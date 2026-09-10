Valami egészen elképesztő történt a magyar tőzsdén: miközben a világ remeg, a Mol történelmi csúcsra tört

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1512,85 ponttal, 1,02 százalékkal emelkedett csütörtökön, így 149 434,45 ponton zárta a kereskedést. A magyar tőzsde ezzel szembement a nemzetközi piacokkal, miközben a Mol új történelmi csúcsra emelkedett.

A részvénypiac forgalma 26,5 milliárd forintot tett ki, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. Takács András, az Equilor elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a BUX a nemzetközi piaci hangulattal ellentétesen mozgott. Nyugat-Európában az EKB monetáris szigorítása rontotta a hangulatot, az amerikai tőzsdéken pedig az Egyesült Államok termelői árindexének alakulása miatt erősödtek a kamatemelési várakozások.

A magyar tőzsde emelkedésének egyik fő motorja a Mol volt. Az olajcég részvénye 175 forinttal, 3,5 százalékkal 5180 forintra drágult, miközben 12,8 milliárd forintos forgalmat bonyolított.

A Mol árfolyamát az emelkedő olajárak mellett az osztalékfizetésről szóló bejelentés is támogatta, így a részvény új történelmi csúcsot ért el. Tovább javította a befektetői hangulatot, hogy a lengyel PKO szerdán, piaczárás után 6143 forintra emelte a Mol 12 havi célárfolyamát.

Az OTP is erősödött. A bankpapír 520 forinttal, 1,15 százalékkal 45 920 forintra emelkedett, forgalma 10,3 milliárd forint volt. Az Oddo BHF 52 700 forintos új célárat határozott meg az OTP-re.

A Richter árfolyama ezzel szemben 90 forinttal, 0,72 százalékkal 12 490 forintra esett, 1,9 milliárd forintos forgalom mellett. Az Erste 14 945 forintos célárfolyamot adott a gyógyszergyártó részvényére.

A Magyar Telekom 8 forinttal, 0,32 százalékkal 2530 forintra gyengült, a papír forgalma 775,1 millió forint volt.

A BUMIX 9202,88 ponton zárt, ami 172,4 pontos, 1,84 százalékos visszaesést jelentett a szerdai záróértékhez képest.