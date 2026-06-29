Az elmúlt hetekben ötéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben, ami alapvetően átformálja a hazai gazdasági környezetet.
Rekorddöntés után indul a hét: erre számítanak ma a befektetők a budapesti tőzsdén
Óvatos optimizmus várható a hétfői nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint, miután pénteken történelmi csúcson, 139 790,13 ponton zárt a BUX.
Varga Zoltán kommentárjában közölte, hogy a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 46 279 forintnál húzódik ellenállási szint, 44 828 forintnál támasz. Az OTP-részvények ára pénteken 160 forinttal, 0,35 százalékkal 45 810 forintra csökkent, forgalmuk 13,1 milliárd forintot tett ki.
A Richter fontos ellenállási szinthez ért, amely 12 360 forintnál húzódik, előtte 12 269 forintnál is látható akadály, míg támasz 12 108 forintnál adódik. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 0,99 százalékkal 12 260 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.
A Mol továbbra is csökkenő trendben mozog, támasz 3573 forintnál, míg ellenállás 3700 forintnál látható. A Mol részvényei 20 forinttal, 0,55 százalékkal 3668 forintra erősödtek pénteken, 1,9 milliárd forintos forgalomban.
A Magyar Telekom grafikonján a 30 napos mozgóátlag jelent támaszt 2675 forintnál, míg 2736 forintnál látható ellenállás. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,52 százalékkal 2678 forintra esett, forgalma 1,7 milliárd forint volt.
Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump: nem várt csapás jöhet a közkedvelt európai államokból érkező termékekre
A BBC beszámolója szerint Trump a Truth Social közösségi oldalon tette nyilvánvalóvá álláspontját.
Az OTP Csoport négy év folyamatos előrelépést követően idén először került be a világ legjelentősebb 400 vállalatának mezőnyébe.
Magyar Péter szerint Magyarországnak társadalmi, politikai és gazdasági konzultációra van szüksége az euróbevezetésről.
Évtizedes rekord dőlt meg Magyarországon: szinte mindenki ezt akarja, mégis óriási akadályba ütközünk
A legfrissebb felmérések szerint a magyarok közel négyötöde, mintegy 80 százaléka támogatja az euró bevezetését.
Csótányok, működésképtelen liftek és politikai befolyás is szerepel a kiszivárgott jelentésben.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Mindössze egy liter vegyi anyag szivárgott ki, a cég szerint perceken belül sikerült megfékezni a helyzetet.
Napközben hektikus mozgás után végül erősödéssel zárt a forint, az euró árfolyama is visszacsúszott.
A BUX emelkedéssel zárt, miközben az OTP új rekordot döntött, de nem minden blue chip tudott erősödni.
Kiderült, pontosan milyen sávokban emelkedhetnek a pedagógusbérek.
Magyar Péter bejelentése: otthoni munkavégzést rendel el a kormány a hőség miatt, ezeket a dolgozókat érinti
Csütörtökön délután ismét kormányszóvivői tájékoztatót tartott a kormány, melyen részt vett Magyar Péter és Vitézy Dávid is.
Az olajárak a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom fokozatos újraindulásával az Irán elleni háborút megelőző szintre estek vissza.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc városa előtt tiszteleg a jegybank által kibocsátott új emlékérme.
Új prioritás a szélenergia: szélerőmű pályázat meghirdetését lengette be Kapitány István, ennyit tudunk eddig
Nagyobb hangsúlyt kap a szélenergia, a kormány 2030-ig az Európai Unió támogatásával több mint tízszeresére növelné a magyarországi szélerőművi kapacitásokat Kapitány István bejelentése szerint.
Komoly fordulat reggelre: olyat lépett a forint a vezető devizákkal szemben, amire kevesen számítottak
A hazai fizetőeszköz az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is jelentős erősödést mutat az év eleji szintekhez képest.
A lakossági hangulat tovább javult júniusban, miközben a cégek áremelési szándéka kilenchavi mélypontra süllyedt.
Bár a Tisza-kormány 2030-ra célozza az euró bevezetését, az EKB szerint Magyarország most minden fő feltételtől távol áll.
Ez lehet a magyar gazdaság legnagyobb korlátja a jövőben: hiába a kormányváltás, nagyon nehéz lesz visszafordítani
Bár a befektetők jelentős bizalmat szavaztak az új kormánynak, a magyar gazdaság előtt továbbra is komoly kihívások állnak.
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