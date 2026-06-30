Ennyi volt a felfutás? Megint gyengült a forint, mutatjuk a kedd esti árfolyamokat

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon kedden. A hazai fizetőeszköz a júniusi vegyes teljesítménye ellenére az év eleje óta egyértelműen erősödött az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben.

A kora reggeli jegyzésekhez képest délután hat órára az euró árfolyama 354,46 forintról 355,96 forintra emelkedett, miközben a dollár jegyzése 311,20-ról 311,76 forintra, a svájci franké pedig 384,34-ről 385,77 forintra nőtt.

A havi összesítést tekintve a forint júniusban az euróval szemben 0,5 százalékkal, a dollárral szemben pedig 2,5 százalékkal gyengült, ugyanakkor a svájci frank ellenében 0,6 százalékos erősödést ért el.

Hosszabb távon vizsgálva a piaci mozgásokat látható, hogy az év eleje óta a magyar fizetőeszköz mindhárom vezető devizával szemben jelentősen felértékelődött, így az euróval szemben 7,4, a dollárhoz képest 4,8, a svájci frank ellenében pedig 6,6 százalékos erősödést könyvelt el.