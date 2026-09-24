Lejtmenetben a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben

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Gyengült a forint csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzésekhez képest. Az euró árfolyama 365,49 forintra emelkedett, miközben a dollár és a svájci frank is drágult.

Címlapkép: Getty Images

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