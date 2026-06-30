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Budapest, 2026. május 19.Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart a kegyelmi ügyben megismert információkról a Miniszterelnökségen 2026. május 19-én.MTI/Szigetváry Zsolt
Gazdaság

Rendkívüli videóval jelentkezett Magyar Péter: ezt kérte a lakosságtól a miniszterelnök

Pénzcentrum
2026. június 30. 07:22

A tartós hőség miatt több településen is komoly gondokat okoz az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök videóüzenetben arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban csak a legszükségesebb célokra használjanak ivóvizet. Hangsúlyozta, hogy most minden megspórolt liter víz számít.

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Videóüzenetben fordult a lakossághoz Magyar Péter, aki rendkívüli kérést fogalmazott meg az országot sújtó hőség és a több településen kialakult vízhiány miatt. Arra kérte a magyarokat, hogy a következő két napban kizárólag a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet.

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Mint elmondta, szerdáig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, miközben több településen kritikussá vált az ivóvízellátás. Kiemelte, hogy Szadán, Erdőkertesen, Sólymáron, Ürömön és Pomázon, valamint a gödöllői és nyugat-nógrádi térségben is komoly problémák alakultak ki. Emellett Felcsúton, Mányban, Alcsútdobozon és Tabajdon is vízhiány jelentkezett, Szadán pedig a hálózat túlterhelése miatt átmenetileg elfogyott a vezetékes ivóvíz.

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Magyar Péter szerint egyes térségekben a vízfogyasztás a megszokott mennyiség kétszeresére nőtt, ezért a víztározók feltöltése sem tud lépést tartani a felhasználással.

A politikus arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban mellőzzék a halasztható vízhasználatot: ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne töltsenek medencét, és ne használjanak ivóvizet olyan célokra, amelyek későbbre is elhalaszthatók. Hangsúlyozta, hogy most az a legfontosabb, hogy elegendő ivóvíz maradjon ivásra, főzésre és tisztálkodásra. Úgy fogalmazott: a következő két napban minden megspórolt liter víz számít.

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Videója végén köszönetet mondott a tűzoltóknak, a mentőknek, a katonáknak, a vízügyi szakembereknek, a szociális munkásoknak és az önkormányzati dolgozóknak az elmúlt időszakban végzett munkájukért.

Címlapi kép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
#víz #időjárás #kánikula #vízhiány #hőség #gazdaság #ivóvíz #lakosság #vízügy #hőségriasztás #magyar péter

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