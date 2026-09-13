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Zsiday Viktor: a dízeltámogatás a gyalogosok, biciklisek, tömegközlekedők, benzinautósok megadóztatása
Élesen bírálta a kormány havi 5000 forintos dízeltámogatását Zsiday Viktor közgazdász és befektetési szakember. Szerinte az államnak nincs gazdasági vagy társadalmi oka arra, hogy a megemelkedett dízelárakat ilyen módon kompenzálja. Úgy véli, a támogatás valójában azok pénzéből kerül a dízelautósokhoz, akik nem részesülnek belőle. Zsiday szerint ráadásul az autótulajdonosok átlagosan jobb módúak, ezért a támogatás a szegényebb rétegektől a tehetősebbek felé csoportosítja át a pénzt.
A kormány szeptembertől havi 5000 forintos támogatást biztosít a dízelautósoknak a megemelkedett üzemanyagárak miatt, Zsiday Viktor közgazdász, befektetési szakember szerint azonban erre nincs sem társadalmi, sem gazdasági indok.
Zsiday szerint félrevezető úgy tekinteni az államra, mintha annak saját, elkülönült pénze lenne, amelyből tetszőlegesen lehet támogatásokat osztani. Mint írta, az állami pénzt az adófizetők adják össze, ezért minden támogatásnak van egy másik oldala is: ha egy csoport többletforrást kap, azt valahonnan elő kell teremteni. A dízelautósok esetében szerinte így azok járnak rosszul, akik gyalogolnak, bicikliznek, tömegközlekednek vagy benzines autót használnak.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a bejelentés tartalmilag nem más, mint a gyalogosok, biciklisek, tömegközlekedők, benzinautósok megadóztatása
– írja a szakember.
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A közgazdász szerint különösen problémás, hogy a támogatás kedvezményezettjei között inkább a társadalom jobb módú része található. Zsiday úgy látja, az autótulajdonosok általában tehetősebbek azoknál, akiknek nincs autójuk, ezért a konstrukció éppen ellenkező irányú újraelosztást eredményezhet, mint ami társadalmilag indokolt lenne.
Zsiday ugyanakkor hangsúlyozza, hogy önmagában nem ellenzi az állami beavatkozást. Szerinte lehetnek olyan rendkívüli helyzetek, amikor egy hirtelen és előre nem látható árváltozás miatt egyes társadalmi csoportok kezelhetetlen helyzetbe kerülnek, különösen akkor, ha ez a gazdasági vagy társadalmi stabilitást is veszélyezteti. Úgy véli azonban, hogy a mostani üzemanyagár-emelkedés egyik ilyen feltételnek sem felel meg.
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