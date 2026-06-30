A Richter kivételével a vezető hazai papírok erősödtek a 30,7 milliárd forintos forgalmat elérő piacon.
Ennyi volt a felfutás? Megint gyengült a forint, mutatjuk a kedd esti árfolyamokat
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon kedden. A hazai fizetőeszköz a júniusi vegyes teljesítménye ellenére az év eleje óta egyértelműen erősödött az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben.
A kora reggeli jegyzésekhez képest délután hat órára az euró árfolyama 354,46 forintról 355,96 forintra emelkedett, miközben a dollár jegyzése 311,20-ról 311,76 forintra, a svájci franké pedig 384,34-ről 385,77 forintra nőtt.
A havi összesítést tekintve a forint júniusban az euróval szemben 0,5 százalékkal, a dollárral szemben pedig 2,5 százalékkal gyengült, ugyanakkor a svájci frank ellenében 0,6 százalékos erősödést ért el.
Hosszabb távon vizsgálva a piaci mozgásokat látható, hogy az év eleje óta a magyar fizetőeszköz mindhárom vezető devizával szemben jelentősen felértékelődött, így az euróval szemben 7,4, a dollárhoz képest 4,8, a svájci frank ellenében pedig 6,6 százalékos erősödést könyvelt el.
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