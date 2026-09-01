A szakértő szerint a 7,5 százalékos hiány nagyon magas, és arról is beszélt, hogy Magyarországnak már az euró bevezetése lehet előnyösebb.
Robbant a bomba a magyar banknál: ezermilliárdos bűnügyben csapott le a rendőrség
Nyomozást indított a rendőrség az Eximbank ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentései alapján. A büntetőeljárás hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt indult. A nyomozók már több ezer oldalnyi iratot foglaltak le, amelyek a belső vizsgálat során keletkeztek. Az Eximbank ügyei a korábbi kormányzati vizsgálatok által érintett több mint 2100 milliárd forintnyi közpénz jelentős részét teszik ki.
Nyomoz a rendőrség a Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentéseire - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a police.hu oldalon kedden. A közlemény szerint négy feljelentés érkezett a rendőrségre a Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól, és már több ezer oldalnyi dokumentum van a nyomozók kezében.
Kifejtették, hogy még július közepén tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Export-Import Bank Zrt. átvilágítása során feltárt adatok alapján.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt indított büntetőeljárást az ügyben. A nyomozók bizonyítékokat gyűjtenek be: hétfőn több ezer oldalnyi iratanyagot foglaltak le a minisztériumtól; ezek a belső vizsgálat során beszerzett iratok, amelyek a feljelentett cselekmények vizsgálatához szolgáltatnak további adatokat - áll a közleményben.
A Miniszterelnökség augusztus végén közölte, hogy ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket.
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Az összesítés az atlathato.kormany.hu oldalon keresztül érhető el az eddig megtett 21 feljelentésről. Az ezeket megelőző vizsgálatok összesen 2103 milliárd forintot, azaz több mint 2 billió forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek több mint felét az Eximbank ügyei teszik ki - ismertették korábban.
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