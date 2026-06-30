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Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, kihelyezett ülésén az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 2026. május 13-án.MTI/Hegedüs Róbert
Otthon

Nagyon fontos bejelentést tett a vízhelyzetről Magyar Péter: így áll most a helyzet Magyarországon

Pénzcentrum
2026. június 30. 19:54

A miniszterelnök ismét arra kérte a magyarokat, hogy a halasztható munkákat, melyhez víz kell, még két napig ne végezzék el - ilyen a locsolás, medencetöltés vagy kocsimosás.

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Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, és továbbra is 120 település érintett a vízkorlátozásban - ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök ma este közzétett videójában. A kormányfő elmondta, hogy bár ma megdőlt a Magyarország területén valaha mért abszolút melegrekord, de hamarosan már enyhülés következik, az előrejelzések szerint csak pár órát kell erre várni.

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Magyar Péter megköszönte a vízzel való takarékoskodást, amelyre még hétfőn este kérte a magyar embereket. Hangsúlyozta, hogy a vízellátás korlátozását azért kellett elrendelni, hogy magát a rendszer működőképességét meg lehessen őrizni. Felsorolta, hogy ma több településen is szükség volt beavatkozásra, segítségre és vízszállító kocsik odarendelésére. 

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A kormányfő a videóban megismételte a tegnapi kérését: nyomatékosan felhívta a figyelmet, hogy a következő két napban továbbra is szükséges fokozottan takarékoskodni az ivóvízzel:

érdemes elhalasztani a medencék töltését, a kocsimosást és a kerti locsolást is. 

Magyar Péter kitért arra is, hogy folyamatosan dolgoznak a közlekedési rendszer űködésben tartásán is: országszerte 22 vasút-, illetve 3 HÉV-vonalon továbbra is érvényben van sebességkorlátozás. Kitért arra is, hogy az egyébként korszerűnek mondható Stadler-motorvonat közül 24 üzemképtelenné vált az extrém hőség miatt: ennek az az oka, hogy ezeket a szerelvényeket 35 fokos hőmérsékletre tervezték, extrém hőség esetén azonban a fedélzeti rendszer biztonsági okokból leáll.

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A kormányfő végezetül azt a kérését is megismételte, hogy a közintézményeket arra kéri: maradjanak nyitva, segítsenek az utcán élőkön és a betérőkön is azzal, hogy hűtött pihenőként szolgálnak részükre - ugyanezt kérte a bevásárlóközpontoktól, éttermektől is.

címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
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