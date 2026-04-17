Budapest, Magyarország 08-03-2025. Kék parkolótábla áll egy városi utcán. A háttérben lakóházak és parkoló autók. Várostervezés, parkolási tarifák, korlátozott parkolóhely.
Autó

Átalakul és drágul a parkolás Budapesten: eltűnnek az automaták, csak így lehet majd készpénzzel fizetni

Pénzcentrum
2026. április 17. 08:44

Idén júliustól teljesen eltűnnek a parkolóautomaták Budapestről, ezzel párhuzamosan pedig 25 százalékkal nőnek a parkolási díjak. A fizetés szinte kizárólag digitális csatornákra terelődik. A jövőben emellett megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása, a nagy tömegű városi terepjárók után pedig dupla tarifát kell fizetni - írja a Népszava.

A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében július elsejével minden kerületben leállítják és leszerelik a parkolóautomatákat. A lépést elsősorban az indokolja, hogy a berendezések üzemeltetése aránytalanul drága. Előfordul olyan kerület, ahol a fenntartási költségek a parkolási bevételek 60-70 százalékát is felemésztik. Az automatákat a jövőben jóval sűrűbben, 250 helyett 75 méterenként kihelyezett tájékoztató táblák váltják fel.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) felmérése szerint a fővárosi autósok több mint 90 százaléka már most is bankkártyával vagy mobilalkalmazáson keresztül fizet. Emiatt az átállás várhatóan nem okoz majd komolyabb fennakadást.

Bár a BudapestGO saját parkolási funkciójának bevezetése a túl magas fejlesztési árajánlatok miatt egyelőre késik, a már ismert mobilalkalmazások továbbra is zavartalanul használhatók maradnak. Külön könnyebbséget jelent, hogy a kormány a közelmúltban eltörölte a kényelmi díjat, így az elektronikus fizetés nem terheli plusz költséggel az autósokat.

A készpénzes fizetés lehetősége erősen szűkített formában, de megmarad. A parkolás továbbra is elindítható SMS-ben, új alternatívaként pedig az autósok a kerületi parkolási ügyfélszolgálatokon is fizethetnek készpénzzel. Utóbbi esetben a parkolás megkezdésétől számított 24 órán belül egy háromórányi várakozásnak megfelelő, fix összegű díjat kell befizetni. Amennyiben a határidő lejár, a rendszer már pótdíjat szab ki.

A rendszer átalakításával egy időben a parkolási tarifák is negyedével nőnek. Az egy órára jutó várakozási díj

  • az A zónában 600-ról 800 forintra,
  • a B zónában 450-ről 600 forintra,
  • a C zónában 300-ról 400 forintra,
  • míg a D zónában 200-ról 300 forintra emelkedik.

A tervezett kedvezmények, amelyeket a BudapestGO használói vagy a BKK-bérlettel rendelkezők vehettek volna igénybe, az új alkalmazás elkészültéig még nem lépnek életbe.

A parkolási reform a járműtípusok tekintetében is szigorításokat hoz. Jövő januártól a nagy méretű városi terepjárók (SUV-k) tulajdonosainak jelentősen magasabb költségekkel kell számolniuk. Az 1800 kilogrammnál nehezebb belső égésű motoros, valamint a 2000 kilogrammot meghaladó elektromos autók után a normál parkolási díj kétszeresét számolják fel.

Ezen felül 2027. január elsejétől teljesen megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása a fővárosban, a helyi lakosok a saját lakókörnyezetükben továbbra is kiválthatják a lakossági várakozási engedélyt.
Dezintermediáció
Az a folyamat, amelynek során a pénzügyi szektor szereplői egyre több üzletet kötnek a bankok megkerülésével. A tőkepiac lehetővé teszi az értékpapírosítás segítségével a hagyományos tőkepiaci közvetítők kikerülését a hitel- és egyéb tranzakciókban.

