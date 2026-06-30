Nem várta senki, de megérkezett: megdőlt az abszolút melegrekord, 42 fokot mértek ezen a településen

Megdőlt a mindenkori magyarországi hőségrekord, miután kora délután 42 Celsius-fokot mértek Szécsényben.

A HungaroMet hőtérképének adatai alapján az országban korábban soha nem tapasztalt szintre emelkedett a hőmérséklet: kora délután 42 fokot mértek Szécsényben, ami új abszolút rekordnak számt Magyarországon. Az új csúcsérték egy régóta fennálló rekordot döntött meg, felülmúlva a korábbi, 41,9 Celsius-fokos maximumot, amelyet még 2007. július 20-án regisztráltak Kiskunhalason.

A történelmi csúcs elérését a térségben kialakuló záporfelhők némileg késleltették. A hivatalos adatokat szolgáltató meteorológiai intézet alig fél órával az új rekord megszületése előtt még arról számolt be, hogy a csúcsközeli hőséget rögzítő mérőállomásokon a növekvő felhőzet hatására átmenetileg visszaesett a hőmérséklet. A rövid megtorpanás ellenére azonban kora délutánra hivatalosan is megdőlt a hazai hőségrekord.

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