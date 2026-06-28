Vége az olcsó internetes vásárlásnak? Nem várt szabály miatt fizethetnek sokkal többet a magyarok

Július 1-jétől új uniós vámszabály lép életbe, amely minden magyar online vásárlót érinthet, aki az Európai Unión kívüli webáruházból rendel. Az új rendelkezés szerint a 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben található áruk után termékkategóriánként 3 euró átalányvámot kell fizetni. A változás az Európai Unió valamennyi tagállamában egyszerre lép hatályba.

Az új szabály egyik legfontosabb eleme, hogy a díjat nem csomagonként, hanem az egy küldeményben található különböző termékkategóriák után számítják fel. Ez azt jelenti, hogy ha valaki ugyanabban a rendelésben például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót vásárol, akkor három különböző vámtarifaszám alá tartozó terméket rendel, így összesen 9 euró átalányvámot kell fizetni. Ha viszont három azonos póló kerül a csomagba, akkor csak egyetlen termékkategóriáról van szó, ezért a fizetendő összeg 3 euró marad.

A szabály kizárólag a 150 eurónál kisebb értékű, EU-n kívülről érkező küldeményekre vonatkozik. Az ennél nagyobb értékű csomagok vámkezelési rendje nem változik. A vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az adott online platform megbízottja végzi, így a vásárlóknak jellemzően nem lesz külön ügyintézési feladatuk.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint az intézkedés célja, hogy kiegyensúlyozottabb versenyfeltételeket teremtsen az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között, valamint erősítse a fogyasztóvédelmet. A pluszköltség várhatóan megjelenik majd az online áruházak áraiban is, ezért az olyan piacterekről érkező rendelések, mint a Temu vagy a Shein, több esetben drágábbak lehetnek júliustól.