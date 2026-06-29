2026. június 29. hétfő Péter, Pál
35 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tőzsdei idézetek megjelenítése a városi jelenet tükrözik az üvegen
Gazdaság

Rekorddöntés után indul a hét: erre számítanak ma a befektetők a budapesti tőzsdén

Pénzcentrum/MTI
2026. június 29. 09:22

Óvatos optimizmus várható a hétfői nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint, miután pénteken történelmi csúcson, 139 790,13 ponton zárt a BUX.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Varga Zoltán kommentárjában közölte, hogy a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 46 279 forintnál húzódik ellenállási szint, 44 828 forintnál támasz. Az OTP-részvények ára pénteken 160 forinttal, 0,35 százalékkal 45 810 forintra csökkent, forgalmuk 13,1 milliárd forintot tett ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Richter fontos ellenállási szinthez ért, amely 12 360 forintnál húzódik, előtte 12 269 forintnál is látható akadály, míg támasz 12 108 forintnál adódik. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 0,99 százalékkal 12 260 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.

A Mol továbbra is csökkenő trendben mozog, támasz 3573 forintnál, míg ellenállás 3700 forintnál látható. A Mol részvényei 20 forinttal, 0,55 százalékkal 3668 forintra erősödtek pénteken, 1,9 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom grafikonján a 30 napos mozgóátlag jelent támaszt 2675 forintnál, míg 2736 forintnál látható ellenállás. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,52 százalékkal 2678 forintra esett, forgalma 1,7 milliárd forint volt.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:31
09:22
09:15
09:03
08:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 26. 16:45
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Buxelliott  |  2026. június 29. 06:33
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az...
MEDIA1  |  2026. június 28. 10:34
Megújult a Motorsportol
A hazánkban népszerű motorsportokra fókuszáló online hírportál friss dizájnnal, átalakított struktúr...
iO Charts  |  2026. június 28. 10:01
Rivian részvény: a 85%-ot zuhant EV-sztori
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A Rivian részvény az elmúlt évek egyik leglátványosabb tőzsdei ki...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 27. 16:02
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 29.
Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére
2026. június 28.
Sokan képtelenségnek tartották: ez a méregdrága luxuscsemege lehet a dió utódja a magyar kertekben?
2026. június 28.
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért vallanak később kudarcot a zseninek tartott gyerekek
2026. június 28.
Új autót vennél? Ezt a rangsort érdemes megnézned vásárlás előtt: súlyos költségektől kímélhet meg
2026. június 28.
Igazi aranybánya lehet a magyar padlásokon: hihetetlen összegeket fizetnek ezekért a porosodó retro eszközökért
NAPTÁR
Tovább
2026. június 29. hétfő
Péter, Pál
27. hét
Június 29.
Nemzetközi Duna-nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Magyar Péter bejelentése: otthoni munkavégzést rendel el a kormány a hőség miatt, ezeket a dolgozókat érinti
2
1 hete
Megjelent a rendelet: katonai csapatok haladhatnak át Magyarországon, sokakat meglephet, hová tartanak
3
4 napja
Megjött a rendelet: ekkora fizetésemelést kapnak a pedagógusok
4
2 hete
Aggasztó hírek érkeztek a forintról: új időszámítás kezdődik?
5
2 hete
Döbbenetes figyelmeztetést kapott az új magyar kormány: ha ezt elrontják, nagyon ráfázhat az egész ország
PÉNZÜGYI KISOKOS
Heti limit
olyan korlátozás, amelyben az ügyfél egy heti bankkártya használatát (költését) összegszerűen vagy alkalomszámban engedélyezi

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 06:24
Alig ismert szabály szedi áldozatait a magyarok slágernyaralóhelyén: milliós bírságot kaphat, aki erre nem figyel
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 05:31
Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére
Agrárszektor  |  2026. június 29. 08:18
Közelít a vihar: ebben a 2 megyében már a figyelmeztetést is kiadták