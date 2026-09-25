A dízeltámogatás első részletét 2026. szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan
Hatalmas visszahívási bomba robbant a Volkswagennél: milliók kedvenc autóival van komoly probléma
A német autóipari óriás, a Volkswagen pénteken megerősítette, hogy világszerte mintegy 2,86 millió járművet visszahív kormánymű-problémák miatt - közölte a német szövetségi gépjármű-közlekedési hatóság (KBA).
A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptember 24. és 2024. július 1. között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017. október 31. és és 2024. május 23. között készült Q3 modellje.
Németországban az érintett autókból mintegy 960 ezret hívnak vissza, 900 ezer Volkswagent és 60 ezer Audit. A VW szóvivője azt mondta, hogy korróziós problémát fedeztek fel a járművek minőségellenőrzése során. A korrózió bizonyos csavarok törését okozhatja, ami kormánymeghibásodáshoz vezethet, bár ilyen esetekről nincs tudomása a cégnek.
A német gyártó hangsúlyozta, hogy a pénteken bejelentett visszahívás óvintézkedés, a járművezetők továbbra is használhatják autóikat, amíg időpontot nem egyeztetnek a márkakereskedővel a csavarok cseréjéről.
Jelentős, mintegy 800 millió eurós bérköltség-csökkentést hajt végre Németországban a Mercedes
Súlyos krízis fenyegeti a hazai benzinkutakat: a dízelesek ihatják meg a levét, ha beüt a világpiaci krach
Kritikus hiány alakult ki a globális dízelpiacon, ami Magyarországot az üzemanyag-árképzési puffer szinte teljes kimerülése miatt különösen súlyosan érinti.
Veszélyben a magyarok egyik kedvenc autómárkája? Olyan krízis érte el a gyártót, amire kevesen számítottak
Bár a Volkswagen nemrég bejelentett profit warningja egyelőre nem rontja a német autógyártó adósminősítését, a cég pénzügyi mozgástere jelentősen beszűkült.
Kilenc a 16 vizsgált téli abroncs közül olyan gyengén szerepelt az ADAC tesztjén, hogy a szakemberek nem ajánlják őket megvételre.
Augusztusban 79 100 személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
Százezreket spórolhat, aki ilyen autót venne: elképesztő, mi történik a magyar piac slágertermékeivel
Átrendeződött a legkeresettebb használt SUV-k toplistája az egyik használtautós portál 2026. január és augusztus közötti adatai szerint.
Brutál áremelés az okmányirodákban: a jogosítványt, forgalmi engedélyt is érinti, keményen fizethetnek az autósok
Újabb drágulással szembesülnek az autósok és ügyintézők: szeptember 12-től többet kell fizetni több belügyminisztériumi szolgáltatásért is.
A kiskereskedelmi és importbeszerzési árrések eltűnése miatt a hazai töltőállomásokon sokkal gyorsabban megjelenhetnek a külföldi drágulások.
Lesz, aki postai úton kapja meg négy részletben a támogatást, de utalással is érkezik majd.
Rém hiteles csalás terjed, autópálya-bírsággal riogatnak a bűnözők: nehogy bedőlj, lenullázzák a bankszámlád
A csalók hamis e-mailekben azt állítják, hogy az autósok érvényes matrica nélkül használták az autópályákat.
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.
Rengeteg magyar autós nem tudja, mi a biztonságos követési távolság: akár néhány centiméteren is múlhat a tragédia az utakon
Egy hirtelen fékezés, irányváltás vagy figyelmetlen pillanat esetén ez a néhány plusz méter jelentheti a különbséget egy veszélyes helyzet és egy elkerült baleset között.
Nincs mese, döntött a patinás autógyár: brutális leépítésbe kezdenek, rengetegen maradnak munka nélkül
Ezzel a drasztikus lépéssel a márka nagyjából 700 millió eurós költségtúllépését kívánják rendezni.
Az ezer főnél is több résztvevővel készült kutatásban olyan autósokat kérdeztek meg, akik rendszeresen használják elektromos járművüket.
Robbantotta a bombát a kínai autógyártó: brutál olcsón érkezik a Leapmotor B03X, de van egy komoly bökkenő
A Leapmotor legújabb modellje, a B03X crossover az európai piacon próbál megvetni a lábát a kisméretű elektromos SUV-k egyre sűrűbb mezőnyében.
Dízeltámogatás az autósoknak: megjelent a kormányrendelet – itt van minden fontos kérdés és válasz a témában
A jogosultság megállapítása automatikusan, a NAV adatbázisa alapján történik.
Véget ér a nyári forgalmi rend a pesti alsó rakparton: hétfőtől munkanapokon ismét visszaadják a területet az autóforgalomnak.
Az új adatokból kiderül, hogy melyek a legnépszerűbb használtautók, és az is, mekkora az átlagéletkoruk - benzines és hibrid szcénában egyaránt.
-
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.