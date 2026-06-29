Újra változott a forint árfolyama: ezt mutatják az esti számok

Vegyesen alakult a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben hétfő kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 353,49 forintról 354,54 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 353,14 forint és 355,18 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 383,35 forintról 384 forintra ment fel, míg a dolláré 310,41 forintról 310,32 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1387 dollárról 1,1425 dollárra erősödött.