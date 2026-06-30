Reggel óta akadozik a Revolut: a devizaváltás, az utalások és a zsebek kezelése is hibára futhat.
Hatalmas bejelentést tett az MNB: új érmét bocsátanak ki Magyarországon, ennyit fog érni
A Magyar Nemzeti Bank „I. Mátyás aranyforintja” megnevezéssel arany emlékérméket bocsátott ki egy dukátos (3,491 g), valamint négyszeres súlyú vastagveretes változatban.
A jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 000 Ft-os névértékű nemesfém érme színesfém változata is megjelenik 5000 Ft névértékkel.
Az emlékérmék a „Középkori magyar aranyforintok” sorozat kilencedik elemeként jelennek meg. A kibocsátással az MNB pénztörténeti értékeinkre, nemzeti fizetőeszközünk történelmi előképeire hívja fel a figyelmet.
A sorozat eddig megjelent elemei I. Károly (2012), I. Lajos (2013), Mária (2014), Zsigmond (2016), Albert (2018), I. Ulászló (2020), Hunyadi János (2022) és V. László (2024) által veretett aranyforintoknak állítottak emléket.
Az emlékérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás. Az emlékérmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Az arany és a színesfém változatok azonos érmeképpel rendelkeznek, mindössze értékjelzésük tér el.
Az eurót 354,46 forinton jegyezték reggel hét órakor a hétfő esti 354,54 forint után.
Kritikus helyzet alakult ki több település ivóvízellátásában, ezért Magyar Péter két napra külön kérést intézett a lakossághoz.
A forint az euróval szemben 2026 június végéig 2025 végéhez képest közel 9,5%-ot erősödött, miközben több alkalommal is többéves csúcsra került a hazai deviza.
Megkezdődött a korai és középérésű kajszifajták szedése, és mostantól várhatóan július végéig elérhető lesz a hazai kajszi a boltokban, piacokon.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 353,49 forintról 354,54 forintra emelkedett 18 órakor.
Egy egész Balatonnyi víz tűnt el Magyarország egyik kritikus térségéből: egyre több helyen várhatóak vízkorlátozások
Több évtizedes talajvízszint-csökkenés és súlyosbodó aszály sújtja Magyarországot, a Duna–Tisza közi Homokhátságról ráadásul már nagyjából egy balatonnyi víz hiányzik.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 708,16 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 139 081,97 ponton zárt hétfőn.
Részleges felmentést kapott a paksi atomerőmű a teljesítménycsökkentés alól, amelyet az elmúlt napokban a Dunára gyakorolt hőterhelés miatt kellett végrehajtani.
Az OTP Bank online befektetési platformja, az OTP SingleMarket 2026 áprilisától több mint 1500 amerikai részvénnyel bővítette kínálatát.
Meglepő bejelentést tett Magyar Péter: kiderült az igazság a költségvetésről, sokkal nagyobb a baj, mint hittük
A rendkívüli hőhullám elleni védekezéssel egy időben háromnapos kihelyezett kormányülést tartott a kabinet Pilisszentkereszten.
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
Óvatos optimizmus várható a hétfői nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), miután pénteken történelmi csúcson, 139 790,13 ponton zárt a BUX.
Az elmúlt hetekben ötéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben, ami alapvetően átformálja a hazai gazdasági környezetet.
Alig változott, vegyesen alakult a forint árfolyama a hét végén a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Mutatjuk a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit a 26. héten, amelyből lehet csemegézni.
A forgalom ugyanakkor mérséklődött, a heti összérték 137,5 milliárd forint volt az előző heti 155,1 milliárd forint után.
Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump: nem várt csapás jöhet a közkedvelt európai államokból érkező termékekre
A BBC beszámolója szerint Trump a Truth Social közösségi oldalon tette nyilvánvalóvá álláspontját.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.