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Keserű ébredés várhat sok magyar napelem-tulajra: hiába a hosszú garancia, teljesen magukra maradhatnak a bajban
Egy magyar napelemtulajdonos esete hívja fel a figyelmet arra a komoly kockázatra, amellyel az Európai Unión kívüli gyártók termékeinek vásárlói szembesülhetnek. Hiába a több évtizedes várható élettartam és a hosszú távú gyártói jótállás, ha a hazai kivitelező cég időközben megszűnik, a külföldi gyártó pedig nem hajlandó érdemben foglalkozni a meghibásodással, a fogyasztó szinte teljesen magára marad a problémával.
A napelemes rendszereket általában 20-25 éves élettartamra tervezik, a gyártók pedig azt ígérik, hogy a berendezések ennyi idő elteltével is magas hatásfokkal működnek majd. Egy magyar vásárló azonban már a teljes egészében saját erőből finanszírozott beruházás után három évvel komoly teljesítménycsökkenést tapasztalt.
A tetőre szerelt 32 panel közül egyre több hibásodott meg, így mára a rendszer közel harmada nem hozza az elvárt termelést. A problémát ráadásul nem árnyékolás vagy szennyeződés okozza, hiszen a tulajdonos által készített hőkamerás felvételek egyértelműen a napelemcellák meghibásodására utalnak - tudósított a történetről a G7.
A 250 ezer forint feletti termékekre vonatkozó hároméves kötelező magyarországi jótállás éppen a végéhez közeledett, a vásárló azonban hiába kereste a kivitelezést végző magyar céget. A vállalkozás – sok más, a hazai napelemes piac korábbi megugrása idején alapított, majd a szabályozási környezet megváltozása után csődbe ment céghez hasonlóan – időközben felszámolás alá került. Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő a lapnak nyilatkozva elmondta:
a helyzetet nehezíti, hogy a napelemek jogilag egyszerű fogyasztási cikknek minősülnek, így nem vonatkozik rájuk az épületszerkezetekre érvényesíthető, hosszabb távú kötelező jótállás.
A hazai kivitelező megszűnése után a vásárló közvetlenül a kínai gyártóhoz fordult. Bár a vállalat papíron tizenkét éves önkéntes gyártói jótállást vállal a termékeire, a tíz hónapja tartó levelezés eddig nem vezetett eredményre.
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A gyártó arra hivatkozik, hogy a gyári teszteken a panelek még hibátlanul működtek, mostanra pedig már csak sablonválaszokat küldenek az ügyfélszolgálatukról. A javítás ráadásul más úton is akadályokba ütközik, mivel a hazai napelem-telepítő vállalkozások elzárkóznak attól, hogy más cégek által felszerelt rendszerek hibáit hárítsák el.
A fogyasztóvédelmi szakértő szerint ilyen helyzetben a vásárlónak kell bizonyítania – ideális esetben független igazságügyi szakértői véleménnyel –, hogy gyártási hibáról van szó. Amennyiben ez a dokumentum rendelkezésre áll, megalapozottan követelheti a cserét a gyártótól. Látni kell azonban, hogy egy Európai Unión kívüli vállalattal szemben sokkal nehezebb fellépni, és szinte lehetetlen kikényszeríteni egy magyar békéltető testületi döntést vagy bírósági határozatot.
Az eset fontos tanulsággal szolgál a manapság rendkívül népszerű e-kereskedelmi platformok vásárlói számára is. Bármennyire megbízhatónak tűnik ugyanis egy közvetítő oldal, ha sem a viszonteladó, sem a gyártó nem rendelkezik Európai Unión belüli képviselettel, a fogyasztónak számolnia kell azzal a kockázattal, hogy egy esetleges meghibásodás esetén a jótállási jogok érvényesítése rendkívül nehézkessé, vagy akár teljesen lehetetlenné válik.
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