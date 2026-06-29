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Megtorpant hétvégén a forint: így áll most az euróval szemben
Alig változott, vegyesen alakult a forint árfolyama a hét végén a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró jegyzése hétfő reggel hat órakor 353,68 forinton állt a péntek délután hat órai 353,74 forint után. A dollár jegyzése 310,67 forintra emelkedett 310,28 forintról, a svájci franké pedig 383,58 forintra csökkent 383,80-ról.
A forint árfolyama vegyesen alakult a júniusi kezdés óta a három devizával szemben: 0,1 százalékkal erősödött az euró ellenében, 2,2 százalékkal gyengült a dollárral és 1,2 százalékkal erősödött a svájci frankkal szemben.
A forint erősebben áll az év eleji kezdésnél mindhárom deviza ellenében: 8,0 százalékkal az euróval, 5,1 százalékkal a dollárral és 7,1 százalékkal a svájci frankkal szemben.
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