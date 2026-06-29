Rekorddöntés után indul a hét: erre számítanak ma a befektetők a budapesti tőzsdén

Óvatos optimizmus várható a hétfői nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint, miután pénteken történelmi csúcson, 139 790,13 ponton zárt a BUX.

Varga Zoltán kommentárjában közölte, hogy a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 46 279 forintnál húzódik ellenállási szint, 44 828 forintnál támasz. Az OTP-részvények ára pénteken 160 forinttal, 0,35 százalékkal 45 810 forintra csökkent, forgalmuk 13,1 milliárd forintot tett ki.

A Richter fontos ellenállási szinthez ért, amely 12 360 forintnál húzódik, előtte 12 269 forintnál is látható akadály, míg támasz 12 108 forintnál adódik. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 0,99 százalékkal 12 260 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.

A Mol továbbra is csökkenő trendben mozog, támasz 3573 forintnál, míg ellenállás 3700 forintnál látható. A Mol részvényei 20 forinttal, 0,55 százalékkal 3668 forintra erősödtek pénteken, 1,9 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom grafikonján a 30 napos mozgóátlag jelent támaszt 2675 forintnál, míg 2736 forintnál látható ellenállás. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,52 százalékkal 2678 forintra esett, forgalma 1,7 milliárd forint volt.