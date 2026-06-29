Hiába törölték el a mobilparkolás kényelmi díját, több szolgáltatónál más jogcímen ismét megjelent a parkolásonként fizetendő felár. Ezt e Közlekedési Minisztérium elítéli.
Meglepő bejelentést tett Magyar Péter: kiderült az igazság a költségvetésről, sokkal nagyobb a baj, mint hittük
A rendkívüli hőhullám elleni védekezéssel egy időben háromnapos kihelyezett kormányülést tartott a kabinet Pilisszentkereszten. Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatása alapján a vártnál lényegesen magasabb, akár a hét százalékot is meghaladhatja a 2026-os költségvetési hiány. Ezzel párhuzamosan a kormány azonnali intézkedéseket rendelt el a kánikula okozta infrastrukturális problémák kezelésére, valamint határozottan figyelmeztette a megszüntetés előtt álló vagyonkezelő alapítványokat - jelentette a Portfolio.
A rendkívüli hőség komoly kihívás elé állította az országot és a létfontosságú infrastruktúrát. A hatóságok összehangolt munkájának köszönhetően országszerte több mint 130 ezer liter ivóvizet osztottak szét az autópályákon várakozóknak, valamint a szabadtéri rendezvények, köztük a Budapest Pride résztvevőinek. A kánikula miatt a vasúthálózaton kiterjedt sebességkorlátozásokat vezettek be, míg az egészségügyi ellátórendszerben több helyen, köztük öt intenzív osztályon és az Országos Onkológiai Intézetben is meghibásodott a légkondicionálás.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter folyamatosan egyeztet az érintett intézményekkel a műszaki hibák mielőbbi elhárításáról. A tartós meleg miatt a közszférában hétfőre és keddre otthoni munkavégzést rendeltek el, emellett a versenyszféra munkaadóit is arra kérték, hogy biztosítsák a távmunka lehetőségét, ütemezzék át a kültéri munkákat, és teremtsenek megfelelő munkakörülményeket.
A válságkezelés mellett a pilisszentkereszti kormányülés kiemelt témája a gazdaság újraindítása, valamint a korábbi Orbán-kormány által hátrahagyott örökség felmérése volt. Az átvilágítások aggasztó képet mutattak az államháztartás helyzetéről. Magyar Péter kifejtette, hogy bár az előző vezetés kezdetben 3,7, majd később 5 százalékos hiányt jelzett előre, az uniós források lehívása nélkül a 2026-os deficit a 8 százalékot is meghaladta volna.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az előző kabinet a Gyurcsány-korszakot idéző módon szépítette a költségvetési adatokat, aminek az árát most az új kormánynak és a magyar állampolgároknak kell megfizetniük. A hiány így a hazahozott uniós forrásokkal együtt is hét százalék felett alakulhat. Kármán András pénzügyminiszter ígérete szerint a Tisza-kormány augusztus végéig nyilvánosságra hozza a 2026-os pótköltségvetés sarokszámait.
A gazdasági nehézségek mellett a hazai közlekedési infrastruktúra állapota is aggasztó. A miniszterelnök tájékoztatása szerint jelenleg 91 olyan, naponta tízezrek által használt híd található az országban, amelynek állapota súlyosan leromlott.
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A tanácskozás másik kiemelt témája a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok sorsa volt. A kabinet határozottan felszólította az augusztus 31-ig megszüntetendő intézmények kuratóriumait, hogy a mindennapi üzletmeneten túl tartózkodjanak minden olyan döntéstől vagy szerződéskötéstől, amely hátrányosan érintheti a nemzeti vagyont. A kormány egyértelművé tette, hogy aki az utolsó pillanatban magánkézbe próbálja átjátszani a közvagyont, az súlyos büntető- és polgári jogi következményekre számíthat.
A kormány elsődleges célja jelenleg az államháztartási egyensúly helyreállítása, a beruházások fenntarthatóvá tétele és a nemzeti vagyon megóvása. A megkezdett strukturális reformok és az elszámoltatási folyamat az Országgyűlés soron következő ülésén folytatódnak.
Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
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