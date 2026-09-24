A Pénzcentrum 2026. szeptember 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Lejtmenetben a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben
Gyengült a forint csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzésekhez képest. Az euró árfolyama 365,49 forintra emelkedett, miközben a dollár és a svájci frank is drágult.
Gyengült a forint csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 365,49 forinton jegyezték röviddel fél 8 óra előtt, magasabban a szerda esti 364,96 forintnál. A dollár jegyzése 320,38 forintról 321,03 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 388,33 forintról 389,48 forintra drágult.
Az euró árfolyama 1,1384 dollárra gyengült az esti 1,1392 dollárról.
A hazai gázárakat és a statisztikákat jelenleg teljesen átláthatatlanná teszi a 2013 óta érinthetetlen politikai tabunak számító rezsicsökkentés.
Elbizonytalanodott a nemzetközi befektetői hangulat, ezért a BUX csökkenéssel kezdheti a csütörtöki kereskedést.
Nem lesz fájdalommentes az MNB döntése: kiderült, mekkora áldozatot kell hoznia a magyar gazdaságnak
Magyar Nemzeti Bank kedden változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, egyúttal bejelentette, hogy 2028-tól 3 százalékról 2,5 százalékra csökkenti középtávú inflációs célját.
Kissé emelkedett az állam hitelfelvételének költsége a 6 hónapos diszkont kincstárjegyek szerdai aukcióján az előző aukcióhoz képest.
Hatalmas bejelentést tett az államtitkár: óriási beruházás indul, hamarosan örökre elfelejthetjük a méregdrága gázt?
A kormány egy új energiastratégia elfogadására és nagyszabású, hosszú távú fejlesztésekre, köztük egy 8 gigawattos szélerőműpark kiépítésére készül.
Bár az európai gáztárolók töltöttségi szintje tízéves mélyponton van, és az árak az év eleje óta a háromszorosukra emelkedtek, Magyarországot jelenleg nem fenyegeti gázhiány.
Egyre durvább az üzemanyag-drágulás Európában: hónapról hónapra romlik a helyzet, ezt mindenki megérzi majd
Az idén augusztusban 23,8 százalékkal voltak magasabbak a személyszállításhoz használt kenő- és üzemanyagok árai az egy évvel korábbinál az Európai Unióba.
Kedden hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnökét, valamint hat további személyt.
Megnyílik az EU-s pénzcsap: 4,2 milliárd euróhoz juthat Magyarország, itt van von der Leyen bejelentése
Az Európai Bizottság pozitívan értékelte a magyar kormány jogállamisági reformjait, így javaslatot tett 4,2 milliárd euró befagyasztott uniós forrás felszabadítására.
Visszatér a kötelező sorkatonaság? Behívóparancsokat kezdtek el kiküldeni Tolna és Hajdú-Bihar megyében
Szeptemberben több magyarországi címre is katonai behívóparancs érkezett, ami gyorsan találgatásokra adott okot a közösségi médiában.
Ez lett a magyar EU-milliárdok sorsa: kiderült, miért maradtak ki a felzárkózásból a legszegényebb vidékek
Első pillantásra úgy tűnhet, hogy több hátrányos helyzetű térség jelentős összegeket kapott. A számok mélyebb elemzése azonban rácáfol erre az összképre.
Elindult a pályázat a Szent István Vidékfejlesztési Program helyi fejlesztési testületeibe, szerdától lehet jelentkezni a tíz mikrotérségben.
Pozitív korrekció várható szerdán a nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
A politikusok vagyonát is vizsgálná a NAV: a családtagok sem maradnának ki, nyilvános feketelista is jöhet
A törvénytervezet felhatalmazná a NAV-ot, hogy célzott kockázatelemzéssel vizsgálja az országgyűlési képviselők, az állami vezetők és hozzátartozóik vagyongyarapodását.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Matolcsy tagadja a vádakat, szerinte a gyanúsítás egy hamis mesére épül.
Az Európai Unió tagállamai várhatóan még az idén megállapodnak a 2028 és 2034 közötti időszakra szóló, jelentősen átalakuló hétéves költségvetésről.
Nincs mese, itt a feketeleves: váratlanul gyengülni kezdett a forint, megérezzük a devizák drágulását
A kamatdöntés bejelentésének napján minden vezető devizával szemben gyengült a forint.
-
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.