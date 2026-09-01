Meglepő fordulat a forintnál: így teljesített az euróval, a dollárral és a frankkal szemben

Vegyesen alakult, alig változott a forint árfolyama kedd reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Augusztust a forint csekély változással, vegyes eredménnyel fejezte be.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 365,29 forinton állt az előző délután hat órai 365,18 forint után, a dollárt 314,73 forinton jegyezték 314,32 után, a svájci frank pedig 388,68 forinton állt 388,92 után.

A forint augusztusi teljesítménye 0,3 százalék gyengülés az euróval szemben, míg a dollár ellenében 0,4 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 0,5 százalékkal erősödött.

Az év eleje óta a forint az euróval szemben 5 százalék, a dollár ellenében 3,9 százalék, a svájci frankkal szemben pedig 5,9 százalék árfolyamnyereségre tett szert.