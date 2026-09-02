Rossz hír az olcsó repülések szerelmeseinek: nagy drágulás jöhet jövőre a Ryanairnél

Jelentősen emelkedhetnek az európai repülőjegyárak jövőre, ha tartósan magas marad az olaj ára – figyelmeztetett a Ryanair. A légitársaság szerint a dráguló repülőgép-üzemanyag komoly kihívást jelenthet az iparág szereplőinek, és egyes versenytársak akár a túlélésért is küzdhetnek, írja a HVG.

Jelentős repülőjegyár-emelkedés jöhet Európában 2027-ben, amennyiben tartósan magas marad az olaj ára – erre figyelmeztet a Ryanair. A társaság ugyanakkor egyelőre nincs veszélyeztetett helyzetben, de a kedvezőtlen tendenciák már a terveiben is megmutatkoznak: az éves utasforgalmi célját 216 millióról 214 millióra mérsékelte.

A repülőgép-üzemanyag ára jelenleg hordónként mintegy 140 dollár körül alakul. A Ryanair arra számít, hogy a november és március közötti időszakban nagyjából ugyanannyi utast szállít majd, mint az előző év azonos hónapjaiban. A vállalat szerint azonban ha a magas olajárak 2027 nyaráig kitartanak, az európai rövid távú repülőjegyek ára is számottevően megemelkedhet.

A Ryanair mintegy 100 millió dolláros téli veszteséggel kalkulál. Ez alapján a társaság várhatóan továbbra is nyereséges marad, ám éves profitja elmaradhat a tavalyitól. A vállalat repülőgép-üzemanyag-szükségletének 80 százalékát hordónként 67 dolláros áron fedezte, miközben a nyári időszakban öt százalékkal tudta növelni utasforgalmát 2025-höz képest.

A nemzetközi olajár egyik meghatározó referenciájának számító Brent nyersolaj ára szerdán 97,04 dollárra emelkedett hordónként, ami július vége óta a legmagasabb érték. A magas olajárak hátterében a jelenlegi közel-keleti konfliktus is szerepet játszik, miközben a tűzszüneti kísérletek sorra kudarcot vallottak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Közben a Ryanair riválisa, a Wizz Air erős augusztusi forgalomról számolt be: a légitársaság 26 százalékkal több utast szállított, mint 2025 augusztusában. A Ryanair helyzetével kapcsolatban már a nyár közepén is napvilágot láttak kedvezőtlen hírek.