2026. június 30. kedd Pál
32 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
GER
Németország 1 1 Paraguay
PAR
 Vége
32-es főtábla
NED
Hollandia 1 1 Marokkó
MAR
 Vége
32-es főtábla
CIV
Elefántcsontpart Norvégia
NOR
 Ma 19:00
32-es főtábla
FRA
Franciaország Svédország
SWE
 Ma 23:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
vihar a Balaton felett - Magyarország
Otthon

Nagyobb a baj a Balatonnál, mint sejtettük: a vízállás semmi, mélyebben van a probléma gyökere

Pénzcentrum
2026. június 30. 16:30

A klímaváltozás, a part menti beépítések és a túlzott emberi használat súlyosan fenyegeti a Balaton jövőjét és ökológiai egyensúlyát - ezt mondja a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával készített interjút a Magyar Tudományos Akadémia podcastműsora, amelyben a Balaton körüli legfőbb kérdéseket járták körbe. A kutató úgy fogalmazott, hogy bár a közbeszédben gyakran a tó vízszintje áll a figyelem középpontjában, és sokan egyetlen ideális, állandó vízállást tartanak kívánatosnak, ennél a probléma jóval összetettebb.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vasas Gábor szerint a 70 és 110 centiméter közötti ingadozás a sekély tavak életének teljesen természetes velejárója. A tartósan magas vízszint ráadásul kifejezetten káros az élővilágra, mivel a nádasok és a parti zónák a változó vízjáráshoz alkalmazkodtak. A szakember hangsúlyozta, hogy a centimétereknél lényegesen fontosabb a vízmérleg alakulása, az ezredforduló óta ugyanis egyre gyakoribbá válnak azok az évek, amikor a párolgás miatt több víz távozik a Balatonból, mint amennyi utánpótlásként érkezik.

Kapcsolódó cikkeink:

A parti zónák beépítése és a nádasok pusztítása közvetlenül veszélyezteti a tó működőképességét. Tévhit, hogy a beruházások miatt kiirtott nádasok máshol egyszerűen pótolhatók lennének, hiszen ez a növényzet kizárólag ott tud megtelepedni, ahol a természetes feltételek adottak - tette hozzá Vasas Gábor. A nádasok kiemelkedő szerepet játszanak a halak szaporodásában, a hullámzás csillapításában és a víz öntisztulásában. A társadalmi alkalmazkodás fontos lépése lenne a vízszintingadozás elfogadása, amihez a természetközelibb, fövenyes kialakítású strandok is hozzájárulhatnának, amelyek eleve számolnak a vízszint változásaival.

Bár a korábbi évtizedekben a szennyvíz és a mezőgazdaság okozta külső tápanyagterhelés csökkentésével sikerült visszaszorítani a Balaton algásodását, a klímaváltozás új kihívások elé állítja a szakembereket. A víz felmelegedése és a termikus rétegződés megváltozása miatt napjainkban már az üledékből felszabaduló belső tápanyagtartalom is algásodást indíthat el. Ennek következtében melegkedvelő, új algafajok jelentek meg a tóban, amelyek már a hagyományosan tisztábbnak számító keleti medencében is gondot okoznak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tó ökológiai állapotát a mindennapi emberi tevékenység is jelentősen befolyásolja. A fürdőzőkről leoldódó naptejek, az illatszerek, a gyógyszermaradványok és a kerti vegyszerek mind terhelik a vizet. Hasonlóan komoly környezeti nyomást jelent a horgászat, hiszen a Balaton természetes körülmények között nem számít kifejezetten "pontyos víznek", ezt az állományt mesterséges telepítésekkel tartják fenn. Az évente a tóba kerülő mintegy kétezer tonnányi, gyakran állati eredetű és foszforban gazdag etetőanyag komoly terhelést jelent a rendszer számára. A főigazgató felvetette, hogy anyagforgalmi szempontból sokkal kedvezőbb lenne, ha a horgászok a kifogott halat a manapság népszerű visszaengedés helyett inkább hazavinnék és elfogyasztanák.

A környezeti terhelést fokozza a nem szelektív kémiai szúnyogirtás is, amelynek elhagyását és a biológiai módszerekre való áttérést régóta szorgalmazzák a kutatók. A melegedő vizek, a szakszerűtlen haltelepítések és az emberi gondatlanság ráadásul az inváziós fajok megtelepedésének is kedveznek. A Balaton jövője így leginkább azon múlik, hogy a döntéshozók képesek lesznek-e rendszerszintű, folyamatos tudományos kutatásokra és hosszú távú mérésekre alapozott lépéseket tenni a tó védelme érdekében.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Balaton #víz #horgászat #kutatás #környezetvédelem #klímaváltozás #környezetszennyezés #tudomány #ökológia #vízszint

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
5 perce
Mire a maffiózók teljesen körbebetonozzák és telerakják a tengerre való yachtokkal addigra teljesen tönkre is megy, így van ez mindenhol. Aztán keresnek egy újabb hasonló szép helyet amit ugyanígy tönkre tesznek majd és így tovább amíg már nem lesz mit tönkre tenni.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:30
16:14
16:05
16:01
15:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 30.
A mostani brutális meleg csak a kezdet: olyan éghajlatváltozás közeleg, hogy hamarosan rá se ismerünk majd Magyarországra
2026. június 29.
Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére
2026. június 30.
Ennek sok magyar nem fog örülni: jobb, ha tudod, így változik meg az életünk július 1-jétől
2026. június 30.
Így taktikáznak a hotelek az árakkal: ezért fizetsz többet ugyanazért a szállodai szobáért, ha rosszkor foglalsz
2026. június 30.
Nem várt veszély a hazai autópályákon: kiderült, miért hajt fel egyre több sofőr a forgalommal szemben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 30. kedd
Pál
27. hét
Június 30.
A magyar szabadság napja
Június 30.
Aszteroida világnap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Már látszik a fordulat: kegyetlen a hidegfront söpri el a kánikulát, 15 fokot zuhan a hőmérséklet
2
2 hete
Így vették el egy tollvonással egy pesti magyar nő lakását: 33 milliót bukott, nem lehet behajtani
3
3 hete
Eladó a legendás magyar építész budai luxusvillája: ilyen ház csak egy van Magyarországon
4
3 hete
Szabályosan menekülnek a pestiek ezekből a kerületekből: mégis, mi elől futhatnak ennyien?
5
2 hete
Kipukkadni látszik az Otthon Start lufi: fordulat közeleg az ingatlanpiacon, ez minden vásárlónak fontos infó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hedge
Fedezeti ügylet, amellyel az árfolyam nem kívánt változásából adódó kockázatot igyekeznek kivédeni a piaci szereplők. Ennek érdekében jövőbeli időpontra, devizára, összegre szóló vételi vagy eladási opciót, jogot vásárolnak díj ellenében.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 30. 16:14
Iszonyú gazdasági katasztrófa fenyeget: egy gyilkos kór okozhatja, nincs semmilyen megoldás?
Pénzcentrum  |  2026. június 30. 16:05
Nem várta senki, de megérkezett: megdőlt az abszolút melegrekord, 42 fokot mértek ezen a településen
Agrárszektor  |  2026. június 30. 16:32
Igazi kincs hever a magyar kertekben: sokan nem is sejtik, ott van náluk is