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Gazdaság

Újra változott a forint árfolyama: ezt mutatják az esti számok

Pénzcentrum/MTI
2026. június 29. 19:11

Vegyesen alakult a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben hétfő kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

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Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 353,49 forintról 354,54 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 353,14 forint és 355,18 forint között mozgott.

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A svájci frank jegyzése a reggeli 383,35 forintról 384 forintra ment fel, míg a dolláré 310,41 forintról 310,32 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1387 dollárról 1,1425 dollárra erősödött.
Címlapkép: Getty Images
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