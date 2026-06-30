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Erre várt az egész ország: kiderült végre, hamarosan érkezik a frissítő lehűlés, vége a trópusi éjszakáknak

Pénzcentrum
2026. június 30. 20:10

Jelentős felfrissülést hoz a hét közepén érkező hidegfront, amely véget vet a rendkívüli hőségnek és a trópusi éjszakáknak. A több mint tízfokos lehűlés nyomán csütörtöktől visszatér az ilyenkor megszokott, átlagos nyári időjárás.

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Jelentős felfrissülést hoz a hét közepén érkező hidegfront, amely véget vet a rendkívüli hőségnek és a trópusi éjszakáknak - jelentette kedden este a HungaroMet. A több mint tízfokos lehűlés nyomán csütörtöktől visszatér az ilyenkor megszokott, átlagos nyári időjárás.

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A front szerdán éri el térségünket, ám ekkor még csak néhány fokkal mérséklődik a meleg. A beáramló nedvesebb léghullámok hatására ráadásul átmenetileg kifejezetten fülledtté válik a levegő. A valódi változást a front átvonulása és a mögötte megerősödő északi szél hozza el, aminek köszönhetően a korábbinál több mint tíz Celsius-fokkal hűvösebb légtömeg árasztja el a térséget.

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Csütörtöktől így visszatér az évszaknak megfelelő nyári idő. A hét hátralévő részében a nappali csúcshőmérsékletek kellemesebb tartományban, 25 és 30 fok között alakulnak, a felfrissülést hozó éjszakákon pedig végre megszűnik a trópusi meleg.
Címlapkép: Getty Images
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