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Hatalmas fordulat küszöbén a magyar napelemesek: sorsdöntő javaslat került a miniszter asztalára
Nyílt levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ). A szervezet hét pontból álló javaslatcsomaggal állt elő, amely szerint jelentősebb állami beruházások nélkül, szabályozási módosításokkal is javítható lenne Magyarország energiaellátásának biztonsága. A szövetség célja az áramimport csökkentése és a megújuló energiaforrások hatékonyabb kihasználása. Az MNNSZ szerint a hazai szakmai kapacitás rendelkezésre áll a változtatások végrehajtásához, írja a Portfolio.
A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség nyílt levélben arra kérte a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot, hogy olyan intézkedéseket vezessen be, amelyek rövid időn belül növelik Magyarország ellátásbiztonságát, mérséklik a villamosenergia-importtól való függőséget, és elősegítik a hazai megújuló energiaforrások hatékonyabb felhasználását. A szervezet szerint az energiaellátás biztonsága mára nemcsak gazdasági, hanem kiemelt nemzetstratégiai kérdéssé vált.
Az MNNSZ kiemelte, hogy bár Magyarországon már több mint 8 gigawattnyi napelemes kapacitás működik, és a napenergia az éves áramtermelés több mint negyedét biztosítja, az ország továbbra is jelentős importra szorul. Szerintük több korábbi szakmai javaslatuk is gyorsan megvalósítható lenne pusztán szabályozási döntésekkel.
A szövetség elsőként azt szorgalmazza, hogy a saját célra termelő erőművek megfelelő műszaki feltételek mellett visszatáplálhassanak a villamosenergia-hálózatba. Emellett kérik a zárolt hálózati körzetek felülvizsgálatát, a függőben lévő csatlakozási kérelmek gyorsított elbírálását, valamint az idén felfüggesztett Otthoni Energiatároló Program mielőbbi újraindítását.
Javaslataik között szerepel az idősávos villamosenergia-tarifa bevezetése is, amely a fogyasztókat a kisebb terhelésű időszakokban történő energiafelhasználásra ösztönözné. A szervezet emellett egyszerűsítené a lakossági napelemes rendszerek telepítését, csökkentené a kötelező hálózati átalakítások költségeit, valamint lehetővé tenné az energiatárolóval rendelkező rendszerek szabályozott hálózati betáplálását. Az MNNSZ hangsúlyozta, hogy a hazai napelemes ágazat rendelkezik a szükséges szakmai és kivitelezői kapacitással, és kész együttműködni a minisztériummal, valamint az érintett szereplőkkel a javaslatok megvalósításában.
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