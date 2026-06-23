Kiderült, mi a betonbiztos munkahely az AI-korában: aki ilyen területen dolgozik, azt szinte biztosan nem váltja le a technológia

Miközben egyre többen kérnek befektetési tanácsot chatbotoktól, a bankok és alapkezelők pedig sorra építik be folyamataikba a mesterséges intelligenciát, egyre fontosabb kérdéssé válik, hogy hol húzódnak a technológia határai. Az AI képes másodpercek alatt elemezni vállalati jelentéseket, felismerni csalási mintázatokat vagy akár ingatlanokat értékelni, ugyanakkor hibázhat, torzíthat, sőt szélsőséges helyzetekben a piaci mozgásokat is felerősítheti. Nagy Attila Zoltán, a PTE KTK ESG Pénzügyek Kutatócsoportjának kutatója szerint a mesterséges intelligencia nem feltétlenül váltja le a pénzügyi szakembereket, de alapjaiban alakítja át a munkájukat és az egész szektor működését.

Pénzcentrum: Mennyire tekinthető fordulópontnak a mesterséges intelligencia megjelenése a pénzügyi szektorban? Mikor állt be a legnagyobb változás? (pl. akár már a generatív technológia előtt vagy inkább utána)

Nagy Attila Zoltán: A pénzügyben a mesterséges intelligencia különböző formái már jóval a generatív AI, azaz 2022 előtt jelen voltak, például az algoritmikus kereskedésben, csalásfelderítésben, hitelkockázati modellekben, ügyfél-osztályozásban. Hedge fundok és alapkezelők már a 2010 utáni időszakban kísérleteztek különböző gépi tanuláson, mesterséges intelligencián alapuló eljárásokkal, de ezek a módszerek nem eredményeztek tartós felülteljesítést.

Azt láthattuk, hogy a gépi tanulás különböző változatai (például random forest, gradient boosting modellek, neurális hálók, illetve akár lineáris regressziós predikciós modellek) már egy évtizeddel korábban megjelentek akár a döntéstámogatásban és az előrejelzések készítésében.

Szerintem a generatív AI abban hozott nagy változást, hogy ekkor lépett ki az AI a háttérrendszerekből az ügyfélkapcsolattartás, dokumentumfeldolgozás és tanácsadás területére. Korábban az AI-megoldások szerepe az adatelemzésre vagy a döntéstámogatásra korlátozódott, de a generatív AI-nak köszönhetően ma már az AI kommunikál, összefoglal, jelentéseket készít, az AI agentek pedig már bizonyos folyamatokat automatizálnak.

Mely pénzügyi területeken a leggyorsabb az AI térnyerése jelenleg?

Jelenleg az AI térnyerése azokon a területeken a leggyorsabb, ahol nagy mennyiségű adatot, dokumentumot vagy ügyfélkapcsolatot kell feldolgozni. Nem véletlen, hogy a generatív AI egyik fontos alkalmazási területe a chatbotok, virtuális asszisztensek, személyre szabott válaszok és ügyfélpanaszok kezelése volt. Szintén fontos terület a csalásfelderítés és a tranzakció-monitoring. Itt az AI-t szokatlan mintázatok felismerésére használják, míg további terület a hitelbírálat és a kockázatkezelés, ahol nagy adathalmazokból az AI lehetővé teszi olyan kapcsolatok keresését, amelyekre a hagyományos statisztikai módszerekkel nem vagy csak nehezebben lehetett rátalálni.

Gyors fejlődést láthatunk a compliance és dokumentumfeldolgozás területén is, főleg a szerződések, jelentések és szabályozói dokumentumok elemzésében. Én azt látom, hogy a befektetési elemzésben is egyre nagyobb szerepe van az AI-nak, például hírek, vállalati jelentések, piaci adatok és earnings call transcript-ek gyors feldolgozásában.

Bár ezek a módszerek részben korábban is elérhetők voltak (például természetesnyelv-feldolgozás), de jellemzően csak egy szűk kör (például kutatók) használták őket, míg ma már egy átlagos befektető is hozzáférhet ezekhez a szolgáltatásokhoz.

Milyen új típusú kockázatokat hoz be az AI a pénzügyi rendszerbe?

A legfontosabb, legismertebb kockázat az ún. „black box” probléma. Itt az a lényeg, hogy sok modern AI-modell esetében nehéz pontosan megmagyarázni, hogy a modell miért jutott egy adott döntésre. Ez problémát jelenthet például hitelbírálatnál, befektetési döntéseknél, de a kockázatkezelésnél is.

Széles körben ismert kockázat a modellek hibázása vagy „hallucinációja”. A generatív AI meggyőzőnek tűnő, de hibás vagy teljesen hamis információkat is előállíthat. Pénzügyi környezetben ez érthető okok miatt rendkívül veszélyes, hiszen befektetési, kockázatkezelési vagy jogi döntéseket alapoznak az AI-tól kapott információra.

Kevésbé ismert, de sajnos fontos probléma az adatkockázat és a torzítás. Az AI-modellek a múltbeli adatokból tanulnak, ezért ha az adatok hibásak, torzítottak, akkor a modell döntései is torzultak lehetnek. Arra is találunk bizonyítékot, hogy az AI bizonyos esetekben az emberekhez hasonló viselkedési torzításokat is elkövethet. Például túlreagálhatja a híreket, felülsúlyozhatja a közelmúlt eseményeit, vagy olyan statisztikai kapcsolatokat is jelentősnek tekinthet, amelyek mögött valójában nincs ok-okozati összefüggés.

A pénzügyi előrejelzések készítésénél is van egy fontos probléma, az előretekintési torzítás és az információszivárgás. Egy nagy nyelvi modell múltbeli időszakokra visszatesztelve azért is tűnhet pontosnak, mert a tanítás során már találkozhatott későbbi információkkal.

Pénzügyi stabilitási szempontból az is kockázatot jelenthet, hogy a piaci szereplők egyre inkább hasonlóan működő AI-modelleket és adatforrásokat használnak. Ez piaci turbulenciák esetén okozhat gondot, mert felerősítheti a volatilitást.

A fentieken túl megjelentek új kibervédelmi és csalási módszerek is. Gondoljunk a deepfake technológiákra, az AI-alapú phishing támadásokra és az automatizált csalási módszerekre, melyek sokkal kifinomultabbá váltak, mint korábban.

Az ingatlanpiacon történtek fordulatok az új technológia miatt? Akár az értékelés, az árazás, vagy egyéb területen?

Tudományos háttér van rá, hiszen az automatizált értékbecslési modellek, illetve a gépi tanulási modellek már több kutatásban megjelentek az ingatlanértékelésben. Ezek nagy adatbázisok alapján becsülnek ingatlanárakat, és képesek figyelembe venni lokációs, szöveges de még képi információkat is.

A szakirodalom szerint ezek javíthatják az értékelés gyorsaságát, akár a pontosságát is, de nem váltják ki teljesen a helyismeretet és a szakértői értékbecslés. Gyakorlati tapasztalat még kevés van ezekről a rendszerekről. Véleményem szerint, ezen területen nincsenek olyan látványos változások, mint a pénzügyi ügyfélszolgálatban vagy a befektetési elemzésben.

Elképzelhető, hogy a jövőben egy ingatlanbefektetésnél az AI-alapú menedzsment versenyelőny lesz?

Igen, elképzelhető, de ez nagyobb portfólióknál lehet fontos, ott, ahol sok ingatlant, bérlőt, karbantartási feladatot kell kezelni. Emellett az AI segíthet a bérleti díjak optimalizálásában, a prediktív karbantartásban, a költségcsökkentésben és a befektetési lehetőségek előszűrésében.

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Tehát ne arra gondoljunk, hogy a versenyelőny azért keletkezik, mert „az AI megmondja, mit kell venni”, inkább arra számítsunk, hogy a befektető gyorsabban, olcsóbban tudja feldolgozni az információt.

Egyre többen kérnek pénzügyi, befektetési tanácsot AI-tól – ez inkább lehetőség vagy kockázat?

Az AI sok ember számára könnyebben érthetővé teheti a pénzügyi ismereteket. Segíthet alapfogalmak megértésében, portfóliók összehasonlításában, adatok rendszerezésében vagy egy befektetési döntés előnyeinek és hátrányainak végiggondolásában. Ebben az értelemben az AI javíthatja a pénzügyi edukációt.

Emellett azonban komoly kockázatot is jelent az AI, mert a felhasználó az AI válaszát személyre szabott befektetési tanácsként kezelheti. Ahogy pedig fentebb már beszéltünk róla, a „black box” és további feltárt problémák miatt az AI tévedhet.

A befektetők mennyire használják az AI-alapú elemzéseket ill. mennyire bíznak benne?

Az intézményi oldalon az AI-használat gyorsan elterjedt, főleg a fentebb felsorolt területeken, mint az elemzés, portfóliókezelési támogatás, kockázatkezelés, ügyfélkiszolgálás. A CFA Institute 2024-es felmérése szerint a befektetési szakmában nagy igény van AI rendszerekre.

A lakossági befektetőknél viszont kisebb mértékű az AI használata. A FINRA Foundation 2024-es kutatása szerint a pénzügyi döntésekhez a válaszadók 63%-a pénzügyi szakemberhez, 56%-a családtagokhoz vagy barátokhoz fordult, míg mindössze 5% jelezte, hogy AI-t használt pénzügyi tanácsadásra.

Érdekes adat, hogy a FINRA 2025-ös felmérése már azt mutatja, hogy az amerikai felnőttek 20%-a nyitott lenne arra, hogy mesterséges intelligenciától kapjon pénzügyi tanácsot. Más felmérések ennél magasabb használati arányokat is jeleznek. A Wells Fargo által készített felmérés szerint az amerikai felnőttek 20%-a, míg a Z generáció 38%-a használ AI-t pénzügyi információszerzésre.

Lát olyan jeleket, hogy az AI felerősíti a piaci volatilitást?

Erre vonatkozóan nincsenek erős, egyértelmű bizonyítékok. A szakirodalomban vegyes a kép.

Azt látjuk, hogy vannak olyan kutatások, amelyek szerint az algoritmikus kereskedés javíthatja a likviditást és csökkentheti a volatilitást normál piaci körülmények között, és a nyájhatás csökkentésén keresztül a részvényárak volatilitása is csökkenhet. De piaci turbulenciák idején a folyamat erősítőleg hathat, és a volatilitás fokozódhat.

Tehát az AI-alapú kereskedési algoritmusok normál időszakban növelhetik a likviditást, csökkenthetik a volatilitást, de stresszhelyzetben felerősödő csordaszellemhez, egyirányú piacokhoz, likviditáshiányhoz és sajnos olyan flash crash típusú eseményekhez is hozzájárulhatnak, amelyre 2010-ben volt példa.

A jelenlegi trendek szerint hogyan alakítja át az AI a pénzügyi szektorban dolgozók munkáját?

Az egyik legfontosabb szempont, hogy az AI nem minden munkavállalóra hat azonos módon. Több kísérlet azt mutatja, hogy a legnagyobb hatékonyságnövekedés gyakran a kevésbé tapasztalt vagy gyengébb teljesítményű dolgozóknál jelentkezik. Ennek oka, hogy az AI bizonyos értelemben standardizálja a jobb szakemberek tudását.

Gondoljunk arra, hogy az AI segít megfogalmazni a válaszokat, rendszerezni az információkat, ellenőrzőlistákat ad, és csökkenti a rutinfeladatok hibáit. Emiatt az AI sok területen nem feltétlenül a legjobb szakembereket teszi sokkal jobbá, hanem a gyengébb vagy kezdő munkavállalókat húzza közelebb az átlagos vagy jó teljesítményszinthez.

A pénzügyi szektorban ez azt eredményezi, hogy az AI főleg az elemzői, ügyfélszolgálati, compliance, dokumentumfeldolgozási és jelentéskészítési feladatokban növeli a produktivitást. A szakemberek munkája így eltolódik az adatgyűjtéstől és adminisztrációtól az ellenőrzés, értelmezés, kockázatfelismerés és ügyfélkommunikáció felé.

Más iparágaktól eltérően itt nem biztos, hogy az emberi szakértelem kiváltása jelentős lesz, mert minél nagyobb a döntés pénzügyi, jogi vagy ügyfélvédelmi kockázata, annál fontosabb maradhat az emberi kontroll.