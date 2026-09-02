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Cork, Írország - 2009. június 19.: A Ryanair Boeing 737-es repülőgépe üzemanyag-takarékos szárnyvégekkel leszálláskor a Corki repülőtéren, Cork, Írország
Utazás

Rossz hír az olcsó repülések szerelmeseinek: nagy drágulás jöhet jövőre a Ryanairnél

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 15:46

Jelentősen emelkedhetnek az európai repülőjegyárak jövőre, ha tartósan magas marad az olaj ára – figyelmeztetett a Ryanair. A légitársaság szerint a dráguló repülőgép-üzemanyag komoly kihívást jelenthet az iparág szereplőinek, és egyes versenytársak akár a túlélésért is küzdhetnek, írja a HVG.

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Jelentős repülőjegyár-emelkedés jöhet Európában 2027-ben, amennyiben tartósan magas marad az olaj ára – erre figyelmeztet a Ryanair. A társaság ugyanakkor egyelőre nincs veszélyeztetett helyzetben, de a kedvezőtlen tendenciák már a terveiben is megmutatkoznak: az éves utasforgalmi célját 216 millióról 214 millióra mérsékelte.

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A repülőgép-üzemanyag ára jelenleg hordónként mintegy 140 dollár körül alakul. A Ryanair arra számít, hogy a november és március közötti időszakban nagyjából ugyanannyi utast szállít majd, mint az előző év azonos hónapjaiban. A vállalat szerint azonban ha a magas olajárak 2027 nyaráig kitartanak, az európai rövid távú repülőjegyek ára is számottevően megemelkedhet.

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A Ryanair mintegy 100 millió dolláros téli veszteséggel kalkulál. Ez alapján a társaság várhatóan továbbra is nyereséges marad, ám éves profitja elmaradhat a tavalyitól. A vállalat repülőgép-üzemanyag-szükségletének 80 százalékát hordónként 67 dolláros áron fedezte, miközben a nyári időszakban öt százalékkal tudta növelni utasforgalmát 2025-höz képest.

A nemzetközi olajár egyik meghatározó referenciájának számító Brent nyersolaj ára szerdán 97,04 dollárra emelkedett hordónként, ami július vége óta a legmagasabb érték. A magas olajárak hátterében a jelenlegi közel-keleti konfliktus is szerepet játszik, miközben a tűzszüneti kísérletek sorra kudarcot vallottak.

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Közben a Ryanair riválisa, a Wizz Air erős augusztusi forgalomról számolt be: a légitársaság 26 százalékkal több utast szállított, mint 2025 augusztusában. A Ryanair helyzetével kapcsolatban már a nyár közepén is napvilágot láttak kedvezőtlen hírek.
Címlapkép: Getty Images
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