Kegyetlen csapás érte a forintot szerdán: hirtelen kilőtt az euró és a dollár ára

Erőteljesen gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon. Az euró árfolyama délutánra 365 forint közelébe emelkedett, miközben a dollár és a svájci frank is jelentősen drágult a reggeli jegyzéshez képest.

Az eurót délután hat órakor 364,96 forinton jegyezték, szemben a reggel hét órakor látott 362,09 forinttal. A dollár árfolyama 316,88 forintról 320,38 forintra emelkedett, míg a svájci frank 385,53 forintról 388,33 forintra drágult.

Ez azt jelenti, hogy a forint az euróval szemben 0,8 százalékkal, a dollárral szemben 1,1 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 0,7 százalékkal gyengült a szerdai kereskedés során.

A hónap eleje óta ugyanakkor még nem tűnt el teljesen a forint korábbi erősödése. Az euróval és a svájci frankkal szemben egyaránt 0,1 százalékos pluszban állt a hónap eleji szinthez képest. A dollárral szemben viszont már 1,8 százalékos mínuszban volt.

Az év elejéhez képest továbbra is jóval erősebb a magyar deviza. Az euróval szemben 5,1 százalékkal, a dollárral szemben 2,1 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 6 százalékkal állt magasabban a forint az év eleji szintnél.

A szerdai gyengülés így egyelőre nem törölte el a forint idei erősödését, a nap közbeni mozgás azonban ismét megmutatta, milyen gyorsan változhat a hazai deviza megítélése a nemzetközi piacokon.