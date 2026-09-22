Hatvan új kormányrendelet jelent meg egyszerre: megszűnik a TEK önállósága, alapjaiban alakul át a magyar rendőrség

Hatvan kormányrendelet jelent meg egyszerre a hétfői Magyar Közlönyben, mind a rendvédelmi rendszer átalakításáról szól: Terrorelhárítási Központ önálló rendvédelmi szervként megszűnik, és az ORFK közvetlen irányítása alatt működik tovább. Az Országgyűlési Őrség jelenlegi formájában szintén megszűnik, feladatait más rendvédelmi szervek veszik át. Az új szabályozás október 1-jén lép hatályba.

A kormány korábban már bejelentette a rendvédelmi szervek szervezeti átalakítását, most pedig hatvan kormányrendelettel vezeti át a változásokat a jogszabályokba. A hétfői Magyar Közlönyben megjelent rendeletek mind ugyanazt a célt szolgálják: a rendőrségi feladatellátás új rendszerének kialakítását és a korábbi szabályozások összehangolását.

A Terrorelhárítási Központ önálló rendvédelmi szervként megszűnik, és változatlan néven, de az Országos Rendőr-főkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Feladatköre a műveleti feladatok mellett a személyvédelemmel is bővül. A Nemzeti Nyomozó Iroda kiválik a Készenléti Rendőrségből, és szintén az ORFK közvetlen irányítása alatt folytatja a nyomozati és felderítő munkát.

A Készenléti Rendőrség a jövőben az objektumvédelmi és tűzszerészeti feladatokra koncentrál. Az Országgyűlési Őrség jelenlegi formájában megszűnik: személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a Készenléti Rendőrség veszi át.

A kormányrendeletek bevezetése szerint a cél a felesleges párhuzamosságok megszüntetése, a költséghatékonyabb rendőrségi feladatellátás és az új törvényi szabályokhoz igazodó hatáskörök kialakítása. Az összes most megjelent jogszabály október 1-jén lép hatályba.