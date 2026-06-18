2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
23 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ÉLŐ  90+5'
CZE
Csehország 1 1 Dél-Afrika
RSA
  gól: Teboho Mokoena 83'
A csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
euró bankjegyek a bal kezemben, hogy fizessek.
Gazdaság

Aggasztó hírek érkeztek a forintról: új időszámítás kezdődik?

Pénzcentrum
2026. június 18. 19:13

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 350,57 forintról 352,69 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 349,93 forint és 353,06 forint között mozgott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A svájci frank jegyzése a reggeli 380,86 forintról 382,46 forintra ment fel, míg a dolláré 304,23 forintról 307,54 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1522 dollárról 1,1469 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:46
19:27
19:13
19:02
18:49
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 18. 16:50
Vaskos gazdaságpolitikai hibák eredményei az árstopok - Mit tehet a Tisza?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Bankmonitor  |  2026. június 18. 14:23
Módosítja a kormány a likviditási célú Széchenyi Kártya Program kamatozását
A július 15-től kötött Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+,...
MEDIA1  |  2026. június 18. 13:30
Pachmann Péter visszatér a TV2 képernyőjére? Castingon látták
A Media1 informátorai szerint Pachmann Péter televíziós műsorvezető is részt vett azon a castingon,...
Holdblog  |  2026. június 18. 12:00
Donald Trump is megirigyelné az EU láthatatlan vámjait
Papíron az Európai Unió a világ egyik legnagyobb vámuniója, ahol az áruk és szolgáltatások szabadon...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 16. 16:18
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre
2026. június 17.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
2026. június 18.
Tarolnak az új kínai slágerautók Magyarországon: rengetegen veszik őket, retteghetnek az európai gyártók?
2026. június 18.
Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban: itt kiskirályként élhetnek az idősek
2026. június 18.
Megszólalt Kapitány István a védett üzemanyagárakról: ez vár az autósokra, hamarosan dönthet a Parlament
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 18. csütörtök
Arnold, Levente
25. hét
Június 18.
A tapas világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2
1 hete
Nem erre számított senki: így alakult szerdán a forint árfolyama
3
1 hete
Nagyot ment ma a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz
4
2 hete
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
5
1 hete
Várjunk még, vagy most érdemes eurót váltani a nyaralásra? Eddig tarthat ki a forint bivalyereje
PÉNZÜGYI KISOKOS
Küszöbös kamatozás
olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat a teljes összegre jár, nem csak az összeg adott kamatsávjába eső részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 19:02
Mintha most jött volna ki az esztergomi gyárból! 30 évig garázsban állt ez a legendás Suzuki, most oldtimer lett + fotók
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 18:13
Kórházba került a magyar zenészlegenda: elmaradnak a koncertek
Agrárszektor  |  2026. június 18. 19:27
Nem akármilyen időjárás lesz: erős, ami a következő napokban vár ránk