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Gazdaság

Meglepetés a magyar tőzsdén: miközben a világpiac a feje tetejére állt, mi durván felülteljesítünk

MTI
2026. szeptember 23. 20:16

Emelkedéssel zárt szerdán a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe. A BUX 659,49 ponttal, 0,44 százalékkal 152 002,25 pontra erősödött, miközben a nemzetközi piacokon inkább az eladók kerültek fölénybe.

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A részvénypiac forgalma 16,6 milliárd forintot ért el. A vezető részvények vegyesen teljesítettek, a BUX emelkedését elsősorban a Mol erősödése segítette. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a nemzetközi befektetői hangulat nem volt kedvező. Az iráni konfliktus legújabb fejleményei miatt ismét 100 dollár fölé emelkedett a kőolaj jegyzése, ami újra erősítette az energiapiaci bizonytalanságot.

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A nemzetközi tőzsdéken eladói nyomás alakult ki, a magyar piac azonban ezzel szemben felülteljesítő volt. Ebben elsősorban a Mol szerepe volt meghatározó.

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A Mol részvényei 85 forinttal, 1,66 százalékkal 5195 forintra drágultak. Az olajipari vállalat papírjaival 2,2 milliárd forint értékben kereskedtek.

Az OTP árfolyama 20 forinttal, 0,04 százalékkal 45 830 forintra csökkent. A bankpapír forgalma kiemelkedő, 12,3 milliárd forint volt, vagyis a teljes budapesti részvénypiaci forgalom jelentős része az OTP-re jutott.

A Richter 70 forinttal, 0,56 százalékkal 12 670 forintra erősödött. A gyógyszergyártó részvényeivel 1,2 milliárd forint értékben kötöttek üzleteket.

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A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,24 százalékkal 2542 forintra mérséklődött. A telekommunikációs papír forgalma 629 millió forintot tett ki.

A kis- és közepes kapitalizációjú részvényeket követő BUMIX szintén enyhe mínuszban zárt. Az index 9272,91 ponton fejezte be a napot, ami 3,01 pontos, 0,03 százalékos csökkenést jelent a keddi záróértékhez képest.
Címlapkép: Getty Images
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