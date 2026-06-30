Rendkívüli videóval jelentkezett Magyar Péter: ezt kérte a lakosságtól a miniszterelnök

A tartós hőség miatt több településen is komoly gondokat okoz az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök videóüzenetben arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban csak a legszükségesebb célokra használjanak ivóvizet. Hangsúlyozta, hogy most minden megspórolt liter víz számít.

Videóüzenetben fordult a lakossághoz Magyar Péter, aki rendkívüli kérést fogalmazott meg az országot sújtó hőség és a több településen kialakult vízhiány miatt. Arra kérte a magyarokat, hogy a következő két napban kizárólag a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet.

Mint elmondta, szerdáig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, miközben több településen kritikussá vált az ivóvízellátás. Kiemelte, hogy Szadán, Erdőkertesen, Sólymáron, Ürömön és Pomázon, valamint a gödöllői és nyugat-nógrádi térségben is komoly problémák alakultak ki. Emellett Felcsúton, Mányban, Alcsútdobozon és Tabajdon is vízhiány jelentkezett, Szadán pedig a hálózat túlterhelése miatt átmenetileg elfogyott a vezetékes ivóvíz.

EZ IS ÉRDEKELHET Több mint 100 településen rendeltek el azonnali vízkorlátozást: itt a teljes lista Már 109 települést érint valamilyen vízkorlátozás, miközben több helyen a rendkívüli hőség és a kiugró vízfogyasztás miatt egyre nehezebb fenntartani a folyamatos ivóvízellátást

Magyar Péter szerint egyes térségekben a vízfogyasztás a megszokott mennyiség kétszeresére nőtt, ezért a víztározók feltöltése sem tud lépést tartani a felhasználással.

A politikus arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban mellőzzék a halasztható vízhasználatot: ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne töltsenek medencét, és ne használjanak ivóvizet olyan célokra, amelyek későbbre is elhalaszthatók. Hangsúlyozta, hogy most az a legfontosabb, hogy elegendő ivóvíz maradjon ivásra, főzésre és tisztálkodásra. Úgy fogalmazott: a következő két napban minden megspórolt liter víz számít.

Videója végén köszönetet mondott a tűzoltóknak, a mentőknek, a katonáknak, a vízügyi szakembereknek, a szociális munkásoknak és az önkormányzati dolgozóknak az elmúlt időszakban végzett munkájukért.

Címlapi kép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA