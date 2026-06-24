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Brutális hőség közelít Magyarországra, jönnek a trópusi éjszakák: mutatjuk meddig emelkedik a hőmérséklet
Szerdán is zavartalan napsütésre és tovább erősödő kánikulára számíthatunk az ország nagy részén. A következő napokban folyamatosan emelkedik a hőmérséklet, a jövő hét elején pedig már a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Az országos tisztifőorvos emiatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a hétvégétől.
Szerdán tovább fokozódik a kánikula Magyarországon. A HungaroMet előrejelzése szerint országszerte sok napsütés várható, miközben a felhőzet minimális marad, csapadékra pedig szinte sehol sem kell számítani. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, legfeljebb a nap második felében fordulhat elő egy-egy élénkebb északnyugati széllökés. Hajnalban még 22 fok körül alakul a hőmérséklet, délután azonban már 35–37 fokot is mérhetünk.
A tartós forróság miatt az országos tisztifőorvos meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást péntek éjfélig. Mivel a következő napokban tovább erősödik a hőhullám, szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztás lép életbe, amely várhatóan jövő hét kedd éjfélig marad érvényben.
A legfrissebb előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön 36–37 fokos maximumokra kell készülni, pénteken és szombaton már 38 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Vasárnap akár 39 fokot is mutathatnak a hőmérők, hétfőn pedig egyes helyeken a 40 fok sem kizárt.
A rendkívüli hőség nemcsak Magyarországot érinti. Nyugat-Európában is súlyos hőhullám tombol, amely Németországban és Franciaországban is halálos áldozatokat követelt. Franciaországban, Spanyolországban és Észak-Olaszországban sorra dőlnek meg a napi és havi melegrekordok.
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