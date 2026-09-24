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Gazdaság

Megint lejtmenet jöhet a magyar tőzsdén: mínuszban nyithat a BUX

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 24. 09:24

A nemzetközi befektetői hangulat romlása miatt negatív tartományban nyithat csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde. Az Equilor elemzője szerint a vezető részvények között is vegyesen alakult a szerdai kereskedés. A BUX ugyan 0,44 százalékkal emelkedett, az OTP és a Magyar Telekom azonban gyengült, miközben a Richter és a Mol erősödni tudott. A befektetők ma elsősorban a fontosabb technikai szintekre figyelhetnek.

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Elbizonytalanodott a nemzetközi befektetői hangulat, ezért a negatív tartományban indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. Szerdán a BÉT részvényindexe, a BUX 659,49 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel, 152 002,25 ponton zárt.

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Czibere Ákos kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyama ismét a 30 és az 50 napos mozgóátlagok alatt zárt, amelyek 45 903 és 45 952 forintnál húzódnak, míg a következő támasz 44 828 forintnál látható. A részvény ára 20 forinttal, 0,04 százalékkal 45 830 forintra csökkent szerdán, forgalma 12,3 milliárd forintot tett ki.

A Richter visszakapaszkodott a 12 640 forintos támasz fölé, a következő ellenállás a 30 napos mozgóátlag 12 885 forintnál. Szerdán a papír árfolyama 70 forinttal, 0,56 százalékkal 12 670 forintra nőtt, forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.

A Mol visszatért az 5160 forintos támasz fölé, a szakértő szerint alatta 5085 forintnál látszik támasz, míg felül 5285 forintnál ellenállási szint. Szerdán a részvény árfolyama 85 forinttal, 1,66 százalékkal 5195 forintra erősödött, 2,2 milliárd forintos forgalomban.

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A Magyar Telekom ismét a 2557 forintos támasz alatt zárt, amely így ellenállást jelent, a következő támasz 2505 forintnál húzódik. A papír árfolyama 6 forinttal, 0,24 százalékkal 2542 forintra esett, forgalma 629,0 millió forint volt szerdán.
Címlapkép: Getty Images
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