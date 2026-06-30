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Nem várt fordulat a parlamentben: még egy ellenzéki képviselő is megszavazta a polgármesteri bérek befagyasztását
Elfogadta az Országgyűlés a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazását befagyasztó törvényt. A szabályozás az automatikus béremelést akadályozza meg, miközben a tisztségek ellátásának feltételei változatlanok maradnak.
Az Országgyűlés kedden elfogadta a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazását befagyasztó törvényt. A végszavazást kisebb zűrzavar előzte meg: a teremben morajlás és videózás miatt kellett rendet tenni, mielőtt a képviselők szavaztak volna.
A Ház először a KDNP képviselőcsoportjának módosító javaslatáról döntött. A Latorczai Csaba által benyújtott indítványt azonban nem támogatta a parlament: 51 igen és 135 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasították.
Ezután következett a zárószavazás. Az összegző módosító javaslatot végül 136 igen, 50 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadta el az Országgyűlés. A szavazáson 186 képviselő vett részt, vagyis 13-an hiányoztak.
A számokból az is látszik, hogy legalább egy fideszes vagy KDNP-s képviselő végül megszavazta a törvényt. A Telex szerint meglepő módon Seszták Miklós KDNP-s képviselő nyomott igent.
A törvény elfogadása politikai vitákat is kiváltott, írja a 444. Korábban Magyar Péter vetette fel, hogy a parlamenti képviselők és miniszterek mellett a polgármesterek fizetését is csökkenteni kellene. A javaslat törvénytervezete június 19-én került fel a parlament honlapjára. Az indítványt benyújtó tiszás képviselő, Szabó Tibor azzal indokolta a módosítást, hogy a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök díjazása július 1-jétől automatikusan emelkedne a nemzetgazdasági átlagkereset növekedése miatt. A törvény ezt az automatikus béremelést akadályozza meg, miközben a tisztségviselők megbízatását és a díjazásra való jogosultságát nem érinti.
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A fizetéscsökkentésről korábban Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, támogatják az olyan költségcsökkentési javaslatokat, amelyek nem rontják az országgyűlési munka minőségét és méltóságát.
A döntés ellenzéki körökben is vitát váltott ki. Márki-Zay Péter egy korábbi Facebook-videójában arra figyelmeztetett, hogy nem szabad összekeverni a tisztességesen dolgozó polgármestereket a korrupciós ügyekben érintett politikusokkal, és szerinte a problémás eseteket büntetőjogilag kell kezelni. Hozzátette azt is, hogy a bérek csökkentése az önkormányzati rendszer egészére negatív hatással lehet.
Molnár Áron algyői polgármester jelezte, hogy lemondana, ha csökkentenék a fizetését. Kovács Gergely, a XII. kerület polgármestere pedig úgy fogalmazott: a jelenlegi bérek túl magasak, a korábbiak viszont túl alacsonyak voltak, ezért szerinte köztes megoldásra lenne szükség.
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