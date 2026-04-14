Több tőzsdei gyertyatartó grafikon, amelyek jelentős piaci volatilitást és vörös lejtmenetet mutatnak, pénzügyi válságjeleket, gazdasági instabilitást és gyors részvényárfolyam-ingadozást tükröznek, és tökéletesek a pénzügyi terv
Gazdaság

Lesújtó adatokat közölt az IMF: több ország is bajban van, de Magyarországon különösen óriási a vész

Pénzcentrum
2026. április 14. 16:49

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) kedden 2,1 százalékról 1,7 százalékra rontotta a magyar gazdaság növekedési kilátásait. A szervezet friss jelentése szerint a megugró energiaárak miatt a korábban vártnál magasabb inflációra és a folyó fizetési mérleg hiányára kell számítani.

Az IMF kedden közzétett, frissített makrogazdasági előrejelzése szerint a tavaly őszi jelentés óta eltelt időszak legmeghatározóbb eseménye a közel-keleti konfliktus kitörése volt.

Az emiatt megemelkedő energiaárak világszerte növelik az inflációs nyomást. Emellett jelentősen rontják a számottevő energiaimportra szoruló országok, köztük Magyarország külső egyensúlyát.

A Valutaalap szakértői a hazai GDP-növekedést a korábbi 2,1 százalék helyett már csak 1,7 százalékra becsülik.

A gazdasági bővülés üteme a következő évben várhatóan 2 százalékra gyorsul. A lefelé módosított prognózissal az IMF követte a Magyar Nemzeti Bank és a piaci elemzők hasonló lépéseit.

A drágább energiahordozók következtében a folyó fizetési mérleg a korábban remélt 0,9 százalékos többlet helyett 0,4 százalékos hiányt mutathat. Ezzel párhuzamosan az éves átlagos infláció is magasabb, a várt 3,5 százalék helyett 3,8 százalékos lehet.

A prognózis még a vasárnapi parlamenti választások előtt készült, így a Tisza Párt kétharmados győzelmének esetleges gazdasági hatásait az előrejelzés még nem tükrözi.
