A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 495,42 pontos, 0,36 százalékos csökkenéssel, 138 405,87 ponton zárt csütörtökön.
Aggasztó hírek érkeztek a forintról: új időszámítás kezdődik?
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 350,57 forintról 352,69 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 349,93 forint és 353,06 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 380,86 forintról 382,46 forintra ment fel, míg a dolláré 304,23 forintról 307,54 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1522 dollárról 1,1469 dollárra változott.
Megtört a tőzsdére lépése óta tartó folyamatos emelkedés Elon Musk űripari cégénél, ugyanis a kezdeti meredek szárnyalás után csütörtökön először esett az árfolyam.
Megdöbbentő fordulat Magyarországon: amint felmerült a tiltások kivezetése, valami azonnal változni kezdett
Az állami beavatkozásokra építő gazdaságpolitika az elmúlt években gyakran csak a saját korábbi hibáit próbálta orvosolni.
Keményen üzent az új rendőrfőkapitány: senki nem vonhatja ki magát a törvény alól, odacsapnak a bűnözőknek
Az újonnan kinevezett országos rendőrfőkapitány, Mecser Tamás parlamenti meghallgatásán megerősítette a Terrorelhárítási Központ rendőrségbe történő beolvasztását.
Döbbenetes, eddig titkolt lyuk tátonghat a magyar költségvetésben: százmilliárdokat fizethet vissza az állam a hazai óriáscégeknek
Több százmilliárd forintos, kamatokkal növelt visszafizetési kötelezettség terhelheti az államháztartást
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Gyengült a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Megdöbbentő részletek derültek ki a tervezett új adóról: menekülőre foghatják a hazai szupergazdagok?
Akár háromszoros különbség is lehet a vagyonadó bevételében, a kulcs a céges vagyon és az értékelési módszer.
Új Eurostat-adatok szerint Magyarország Lettországgal holtversenyben az EU utolsó helyére került a háztartási fogyasztásban.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán.
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Tömeges ellenőrzés indul a kozmetikumoknál: több, korábban gyakori összetevőt is tiltólistára tett az EU.
Új toborzási hullám indul Debrecenben: a CATL év végére jelentősen növelné dolgozói létszámát.
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Tovább emelkedtek a bérek: a bruttó átlagkereset már meghaladta a 772 ezer forintot, a reálbérek is nőttek.
Kis mértékben gyengült a forint az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben a reggeli kereskedésben.
Miközben több korábban mintának tartott északi és nyugati országban gyengült a fiatalok egymásba vetett bizalma, keleten növekszik.
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A MEKH felmérést tervez indítani a szélerőmű-kapacitások bővítésével kapcsolatban
A Revolut értesítése szerint az ügyfelek számláira mostantól a magyar pénzügyi jog és szabályozás vonatkozik, a korábbi litván szabályozás érvényét veszítette.
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A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
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