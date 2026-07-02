Nem várt akciót robbantott a hazai töltőhálózat: rengeteg pénzt spórolhat, aki így tölti az autóját

2026. július 1-jétől új kedvezményes töltési konstrukciót vezetett be a Mobiliti országos villámtöltő-hálózatának kijelölt töltőin. A társaság célja, hogy a napközbeni időszakban kedvezőbb feltételeket biztosítson az elektromos autósok számára, miközben ösztönözze a villamosenergia-rendszer leterheltségéhez és a megújuló energiaforrások termelési sajátosságaihoz jobban illeszkedő töltési szokások elterjedését.

Az új, „Mobiliti Happy Hour” néven induló kampány keretében a Mobiliti ügyfelei a kijelölt nagy teljesítményű DC töltőkön bruttó 160 Ft/kWh kedvezményes díjon tölthetik járműveiket, amennyiben a töltést 10:00 és 15:00 óra között indítják el.

A kedvezmény a Mobiliti országos hálózatának 60 kijelölt DC töltőpontján érhető el, beleértve a Mobiliti által üzemeltetett McDonald's és KFC éttermeknél található töltőket is. A kampányban magán és flottás ügyfelek egyaránt részt vehetnek, amennyiben a töltést Mobiliti alkalmazással vagy RFID-kártyával indítják.

Az új kedvezményes időszak bevezetésének célja, hogy ösztönözze a töltések egyenletesebb napi eloszlását, ezzel még hatékonyabbá téve a villámtöltő-hálózat működését. A napközbeni időszak egyre kedvezőbb feltételeket kínál az elektromos járművek töltésére, hiszen Magyarország Európa egyik legdinamikusabban fejlődő napelemes piacaként a déli órákban kiemelkedő megújuló villamosenergia-termeléssel rendelkezik. A Mobiliti az új kedvezményes konstrukcióval egyszerre kívánja támogatni ügyfeleit és elősegíteni a villamosenergia-rendszerhez jobban illeszkedő, tudatos töltési szokások elterjedését.

„Az elektromos közlekedés fejlődésével egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy a töltési infrastruktúra és a villamosenergia-rendszer minél hatékonyabban működjön együtt. A most induló kedvezményes időszakkal ügyfeleink számára kedvezőbb töltési lehetőséget kínálunk, miközben ösztönözzük a töltési igények kiegyensúlyozottabb napi eloszlását és a napközben rendelkezésre álló, egyre nagyobb arányú megújuló energia hasznosítását.”– mondta Kormos Péter ügyvezető.