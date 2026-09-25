2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
20 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. szeptember 3.Orbán Anita külügyminiszter beszédet mond a Kulturális diplomáciai értekezlet megnyitóján a Külügyminisztérium konferenciatermében 2026. szeptember 3-án.MTI/Máthé Zoltán
Világ

Kiderült az igazság a határ menti kőolájtározókról: eldőlt a vitatott beruházás sorsa

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 14:27

Rendezték a közelmúltbeli félreértéseket Ukrajnával – közölte Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ-hét kapcsán. A magyar diplomácia vezetője az ukrán külügyminiszterrel többször is egyeztetett, miközben a kárpátaljai magyar közösség jogairól is folyamatosak a tárgyalások. A kérdésben újabb fejlemény októberben várható.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Orbán Anita a New York-i ENSZ-héten többször találkozott ukrán partnerével, és a megbeszéléseken sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit – közölte a Külügyminisztérium pénteki Facebook-bejegyzésében. A tárca hangsúlyozta, hogy a kapcsolattartás folyamatos és napi szintű az ukrán miniszterelnök-helyettessel a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekben. A Külügyminisztérium szerint ezen a területen további fejlemény októberben várható. Az MTI korábbi beszámolója szerint a magyar és ukrán fél már májusban szakértői szintű egyeztetéseket indított a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Kárpáti Nyolcak körül is kialakult vita az elmúlt napokban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 18-án jelentette be a Kárpátok szélesebb régióját tömörítő együttműködés létrehozását, amelynek céljai között a logisztikai fejlesztések, a határokon átnyúló gazdasági együttműködés és a közösségek támogatása szerepel.

A bejelentés szerint Magyarország is résztvevője lett volna a formációnak, Magyar Péter miniszterelnök azonban szeptember 21-én azt közölte, hogy Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcaknak. Orbán Anita New Yorkban később arról beszélt, hogy az ukrán külügyminiszterrel folytatott egyeztetéseken sikerült tisztázni a kezdeményezés körüli félreértéseket. A külügyminiszter ugyanakkor azt sem zárta ki, hogy megfelelő előkészítés után Magyarország csatlakozzon a kezdeményezéshez, ha az a magyar érdekeket szolgálja.

Kapcsolódó cikkeink:

Egy másik, Ukrajnát érintő ügyben a Mol és az ukrán Naftohaz memorandumot írt alá kőolajtermékek magyarországi tárolásáról. Magyar Péter szeptember 21-én azt közölte, hogy a Tisza-kormány alatt nem épül kőolajtározó az ukrán–magyar határ közelében. Orbán Anita New Yorkban ugyancsak megerősítette, hogy Magyarországon nem épülnek új üzemanyagtárolók Ukrajna számára.

A külügyminiszter ENSZ-héten végzett munkája ugyanakkor jóval túlmutat az ukrán kapcsolatokon. Az MTI beszámolója szerint az ENSZ-közgyűlés magas szintű hete lehetőséget ad arra, hogy a magyar delegáció néhány nap alatt számos, elsősorban EU-n kívüli partnerrel személyesen egyeztessen.

A magyar diplomácia az új kormány első hónapjainak európai fókusza után Ázsiától Afrikán át Latin-Amerikáig igyekszik erősíteni a kapcsolatokat. A tárgyalásokon nemcsak a politikai kapcsolatok kerülnek napirendre, hanem azt is vizsgálják, milyen új piacok nyílhatnak meg a magyar vállalatok előtt, illetve honnan érkezhetnek beruházások, technológiák és új tudás Magyarországra.

A  konkrét lehetőségek is kirajzolódtak. Brazíliával a diplomáciai kapcsolatok jövő évi századik évfordulójára készülnek, és kölcsönös magas szintű látogatásokat terveznek. A Külügyminisztérium kiemelte, hogy Latin-Amerikában Brazíliában él a legnagyobb magyar diaszpóra.

Délkelet-Ázsiában Magyarország az ASEAN-nal kialakítandó együttműködés következő lépésein dolgozik. Az Egyesült Arab Emírségekkel, Angolával és más partnerekkel pedig új gazdasági lehetőségeket keresnek, miközben a már jelen lévő magyar vállalatok további kapcsolatépítésére is építenek.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Afrika esetében a gazdasági kapcsolatok mellett biztonsági szempontok is megjelennek. A Külügyminisztérium szerint az észak-afrikai országok tapasztalatai segítséget jelenthetnek az illegális migráció és az embercsempészet útvonalainak jobb megértésében és kezelésében.

Az Egyesült Államokkal szintén intenzív az egyeztetés. A transzatlanti együttműködés mellett az energiadiverzifikáció és a magyar energiabiztonság is napirenden van. A tárca szerint Magyarországnak időre és új technikai lehetőségekre van szüksége ahhoz, hogy tovább szélesítse energiaforrásait és útvonalait.

A Külügyminisztérium szerint az orosz fosszilis energiahordozók használóira kivetett amerikai szankciók alóli magyar mentesség egy évre szól, amelynek meghosszabbításáról az amerikai félnek kell döntenie. A magyar diplomácia jelenleg ennek érdekében is tárgyal.

Orbán Anita az oktatási és tudományos kapcsolatok fontosságát is kiemelte. A kétoldalú kapcsolatok egyik kevésbé látható, de hosszú távon fontos hálózatát azok a korábbi diákok alkotják, akik Magyarországon vagy külföldön szereztek diplomát. A Külügyminisztérium szerint ezeket a közösségeket a jövőben jobban fel kívánják térképezni, és a Magyarországhoz kötődő szakemberek hálózatára a gazdasági, tudományos és diplomáciai együttműködésekben is építenének.

Az ENSZ-hét során a magyar delegáció több mint 25 kétoldalú találkozót bonyolított le. Az MTI korábbi beszámolója szerint már az első két napon 11, EU-n kívüli partnerekkel folytatott kétoldalú egyeztetésre került sor. A New York-i program ezzel még nem ért véget. A tervek szerint további kétoldalú tárgyalásokra, az ENSZ főtitkárával folytatott egyeztetésre, valamint a magyar diaszpóra tagjaival való találkozóra is sor kerül.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#mol #egyesült államok #ukrajna #külügyminisztérium #ensz #világ #külpolitika #volodimir zelenszkij #energiabiztonság #diplomácia #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:01
14:55
14:43
14:27
14:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 25.
Most még védve van 200 ezer hiteles, de jöhet a törlesztőrobbanás: nagyon pórul járhat, aki nem lép időben
2026. szeptember 24.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
2026. szeptember 25.
Nem vicc: havi félmillió forintot is hazavisznek ezek a magyar diákok, itt a titok, hogyan csinálják
2026. szeptember 25.
Megrohanhatja a magyar kistelepüléseket 3 millió külföldi: óriási turisztikai robbanás kapujában áll az ország
2026. szeptember 24.
Mesés álommeló vár a magyarokra ebben a luxushotelben: még bőven vannak helyek, tapasztalat sem kell
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 25. péntek
Eufrozina, Kende
39. hét
Szeptember 25.
Kutatók éjszakája
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
65 év felett járhat az olcsóbb áram, mégis alig tudnak róla: az E.ON extrát is ad mellé
2
2 hete
Váratlan bejelentés von der Leyentől: új állam csatlakozhat az Európai Unióhoz - rájuk aztán kevesen számítottak
3
2 hete
Egy hatalmas anakonda bukkant fel a Duna partján: riasztani kellett a rendőrséget
4
2 hete
Beadta a derekát Brüsszel: különleges kiváltságokat kapnak ezek az országok, Magyarország nincs köztük
5
1 napja
Riasztotta Európát a CIA: orosz támadás jöhet, három országot külön is figyelmeztettek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időszakos biztosítások
határozott időre kötött biztosítási szerződések. A biztosító csak a szerződésben naptárilag - év, hó, nap, óra, perc - megjelölt időszakra vállalja a kockázatot. Az időszak leteltével a szerződés automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 25. 14:55
Döbbenetes hazai eredmények születtek: három generáció életét teheti tönkre ez a láthatatlan örökség
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 25. 13:28
Elárulta Vitézy Dávid, miért van lezárva az M1-es autópálya Budapest és Győr között valójában: nagyot kaszáltak Mészárosék a dühítő koncesszión
Agrárszektor  |  2026. szeptember 25. 14:33
Halálos parazita terjed a magyar vadállatok között: ezt tudnod kell róla