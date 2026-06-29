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Gazdaság

Rendkívüli bejelentést tett Kapitány István a paksi atomerőműről a brutális hőség miatt

Pénzcentrum
2026. június 29. 16:52

Részleges felmentést kapott a paksi atomerőmű a teljesítménycsökkentés alól, amelyet az elmúlt napokban a Dunára gyakorolt hőterhelés miatt kellett végrehajtani - közölte az atomerőmű hétfőn a honlapján. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán kiemelte: a döntés átmeneti, szigorúan szabályozott, a Duna élővilága nincs veszélyben, a környezetvédelmi mérések pedig folyamatosak.

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A közleményben emlékeztettek, hogy a jogszabály szerint a hűtővíz kibocsátási pontjától, azaz a meleg vizes csatorna dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius-fokot, ami rendkívüli esetben, ellátásbiztonsági okokból az energiapolitikáért felelős miniszter hozzájárulásával 31,5 Celsius fokig túlléphető. A hétfő délelőtti mérések során az egyik érték 30,22 Celsius fok volt, amely meghaladta a 29,5 fokos beavatkozási határt és a 30 fokos határértéket is - tették hozzá. Felidézték azt is, hogy az atomerőmű a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) Zrt.-vel egyeztetve szombaton 243, vasárnap további 320 megawattal csökkentette az erőmű teljesítményét.

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Hétfőn az előírásoknak megfelelően újabb 640 megawatt teljesítménycsökkentést kellene végrehajtani. Az energiapolitikáért felelős miniszter a MAVIR Zrt. javaslatára az ellátásbiztonság érdekében június 29-30-ra részleges felmentést adott a további teljesítménycsökkentés alól. Eszerint a 640 megawatt helyett az erőműnek 40 megawattnyi termeléscsökkentést kell végrehajtania - írták. Kitértek arra is, hogy az atomerőmű szakemberei kedden 11 órától megismétlik a méréseket. Az intézkedéseket a kapott értékektől függően, a MAVIR-ral egyeztetve teszik majd meg. A 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkező erőmű aktuális teljesítménye hétfőn 14 órakor az Országos Atomenergiahivatal adatai szerint 1380 megawatt volt.

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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfőn délutáni Facebook-bejegyzésében közölte: a rendkívüli hőhullám egész Európát érinti, ezért a MAVIR kezdeményezésére a hétfői és a keddi napra ellátásbiztonsági okból részleges felmentést adott a Paksi Atomerőműnek a további teljesítménycsökkentés alól. A hatályos jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy ilyen szélsőséges időjárási helyzetben, ideiglenesen és szigorú feltételek mellett az ország biztonságos villamosenergia-ellátása elsődleges szempontként érvényesüljön - írta.

Hozzátette: ez azonban nem jelenti a környezetvédelmi szabályok felfüggesztését: a Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, élővilága nincs veszélyben. A döntés egy szigorúan szabályozott, átmeneti eszköz a rendkívüli hőhullám kezelésére.

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"Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos és folyamatos. A kollégáim és a szakemberek a nap 24 órájában figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy egyszerre őrizzük meg az ellátásbiztonságot és természeti értékeinket." - szögezte le a tárcavezető.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
Címlapkép: Getty Images
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