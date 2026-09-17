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Ledobta a bombát az MNB új vezetése: 30 ezer oldalnyi irat rántja le a leplet a Matolcsy-korszak titkairól
Mintegy harmincezer oldalnyi dokumentumot adott át a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a korábbi vezetés működését vizsgáló parlamenti bizottságnak. A Varga Mihály vezette jelenlegi elnökség belső vizsgálatokat indított a múltbeli alapítványi és ingatlanügyek tisztázására, amelyek nyomán az elmúlt időszakban – legutóbb éppen ebben a hónapban – több feljelentést is tettek.
Varga Mihály jegybankelnök tájékoztatása szerint a határidőre átadott iratanyag a Matolcsy György-féle vezetés hivatali idejére vonatkozik. A dokumentumok főként a jegybanki alapítványok létrehozásáról, a nekik juttatott vagyonról és annak későbbi felhasználásáról tartalmaznak részletes információkat. Az MNB az átláthatóság jegyében továbbra is együttműködik a parlamenti testületekkel, ennek keretében két héttel ezelőtt egy másik, a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottságnak is továbbítottak egy ezeroldalas iratköteget.
A 2025 márciusában hivatalba lépett új vezetés célul tűzte ki a korábbi ingatlanberuházások és az alapítványok gazdálkodásának átvilágítását. Ezek a területek már korábban is a hatóságok célkeresztjébe kerültek, hiszen az Állami Számvevőszék (ÁSZ) tavaly tavasszal feljelentést tett a PADME alapítvány gazdálkodásának ellenőrzése után, a közvagyon nem megfelelő kezelésének gyanújával.
Szintén az ÁSZ állapította meg az ingatlanberuházások kapcsán, hogy a korábbi jegybanki működés nem volt kellően takarékos, és a gazdálkodás feletti kontroll is hiányosnak bizonyult.
A feltárt visszaélések gyanúja miatt indult büntetőügyekben jelenleg is zajlik a nyomozás, amelyet idén áprilisban a Központi Nyomozó Főügyészség vett át. A jegybank új vezetése a Szabadság téri székház felújítása miatt már tavaly októberben feljelentést tett. Mivel az eljárás nyomozati szakaszba lépett, a feljelentések körét a jelenlegi hónapban, 2026 szeptemberében tovább bővítették, így az MNB további öt jegybanki ingatlan ügyében fordult a hatóságokhoz hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás, valamint hivatali visszaélés gyanújával.
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címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
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