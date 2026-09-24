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Gazdaság

Lejtmenetben a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 24. 08:19

Gyengült a forint csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzésekhez képest. Az euró árfolyama 365,49 forintra emelkedett, miközben a dollár és a svájci frank is drágult.

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Gyengült a forint csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót 365,49 forinton jegyezték röviddel fél 8 óra előtt, magasabban a szerda esti 364,96 forintnál. A dollár jegyzése 320,38 forintról 321,03 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 388,33 forintról 389,48 forintra drágult.

Az euró árfolyama 1,1384 dollárra gyengült az esti 1,1392 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
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