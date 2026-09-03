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Gazdaság

Olyan krízis közeleg, amire egyáltalán nem vagyunk felkészülve: brutális tervvel állt elő az EU

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 20:45

Az olajcégek extraprofitjának megadóztatásával, újabb közös uniós hitelfelvétellel és a költségvetés növelésével teremtené elő az Európai Unió klímaalkalmazkodásához szükséges forrásokat Teresa Ribera. Az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke szerint a nemzeti és a hagyományos uniós büdzsék már nem elegendőek az éghajlatváltozásra való felkészülés finanszírozására, amelyhez a becslések alapján évente mintegy 70 milliárd euróra lenne szükség - közölte a Politico

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Az ügyvezető alelnök az idei, 2026-os év szélsőséges időjárását hozta fel intő példaként. A hőség már most érezhetően visszaveti a gazdasági teljesítményt és túlterheli az egészségügyi ellátórendszert, a folyók alacsony vízállása az atomerőművek hűtését veszélyezteti, míg az erdőtüzek és a terméskiesések az emberéletek mellett a kontinens élelmiszer-biztonságát is fenyegetik. Ribera úgy látja, az európai országok nincsenek felkészülve a helyzet súlyosbodására, a növekvő károkat pedig a jövőben sem a biztosítók, sem a közpénzek nem tudják majd teljes körűen fedezni.

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Az Uniónak ezért a jelenleginél jóval merészebb finanszírozási megoldásokat kell bevetnie. Bár végleges javaslat még nem született, a tervek között szerepel egy klímaalkalmazkodási alap létrehozása, amelyet többek között az olajvállalatok extraprofitjára kivetett adókból finanszíroznának. A forrásokra égető szükség van, hiszen a Bizottság számításai szerint 2050-ig évente nagyjából 70 milliárd eurót kell előteremteni ahhoz, hogy Európa alkalmazkodni tudjon a felmelegedő éghajlathoz.

A tervek szerint az Európai Bizottság az idei ősszel, októberben vagy novemberben mutatja be a felkészültséget erősítő új intézkedéscsomagját. Ribera ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a szigorú szabályozási célok mellé elengedhetetlen a megfelelő pénzügyi háttér biztosítása is. Mint fogalmazott, a megvalósításhoz szükséges eszközök nélkül minden ambíció csupán vágyálom marad, Európának pedig már nincs több vesztegetnivaló ideje.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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