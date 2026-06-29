Részleges felmentést kapott a paksi atomerőmű a teljesítménycsökkentés alól, amelyet az elmúlt napokban a Dunára gyakorolt hőterhelés miatt kellett végrehajtani.
Nem várt fordulat a magyar tőzsdén: csak egyetlen hazai óriáscég úszta meg a hétfői visszaesést
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 708,16 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 139 081,97 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével csökkentek a múlt pénteki záráshoz képest.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: az európai piacokhoz hasonló csökkenés volt a budapesti tőzsdén, a tőke Európából tart vissza az Egyesült Államokba, a befektetők elbizonytalanodtak az iráni konfliktusról érkező hírek hatására. A vezető részvényekkel kapcsolatban nem érkezett piacmozgató hatású hír - tette hozzá.
- A Mol 8 forinttal, 0,22 százalékkal 3676 forintra erősödött, 2,4 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 290 forinttal, 0,63 százalékkal 45 520 forintra csökkent, forgalmuk 10,6 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 32 forinttal, 1,19 százalékkal 2646 forintra esett, forgalma 1,5 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 190 forinttal, 1,55 százalékkal 12 070 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9346,89 ponton zárt hétfőn, ez 83,01 pontos, 0,9 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
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Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
Alig változott, vegyesen alakult a forint árfolyama a hét végén a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Mutatjuk a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit a 26. héten, amelyből lehet csemegézni.
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A legfrissebb felmérések szerint a magyarok közel négyötöde, mintegy 80 százaléka támogatja az euró bevezetését.
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A BUX emelkedéssel zárt, miközben az OTP új rekordot döntött, de nem minden blue chip tudott erősödni.
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