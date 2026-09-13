2026. szeptember 13. vasárnap Kornél
17 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zsiday Viktor, portfóliókezelő, Hold Alapkezelő
Gazdaság

Zsiday Viktor: a dízeltámogatás a gyalogosok, biciklisek, tömegközlekedők, benzinautósok megadóztatása

Pénzcentrum
2026. szeptember 13. 18:29

Élesen bírálta a kormány havi 5000 forintos dízeltámogatását Zsiday Viktor közgazdász és befektetési szakember. Szerinte az államnak nincs gazdasági vagy társadalmi oka arra, hogy a megemelkedett dízelárakat ilyen módon kompenzálja. Úgy véli, a támogatás valójában azok pénzéből kerül a dízelautósokhoz, akik nem részesülnek belőle. Zsiday szerint ráadásul az autótulajdonosok átlagosan jobb módúak, ezért a támogatás a szegényebb rétegektől a tehetősebbek felé csoportosítja át a pénzt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kormány szeptembertől havi 5000 forintos támogatást biztosít a dízelautósoknak a megemelkedett üzemanyagárak miatt, Zsiday Viktor közgazdász, befektetési szakember szerint azonban erre nincs sem társadalmi, sem gazdasági indok.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Zsiday szerint félrevezető úgy tekinteni az államra, mintha annak saját, elkülönült pénze lenne, amelyből tetszőlegesen lehet támogatásokat osztani. Mint írta, az állami pénzt az adófizetők adják össze, ezért minden támogatásnak van egy másik oldala is: ha egy csoport többletforrást kap, azt valahonnan elő kell teremteni. A dízelautósok esetében szerinte így azok járnak rosszul, akik gyalogolnak, bicikliznek, tömegközlekednek vagy benzines autót használnak.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a bejelentés tartalmilag nem más, mint a gyalogosok, biciklisek, tömegközlekedők, benzinautósok megadóztatása

– írja a szakember.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A közgazdász szerint különösen problémás, hogy a támogatás kedvezményezettjei között inkább a társadalom jobb módú része található. Zsiday úgy látja, az autótulajdonosok általában tehetősebbek azoknál, akiknek nincs autójuk, ezért a konstrukció éppen ellenkező irányú újraelosztást eredményezhet, mint ami társadalmilag indokolt lenne.

Zsiday ugyanakkor hangsúlyozza, hogy önmagában nem ellenzi az állami beavatkozást. Szerinte lehetnek olyan rendkívüli helyzetek, amikor egy hirtelen és előre nem látható árváltozás miatt egyes társadalmi csoportok kezelhetetlen helyzetbe kerülnek, különösen akkor, ha ez a gazdasági vagy társadalmi stabilitást is veszélyezteti. Úgy véli azonban, hogy a mostani üzemanyagár-emelkedés egyik ilyen feltételnek sem felel meg.
#kormány #dízel #támogatás #üzemanyag #gazdaság #állami támogatás #társadalom #autósok #üzemanyagár #zsiday viktor #zsiday

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
1 órája
Arról nem is beszélve hogy a dízelek felelősek a levegőbe kerülő rákkeltő finompor-szennyezés és a savas esőket okozó nitrogénoxidok 90%-áért, pont nem támogatni kéne hanem inkább rommá adóztatni és a kevésbé szennyező alternatívákat támogatni az adójából. Csak hát a lobbiérdekek szokás szerint felülírják a környezetvédelmi és közegészségügyi érdekekeket.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:04
19:03
18:29
17:56
17:33
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 11. 16:51
25 éve kezdődött a végtelen háborúk korszaka  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Holdblog  |  2026. szeptember 13. 19:40
Káros és elítélendő a dízeltámogatás Zsiday Viktor szerint
Adóztassuk meg a gyalogosokat, bicikliseket, tömegközlekedőket és benzinautósokat - ez a kormány új...
Összkép  |  2026. szeptember 11. 22:46
Nem a nagyokat másoljuk és nem fánknapot szervezünk - Három példa, hogyan képes egy kisebb cég nyerni a munkaerőért folyó versenyben
Egy kereskedő, egy gyártó és egy mérnöki cég története jól szemlélteti, a kisebb cégek sémák helyett...
MEDIA1  |  2026. szeptember 11. 17:42
Mi lesz az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulással? Ezt válaszolta a kormány
Magyar Péter 2024-ben aláírásával támogatta az évi 5.000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás eltö...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 11. 08:39
Fűtési szezon előtt mindenki a rezsit nézi. De lehet, hogy a bankszámládon buksz el egy havi számlát
Ősszel sokan elkezdik figyelni a fűtést, a villanyt, a meleg vizet és a havi rezsit. Közben van egy...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 13.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hetente 27-en halnak meg emiatt a saját otthonukban
2026. szeptember 12.
Akár 120 ezer forintot is bukhatsz egy új mobiltelefon vásárlásán: így spórolnak rajta egy vagyont az élelmes magyarok
2026. szeptember 13.
Ismét a balekok között köthet ki Magyarország: gyűlnek a sötét fellegek a hazai gigaprojekt körül
2026. szeptember 13.
Komoly bajt jelezhet ez az alig észrevehető alvászavar: azonnal menj orvoshoz, ha nálad is jelentkezik
2026. szeptember 13.
Nem vicc, milliókat kaszált egy magyar diák ezzel a játékkal: lehet, hogy te is naponta használod
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 13. vasárnap
Kornél
37. hét
Szeptember 13.
A Magyar dal napja
Szeptember 13.
Programozók napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
2
1 hete
Húzós évek jöhetnek a vidéki háztulajdonosoknak: kétmillió magyar otthont érinthet az új uniós szigor
3
4 napja
Színt vallott a szakértő: jöhetnek a kormány fájdalmas döntései, kemény idők várhatnak a magyar családokra
4
3 napja
Meglepő fordulat a paksi fenékküszöb ügyében: ezt mondja az Európai Bizottság
5
1 hete
Rendkívüli bejelentést tett a kormány: óriási segítség érkezik a rezsivel és hitelekkel küzdő magyaroknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Termin
tőkemozgással nem járó, egyszeri árfolyam megállapodás a forinttal szemben. Az ügyletben a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy ha meghatározott külföldi pénznem üzletkötés napján jegyzett határidős forintárfolyama és a lejárati napra ténylegesen jegyzett forintárfolyama különbözik, az árfolyam különbözetet - a szerződésben meghatározott devizaösszeg tekintetében - egymásnak forintban megfizetik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 13. 19:03
Ismét a balekok között köthet ki Magyarország: gyűlnek a sötét fellegek a hazai gigaprojekt körül
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 13. 17:56
Kvíz: Tudod, mi kerül ősszel a tányérokra? Lássuk, mennyire ismered az idényterméseket!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 13. 19:35
Az indiaiak nem viccelnek: nem is hinnéd, milyen traktort hoznának Európába