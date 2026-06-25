Magyar Péter bejelentése: otthoni munkavégzést rendel el a kormány a hőség miatt, ezeket a dolgozókat érinti

Csütörtökön délután ismét kormányszóvivői tájékoztatót tartott a kormány, melyen részt vett Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közelkedési és beruházási miniszter is. Elhangzott, hogy a kormány a rendkívüli hőhullám miatt összehangolt védelmi intézkedéseket rendelt el, a kabinet vízellátási, közlekedési és munkaszervezési intézkedésekkel készül az extrém időjárás következményeire.

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A sajtótájékoztatón először az országos tisztifőorvos, Oroszi Beatrix beszélt a hőségről. Elmondta, hogy péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig életbe lép a legmagasabb, harmadfokú riasztás az országban, mely várhatóan négy napig tart majd.

Kiemelte, hogy az elmúlt 20 évben nem láttunk ilyen intenvíz és veszélyes hőhullámot. Arról is beszélt, hogy napi 400–450 plusz bejelentés érkezhet a mentőszolgálatok felé, és hogy ilyenkor a balesetek, halálesetek száma is megnő. Oroszi Beatrix azt is hangsúlyozta, hogy senki ne hagyjon még rövid időre sem kocsiban gyermeket vagy állatot.

Kádár Pál dandártábornok azt emelte ki, hogy az állami és lakossági erőforrások nem végtelenek, így nem mindegy, hogyan gazdálkodunk velük. Hozzátette, hogy bár az energiahálózat stabilan működik és nincs krízishelyzet, a lakosság együttműködésére szükség van a fogyasztás csökkentésében, a vasúti közlekedésben pedig már be kellett vezetni bizonyos pályakorlátozásokat.

Erdélyi Krisztián vezérőrnagy azt közölte, hogy a katasztrófavédelem teljes állománya felkészült a jelenlegi helyzet kezelésére, munkájukat pedig mintegy ezer önkéntes szervezet segíti. Arra figyelmeztetett, hogy a tűzgyújtási tilalom ellenére nő a szabadtéri tüzek száma, amelyek szinte kivétel nélkül emberi mulasztás miatt keletkeznek, ezért kérte a lakosságot a szabályok betartására és a mentőegységek munkájának segítésére.

Otthoni munkavégzést rendel el a kormány a hőség miatt

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány rendeletben összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el, amelynek helyi végrehajtásáért a területi védelmi bizottságok felelnek, miközben a védelmi igazgatási hivatal folyamatosan tájékoztatja a kabinetet a helyzetről. Közölte azt is, hogy már megtörtént a védelmi bizottságok eligazítása, péntek éjféltől pedig rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe. Azt kérte az emberektől, hogy figyeljék a tájékoztatásokat, vegyék komolyan a hatóságok kéréseit.

A kormányfő azt is elmondta, hogy az önkormányzatok és szervezetek számára kötelező intézkedéseket is elrendelhetnek, a honvédség pedig már több millió liter víz kiszállítását végzi az érintett térségekben. Magyar Péter kitért arra, hogy a hétvégi tömegrendezvényekbe nem kívánnak beavatkozni, de kérte a rendezvényszervezőket a gyermekprogramok átszervezésére. Elmondta, hogy a kamionstopot felfüggesztik, és felkészülnek a közlekedési fennakadásokra is, a MÁV-Volán haváriaközpontjában külön készülnek az extrém helyzetre. Hétfőre és keddre az államigazgatásban és az állami cégeknél home office-t rendelnek el, a munkáltatókat pedig emlékeztette az egészséges munkavégzés feltételeinek biztosítására.

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Magyar Péter kérdésre azt is elmondta,, hogy a kormány kártalanítást készít elő az aszály és a tavaszi fagyok miatt károkat szenvedett gazdák számára, mivel az idei veszteségek akár a 2022-es történelmi aszályét is meghaladhatják. A miniszterelnök szerint emellett jelentős vízgazdálkodási fejlesztésekre is szükség lesz, hogy Magyarország jobban alkalmazkodjon a klímaváltozás okozta szélsőséges időjáráshoz.

Nem várható a menetrend összeomlása

Vitézy Dávid szerint a hőség miatt a vasúti pályákon 10–20 km/órás sebességkorlátozásokra lehet szükség, mivel a sínek hőmérséklete meghaladhatja az 50 fokot, ami késéseket okozhat, de a menetrend összeomlása nem várható.

Hozzátette, hogy a sínek fehérre festése 4–6 fokkal csökkentheti a pályák hőmérsékletét, ezért a MÁV-val együttműködve ezt a megoldást további vonalakon is vizsgálják.

Társadalmi részvétellel zajlik majd az új alkotmány kidolgozása

Magyar Péter bejelentette, hogy az új alkotmány kidolgozása széles körű szakmai és társadalmi részvétellel zajlik majd: a következő hetekben szakértőket, szervezeteket és egyházakat vonnak be az előkészítésbe, az elkészült koncepcióról pedig országos párbeszéd indul. A végleges szövegről az Országgyűlés szavaz, majd népszavazáson a választók mondhatnak véleményt.

Címlapi kép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA