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Gazdaság

Megremegtek a legnagyobb magyar óriáscégek: elképesztő, mi történik most a piacon

Pénzcentrum/MTI
2026. június 30. 09:12

Emelkedés várható kedden a Budapesti Értéktőzsdén, a BUX 708,16 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 139 081,97 ponton zárt hétfőn.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az előrejelzésében kiemelte, hogy lefordult a BUX index az ellenállásról, hétfőn sikerült tartósan átlépni a 140 ezer pontos szintet. A nemzetközi befektetői hangulat javulása miatt kedden újra próbálkozhat az index az emelkedéssel - tette hozzá.

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Kifejtette, hogy a vezető részvények közül az OTP árfolyamában továbbra is 44 828 forintnál húzódik a támasz, és 46 279 forintnál az ellenállás. Hétfőn az OTP-részvények ára 290 forinttal, 0,63 százalékkal 45 520 forintra csökkent, forgalmuk 10,6 milliárd forintot tett ki.

A Richter lefordult a 12 269 forintos ellenállási szintről, most a 12 040 forintos támaszra érdemes figyelni. Hétfőn a Richter-papírok árfolyama 190 forinttal, 1,55 százalékkal 12 070 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.

A Mol esetében ellenállás 3700 forintnál, támasz 3573 forintnál látható. Hétfőn a Mol 8 forinttal, 0,22 százalékkal 3676 forintra erősödött, 2,4 milliárd forintos forgalomban.

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A Magyar Telekom a 30 napos mozgóátlag alatt zárt, amely így 2679 forintnál jelent ellenállást, míg 2625 forintnál látszik az újabb támasz. Hétfőn a Magyar Telekom árfolyama 32 forinttal, 1,19 százalékkal 2646 forintra esett, forgalma 1,5 milliárd forint volt.
Címlapkép: Getty Images
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