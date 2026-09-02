Megugrott az olaj és a gáz ára, miközben az európai gáztárolók töltöttsége szezonálisan nagyon alacsony.
Rossz hír az olcsó repülések szerelmeseinek: nagy drágulás jöhet jövőre a Ryanairnél
Jelentősen emelkedhetnek az európai repülőjegyárak jövőre, ha tartósan magas marad az olaj ára – figyelmeztetett a Ryanair. A légitársaság szerint a dráguló repülőgép-üzemanyag komoly kihívást jelenthet az iparág szereplőinek, és egyes versenytársak akár a túlélésért is küzdhetnek, írja a HVG.
Jelentős repülőjegyár-emelkedés jöhet Európában 2027-ben, amennyiben tartósan magas marad az olaj ára – erre figyelmeztet a Ryanair. A társaság ugyanakkor egyelőre nincs veszélyeztetett helyzetben, de a kedvezőtlen tendenciák már a terveiben is megmutatkoznak: az éves utasforgalmi célját 216 millióról 214 millióra mérsékelte.
A repülőgép-üzemanyag ára jelenleg hordónként mintegy 140 dollár körül alakul. A Ryanair arra számít, hogy a november és március közötti időszakban nagyjából ugyanannyi utast szállít majd, mint az előző év azonos hónapjaiban. A vállalat szerint azonban ha a magas olajárak 2027 nyaráig kitartanak, az európai rövid távú repülőjegyek ára is számottevően megemelkedhet.
A Ryanair mintegy 100 millió dolláros téli veszteséggel kalkulál. Ez alapján a társaság várhatóan továbbra is nyereséges marad, ám éves profitja elmaradhat a tavalyitól. A vállalat repülőgép-üzemanyag-szükségletének 80 százalékát hordónként 67 dolláros áron fedezte, miközben a nyári időszakban öt százalékkal tudta növelni utasforgalmát 2025-höz képest.
A nemzetközi olajár egyik meghatározó referenciájának számító Brent nyersolaj ára szerdán 97,04 dollárra emelkedett hordónként, ami július vége óta a legmagasabb érték. A magas olajárak hátterében a jelenlegi közel-keleti konfliktus is szerepet játszik, miközben a tűzszüneti kísérletek sorra kudarcot vallottak.
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