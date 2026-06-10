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Gazdaság

Rendkívüli bejelentés: 540 milliárdos energetikai program indul Magyarországon, de vészesen szűk a határidő

Pénzcentrum
2026. június 10. 15:32

Összesen 540 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatási programot indít a kormány az újonnan felszabadított uniós forrásokból az áramhálózati társaságok számára. A hálózatfejlesztésre és az okosmérők telepítésére fókuszáló pályázatok benyújtására mindössze egyetlen hónap áll rendelkezésre - írta meg a Portfolio.

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A napokban társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetek szerint a pályázati időszak június 19. és július 20. között zajlik majd. A rendkívül szűk jelentkezési időkeretet az indokolja, hogy a helyreállítási alapból származó források végső felhasználási határideje 2030. december 31., miközben az érintett energetikai beruházások kifejezetten összetettek és időigényesek. A támogatásra kizárólag a hazai áramhálózati engedélyesek, azaz az átviteli rendszerirányító MAVIR, valamint a hat területi elosztótársaság jelentkezhetnek.

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A hazai energetikai modernizációt célzó források két fő területre oszlanak meg. A nagyobb, 486 milliárd forintos keretösszegű program a rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat kialakítását szolgálja.

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Ennek elsődleges célja az időjárásfüggő megújuló energiaforrások, különösen a napelemes rendszerek hálózati integrációja a különböző feszültségszintű hálózatok és alállomások strukturális fejlesztésével. Ebben a konstrukcióban az elosztók legfeljebb 75 százalékos, míg a MAVIR legfeljebb 90 százalékos támogatási intenzitást igényelhet, így a beruházások megvalósításához saját erőre is szükség van.

A kisebb, 54 milliárd forintos keret célzottan az okos villamosenergia-fogyasztásmérők beszerzését, valamint azok lakossági és ipari telepítését finanszírozza. Ez a program százszázalékos támogatási intenzitású, így a vállalatoknak ehhez a fejlesztéshez nem kell saját forrást biztosítaniuk.
Címlapkép: Getty Images
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