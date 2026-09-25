2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
13 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Számítógéppel készített kép autókból a futószalagon. Járműgyár 3D-s látványtervben.
Autó

Hatalmas visszahívási bomba robbant a Volkswagennél: milliók kedvenc autóival van komoly probléma

MTI
2026. szeptember 25. 15:12

A német autóipari óriás, a Volkswagen pénteken megerősítette, hogy világszerte mintegy 2,86 millió járművet visszahív kormánymű-problémák miatt - közölte a német szövetségi gépjármű-közlekedési hatóság (KBA).

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptember 24. és 2024. július 1. között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017. október 31. és és 2024. május 23. között készült Q3 modellje.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Németországban az érintett autókból mintegy 960 ezret hívnak vissza, 900 ezer Volkswagent és 60 ezer Audit. A VW szóvivője azt mondta, hogy korróziós problémát fedeztek fel a járművek minőségellenőrzése során. A korrózió bizonyos csavarok törését okozhatja, ami kormánymeghibásodáshoz vezethet, bár ilyen esetekről nincs tudomása a cégnek.

A német gyártó hangsúlyozta, hogy a pénteken bejelentett visszahívás óvintézkedés, a járművezetők továbbra is használhatják autóikat, amíg időpontot nem egyeztetnek a márkakereskedővel a csavarok cseréjéről.
Címlapkép: Getty Images
#autó #audi #hiba #németország #visszahívás #volkswagen #autóipar #német #gépjármű #meghibásodás

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
1 órája
A német autó régen a minőség szimbóluma volt, de egy ideje már inkább szitokszó. Lásd még pl öngyulladó BMW-k.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:01
17:50
17:40
17:33
17:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 25.
Most még védve van 200 ezer hiteles, de jöhet a törlesztőrobbanás: nagyon pórul járhat, aki nem lép időben
2026. szeptember 24.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
2026. szeptember 25.
Üres polcok és méregdrága konzolok fogadják a magyar vásárlókat a GTA VI megjelenése előtt: kegyetlen időszakra készülhet, aki most venne PlayStation 5 Pro-t vagy Xbox Series X-et
2026. szeptember 25.
Nem vicc: havi félmillió forintot is hazavisznek ezek a magyar diákok, itt a titok, hogyan csinálják
2026. szeptember 25.
Megrohanhatja a magyar kistelepüléseket 3 millió külföldi: óriási turisztikai robbanás kapujában áll az ország
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 25. péntek
Eufrozina, Kende
39. hét
Szeptember 25.
Kutatók éjszakája
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár
2
4 hete
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
3
1 hónapja
Ilyen új autót kapni ma 6 millió alatt Magyarországon: íme a 10 legolcsóbb modell, óriási az árverseny
4
4 napja
Brutál áremelés az okmányirodákban: a jogosítványt, forgalmi engedélyt is érinti, keményen fizethetnek az autósok
5
2 hónapja
Ledobta a bombát a BYD: potom áron adják az új slágerautót, reszkethetnek a japán óriások
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kötelező biztosítás
a biztosítási szerződés megkötése mindig önkéntes. Bizonyos esetekben azonban a törvény a biztosítási szerződés megkötését kötelezővé teheti: legismertebb formája a kötelező gépjármű felelősség-biztosítás, de biztosításkötési kötelezettségük van pl. a magánnyomozóknak, állatorvosoknak, ügyvédeknek, utazási irodáknak is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 25. 18:01
Kvíz: Szeretsz kirándulni? Teszteld, jól ismered-e az erdők, hegyek írott és íratlan szabályait!
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 25. 16:01
Üres polcok és méregdrága konzolok fogadják a magyar vásárlókat a GTA VI megjelenése előtt: kegyetlen időszakra készülhet, aki most venne PlayStation 5 Pro-t vagy Xbox Series X-et
Agrárszektor  |  2026. szeptember 25. 17:32
Itt a klímaváltozás hatása: nem semmi, milyen élőlényre bukkantak itthon