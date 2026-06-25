Nem szűnik a pokoli hőség, majdnem 40 fok is lehet ma: mutatjuk a térképet, itt lesz különösen nagy a forróság

Folytatódik a kánikula: országszerte napos, csapadékmentes időre és akár 37 fokos hőségre kell készülni, a tartós meleg miatt pedig több vármegyében is másodfokú figyelmeztetés van érvényben.

Napközben nagyrészt derült, zavartalanul napos idő várható. Bár a középső és a déli tájakon időnként megjelenhet néhány gomolyfelhő, csapadékra egyáltalán nem kell számítani, és a többnyire mérsékelt légmozgás sem hoz enyhülést. A legmelegebb órákban a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.

A HungaroMet adatai szerint a magas napi középhőmérséklet miatt több vármegyére is másodfokú figyelmeztetést adtak ki. A hőség ráadásul éjszaka sem mérséklődik jelentősen, késő este is még 18 és 29 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

kép: met.hu.

Tegnap írtunk arról, hogy a hőségriadót várhatóan meghosszabbítják, ami különös odafigyelést igényel az idősek, kisgyerekek felé, de a háziállatokra is nagyon kell vigyázni. Ezt itt olvashatod el újra: