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Utazás

Brutális hőség közelít Magyarországra, jönnek a trópusi éjszakák: mutatjuk meddig emelkedik a hőmérséklet

Pénzcentrum
2026. június 24. 08:03

Szerdán is zavartalan napsütésre és tovább erősödő kánikulára számíthatunk az ország nagy részén. A következő napokban folyamatosan emelkedik a hőmérséklet, a jövő hét elején pedig már a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Az országos tisztifőorvos emiatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a hétvégétől.

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Szerdán tovább fokozódik a kánikula Magyarországon. A HungaroMet előrejelzése szerint országszerte sok napsütés várható, miközben a felhőzet minimális marad, csapadékra pedig szinte sehol sem kell számítani. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, legfeljebb a nap második felében fordulhat elő egy-egy élénkebb északnyugati széllökés. Hajnalban még 22 fok körül alakul a hőmérséklet, délután azonban már 35–37 fokot is mérhetünk.

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A tartós forróság miatt az országos tisztifőorvos meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást péntek éjfélig. Mivel a következő napokban tovább erősödik a hőhullám, szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztás lép életbe, amely várhatóan jövő hét kedd éjfélig marad érvényben.

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A legfrissebb előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön 36–37 fokos maximumokra kell készülni, pénteken és szombaton már 38 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Vasárnap akár 39 fokot is mutathatnak a hőmérők, hétfőn pedig egyes helyeken a 40 fok sem kizárt.

A rendkívüli hőség nemcsak Magyarországot érinti. Nyugat-Európában is súlyos hőhullám tombol, amely Németországban és Franciaországban is halálos áldozatokat követelt. Franciaországban, Spanyolországban és Észak-Olaszországban sorra dőlnek meg a napi és havi melegrekordok.

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A szakértők szerint az extrém forróság hátterében egy úgynevezett hőkupola áll, amely fokozatosan kelet felé helyeződik. Emiatt Magyarországon is egyre nagyobb eséllyel kell számítani a trópusi éjszakákra, amikor a hőmérséklet még éjszaka sem csökken 20 fok alá.
Címlapkép: Getty Images
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