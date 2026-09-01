2026. szeptember 1. kedd Egyed, Egon
30 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fotó egy fekete nyomozói tábláról, amelyen piros fonállal összekötött üres papírlapok láthatók. nyomozás detektív bűntény
Gazdaság

Robbant a bomba a magyar banknál: ezermilliárdos bűnügyben csapott le a rendőrség

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 1. 14:07

Nyomozást indított a rendőrség az Eximbank ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentései alapján. A büntetőeljárás hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt indult. A nyomozók már több ezer oldalnyi iratot foglaltak le, amelyek a belső vizsgálat során keletkeztek. Az Eximbank ügyei a korábbi kormányzati vizsgálatok által érintett több mint 2100 milliárd forintnyi közpénz jelentős részét teszik ki.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Nyomoz a rendőrség a Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentéseire - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a police.hu oldalon kedden. A közlemény szerint négy feljelentés érkezett a rendőrségre a Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól, és már több ezer oldalnyi dokumentum van a nyomozók kezében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kifejtették, hogy még július közepén tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Export-Import Bank Zrt. átvilágítása során feltárt adatok alapján.

Kapcsolódó cikkeink:

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt indított büntetőeljárást az ügyben. A nyomozók bizonyítékokat gyűjtenek be: hétfőn több ezer oldalnyi iratanyagot foglaltak le a minisztériumtól; ezek a belső vizsgálat során beszerzett iratok, amelyek a feljelentett cselekmények vizsgálatához szolgáltatnak további adatokat - áll a közleményben.

A Miniszterelnökség augusztus végén közölte, hogy ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az összesítés az atlathato.kormany.hu oldalon keresztül érhető el az eddig megtett 21 feljelentésről. Az ezeket megelőző vizsgálatok összesen 2103 milliárd forintot, azaz több mint 2 billió forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek több mint felét az Eximbank ügyei teszik ki - ismertették korábban.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #kormány #rendőrség #bank #gazdaság #bűncselekmény #visszaélés #nyomozás #minisztérium #bűnügy #lefoglalás

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
TolllerBela
1 órája
Ez eddig nem szenzáció, az majd akkor lesz, ha névvel, büntetési tételekkel adtok hírt ugyanerről ! És lehet folytatni, az MBH-nél sincs nagyobb önmegtartóztatás, és a Gránitnál sincs - dacára a feddhetetlen tulajdonosnak ! De, ha már itt tartunk, az OTP nélkül Csányi sem lett volna milliárdos ! Valahogyan ezek a magyar tulajdonú, állami és fejlesztési bankok ....
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:18
15:05
14:52
14:45
14:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. augusztus 31. 16:50
10 milliárd euró keresi a helyét Magyarországon: mire elég ennyi EU-forrás?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Holdblog  |  2026. szeptember 1. 09:25
Senki nem menthet meg az AI-tól, neked kell megmentened magad
Vége a szép világnak barátaim, ma este még mehet a barbecue a teraszon, de holnaptól már csak az mar...
MEDIA1  |  2026. augusztus 31. 21:26
Megvannak a TISZA Párt jelöltjei a Médiatanácsba: három jogászt küldenének a testületbe
Hétfő este megnevezte a TISZA Párt országgyűlési képviselőcsoportja, kiket jelöl a Médiatanács három...
Bankmonitor  |  2026. augusztus 31. 15:53
Közel 1,1 millió tagja van az önkéntes nyugdíjpénztáraknak. De hogyan működik valójában az ÖNYP?
Egészen pontosan 1 088 783 tagja volt 2026. június végén az önkéntes nyugdíjpénztáraknak (ÖNYP), a p...
ChikansPlanet  |  2026. augusztus 28. 08:00
Egy fólia, ami a melegben is hidegen tartja a fagyit, és még a gleccsereket is megvédheti
A hűtési lánc a világ élelmiszer-ellátásának egyik legkarbonigényesebb eleme: a világ áramfelhasznál...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 1.
Óriási iskolakezdési dilemmában a magyar családok: mikor kapjon a gyerek saját telefont, bankkártyát?
2026. augusztus 31.
Igazi hidegzuhany lehet az iskolakezdés a magyar családoknak: ők roppanhatnak össze leginkább a hatalmas teher alatt
2026. szeptember 1.
Szerkesztő-újságírót keres a Pénzcentrum
2026. szeptember 1.
Felejtsd el a méregdrága főszezont: itt a lista, ahol a legnagyobb nyugalomban, olcsón pihenhetsz az ősz elején
2026. szeptember 1.
Brutális, ami a magyar almával 2026-ban történik: az évszázad legrosszabb termése jöhet
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 1. kedd
Egyed, Egon
36. hét
Szeptember 1.
A II. Világháború kitörésének emléknapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Megszólalt a pénzügyminiszter: nagy változás jöhet a 14. havi nyugdíjnál és a katás adózásnál is
2
1 hete
Olyan kincs rejlik a magyar föld alatt, amivel örökre elfelejthetjük a méregdrága gázt? Szinte korlátlan energiát hozhat a különleges technológia
3
1 hete
Megszólalt a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőjelöltje: így vennék vissza az oligarchák vagyonát
4
5 napja
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
5
1 hete
Szomorú igazság derült ki a magyar kórházakról és nyugdíjakról: nem kérdés már, az egész EU-ban alig van nálunk rosszabb
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjelőírás
a naptári évben fizetendő biztosítási díj összege. Alacsonyabb, mint az állománydíj), mert az év közben megkötött szerződések díjelőírásaiban csak annyi havi díj szerepel, amennyi a megkötéstől az év végéig még hátravan.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 1. 14:32
Kiderült, mennyi a nyugdíja Nagy Ferónak: örömódát írhat, ha életbe lép a Tisza nyugdíjemelési terve
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 1. 14:20
Szerkesztő-újságírót keres a Pénzcentrum
Agrárszektor  |  2026. szeptember 1. 14:28
Valami nem stimmel ezzel a zöldséggel: durva, ami a lengyeleknél zajlik