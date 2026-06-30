Az eurót 354,46 forinton jegyezték reggel hét órakor a hétfő esti 354,54 forint után.
Megremegtek a legnagyobb magyar óriáscégek: elképesztő, mi történik most a piacon
Emelkedés várható kedden a Budapesti Értéktőzsdén, a BUX 708,16 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 139 081,97 ponton zárt hétfőn.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az előrejelzésében kiemelte, hogy lefordult a BUX index az ellenállásról, hétfőn sikerült tartósan átlépni a 140 ezer pontos szintet. A nemzetközi befektetői hangulat javulása miatt kedden újra próbálkozhat az index az emelkedéssel - tette hozzá.
Kifejtette, hogy a vezető részvények közül az OTP árfolyamában továbbra is 44 828 forintnál húzódik a támasz, és 46 279 forintnál az ellenállás. Hétfőn az OTP-részvények ára 290 forinttal, 0,63 százalékkal 45 520 forintra csökkent, forgalmuk 10,6 milliárd forintot tett ki.
A Richter lefordult a 12 269 forintos ellenállási szintről, most a 12 040 forintos támaszra érdemes figyelni. Hétfőn a Richter-papírok árfolyama 190 forinttal, 1,55 százalékkal 12 070 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.
A Mol esetében ellenállás 3700 forintnál, támasz 3573 forintnál látható. Hétfőn a Mol 8 forinttal, 0,22 százalékkal 3676 forintra erősödött, 2,4 milliárd forintos forgalomban.
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A Magyar Telekom a 30 napos mozgóátlag alatt zárt, amely így 2679 forintnál jelent ellenállást, míg 2625 forintnál látszik az újabb támasz. Hétfőn a Magyar Telekom árfolyama 32 forinttal, 1,19 százalékkal 2646 forintra esett, forgalma 1,5 milliárd forint volt.
Súlyos vízhiányról, hőhullámról és országos korlátozásokról beszélt a miniszterelnök a Parlamentben.
A hőségben 30–50%-kal is megugorhat a vízfogyasztás, a csúcsidő pedig komoly terhelést jelent a hálózatokra.
Vízválasztó elé néz az európai és a hazai kriptopiac 2026. június 30-án, amikor lejár az uniós MiCA-rendelet türelmi időszaka, és engedélykötelessé válik a szolgáltatók működése.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 353,49 forintról 354,54 forintra emelkedett 18 órakor.
Egy egész Balatonnyi víz tűnt el Magyarország egyik kritikus térségéből: egyre több helyen várhatóak vízkorlátozások
Több évtizedes talajvízszint-csökkenés és súlyosbodó aszály sújtja Magyarországot, a Duna–Tisza közi Homokhátságról ráadásul már nagyjából egy balatonnyi víz hiányzik.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 708,16 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 139 081,97 ponton zárt hétfőn.
Részleges felmentést kapott a paksi atomerőmű a teljesítménycsökkentés alól, amelyet az elmúlt napokban a Dunára gyakorolt hőterhelés miatt kellett végrehajtani.
Az OTP Bank online befektetési platformja, az OTP SingleMarket 2026 áprilisától több mint 1500 amerikai részvénnyel bővítette kínálatát.
Meglepő bejelentést tett Magyar Péter: kiderült az igazság a költségvetésről, sokkal nagyobb a baj, mint hittük
A rendkívüli hőhullám elleni védekezéssel egy időben háromnapos kihelyezett kormányülést tartott a kabinet Pilisszentkereszten.
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
Óvatos optimizmus várható a hétfői nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), miután pénteken történelmi csúcson, 139 790,13 ponton zárt a BUX.
Az elmúlt hetekben ötéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben, ami alapvetően átformálja a hazai gazdasági környezetet.
Alig változott, vegyesen alakult a forint árfolyama a hét végén a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Mutatjuk a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit a 26. héten, amelyből lehet csemegézni.
A forgalom ugyanakkor mérséklődött, a heti összérték 137,5 milliárd forint volt az előző heti 155,1 milliárd forint után.
Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump: nem várt csapás jöhet a közkedvelt európai államokból érkező termékekre
A BBC beszámolója szerint Trump a Truth Social közösségi oldalon tette nyilvánvalóvá álláspontját.
Az OTP Csoport négy év folyamatos előrelépést követően idén először került be a világ legjelentősebb 400 vállalatának mezőnyébe.
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Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
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Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
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