Nem várt fordulat a magyar tőzsdén: csak egyetlen hazai óriáscég úszta meg a hétfői visszaesést

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 708,16 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 139 081,97 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével csökkentek a múlt pénteki záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: az európai piacokhoz hasonló csökkenés volt a budapesti tőzsdén, a tőke Európából tart vissza az Egyesült Államokba, a befektetők elbizonytalanodtak az iráni konfliktusról érkező hírek hatására. A vezető részvényekkel kapcsolatban nem érkezett piacmozgató hatású hír - tette hozzá.

A Mol 8 forinttal, 0,22 százalékkal 3676 forintra erősödött, 2,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 290 forinttal, 0,63 százalékkal 45 520 forintra csökkent, forgalmuk 10,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 32 forinttal, 1,19 százalékkal 2646 forintra esett, forgalma 1,5 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 190 forinttal, 1,55 százalékkal 12 070 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9346,89 ponton zárt hétfőn, ez 83,01 pontos, 0,9 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.