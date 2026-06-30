Hatalmas bejelentést tett az MNB: új érmét bocsátanak ki Magyarországon, ennyit fog érni

A Magyar Nemzeti Bank „I. Mátyás aranyforintja” megnevezéssel arany emlékérméket bocsátott ki egy dukátos (3,491 g), valamint négyszeres súlyú vastagveretes változatban.

A jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 000 Ft-os névértékű nemesfém érme színesfém változata is megjelenik 5000 Ft névértékkel.

Az emlékérmék a „Középkori magyar aranyforintok” sorozat kilencedik elemeként jelennek meg. A kibocsátással az MNB pénztörténeti értékeinkre, nemzeti fizetőeszközünk történelmi előképeire hívja fel a figyelmet.

A sorozat eddig megjelent elemei I. Károly (2012), I. Lajos (2013), Mária (2014), Zsigmond (2016), Albert (2018), I. Ulászló (2020), Hunyadi János (2022) és V. László (2024) által veretett aranyforintoknak állítottak emléket.

Az emlékérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás. Az emlékérmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Az arany és a színesfém változatok azonos érmeképpel rendelkeznek, mindössze értékjelzésük tér el.