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Nő, aki rosszul érzi magát, hőség, nő hőguta. Napszúrás a nyári forróságban. Fejfájástól szenvedő érett nő a napsütésben. Személy nedves zsebkendőt tart a fejére és tenyérrel hűsít.
Otthon

Nem szűnik a pokoli hőség, majdnem 40 fok is lehet ma: mutatjuk a térképet, itt lesz különösen nagy a forróság

Pénzcentrum
2026. június 25. 07:10

Folytatódik a kánikula: országszerte napos, csapadékmentes időre és akár 37 fokos hőségre kell készülni, a tartós meleg miatt pedig több vármegyében is másodfokú figyelmeztetés van érvényben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Napközben nagyrészt derült, zavartalanul napos idő várható. Bár a középső és a déli tájakon időnként megjelenhet néhány gomolyfelhő, csapadékra egyáltalán nem kell számítani, és a többnyire mérsékelt légmozgás sem hoz enyhülést. A legmelegebb órákban a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.

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A HungaroMet adatai szerint a magas napi középhőmérséklet miatt több vármegyére is másodfokú figyelmeztetést adtak ki. A hőség ráadásul éjszaka sem mérséklődik jelentősen, késő este is még 18 és 29 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

kép: met.hu.kép: met.hu.

Tegnap írtunk arról, hogy a hőségriadót várhatóan meghosszabbítják, ami különös odafigyelést igényel az idősek, kisgyerekek felé, de a háziállatokra is nagyon kell vigyázni. Ezt itt olvashatod el újra:

Ezt kell tenni, ha gyereket vagy állatot látunk egy tűző napon hagyott autóban
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Ezt kell tenni, ha gyereket vagy állatot látunk egy tűző napon hagyott autóban
Pár perc alatt életveszélyessé válhat egy napon parkoló autó utastere a nyári kánikulában.
Címlapkép: Getty Images
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