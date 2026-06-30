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Nem várt csapás a népszerű webshopnak: kiderült az alacsony árak titka, tízmilliókra büntette őket a GVH
42,5 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa az Allegro webáruház működtetőjére a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt. A lengyel vállalkozás jelentős információkat hallgatott el árgarancia szolgáltatásának korlátaival kapcsolatosan, ezzel olyan döntésekre késztetve a fogyasztókat, melyeket egyébként nem hoztak volna meg. A cég az eljárás során együttműködött a GVH-val.
A Gazdasági Versenyhivatal 2025 elején indított versenyfelügyeleti eljárást az online webáruházat üzemeltető Allegro sp. z o.o-val szemben. A GVH az eljárás során feltárta, hogy a vállalkozás 2024. október 1. és 2025. február 28. között nem nyújtott megfelelő tájékoztatást a „legalacsonyabb ár garancia” szlogennel népszerűsített árgarancia rendszerének feltételeiről.
Az árgarancia rendszer lényege, hogy a webáruház garantálja, hogy a piacon elérhető árukat nála tudják a fogyasztók a legalacsonyabb áron megvásárolni, amennyiben pedig a vásárló olcsóbb árat talál annál, a webáruház a különbözetet megfizeti. Az Allegro árgarancia rendszerében a fogyasztók a különbözet 150%-nak megfelelő kupont kaphattak, a vállalkozás azonban több jelentős információt is elhallgatott (vagy időszerűtlenül kommunikált) a garancia feltételeit és érvényesíthetőségét illetően.
- A vállalkozás csak 20 webáruház áraival „szemben” vállalta az árgaranciát.
- A garantált kupon visszatérítés csak olyan megrendelések után volt érvényesíthető, amelyeket regisztrált és bejelentkezett vásárló hajtott végre.
- Az árgarancia keretében juttatott Allegro kuponok nem voltak felhasználhatóak utánvétes vásárlás esetén.
Az Allegro az árgarancia szlogen alkalmazásával arra késztette a fogyasztókat, hogy ne vesződjenek az online árak összehasonlításával, hisz a legrosszabb esetben is kuponnal lesznek „kompenzálva”. A jelentős információk elhallgatásával azonban a cég megtévesztette a fogyasztókat és olyan döntések meghozatalára késztethette őket, melyeket az információk birtokában nem biztos, hogy meghoztak volna.
A webáruházat működtető vállalkozás az eljárás során együttműködött a GVH-val, nem vitatta a tényeket, lemondott a jogorvoslati jogáról, valamint belső megfelelési program bevezetését és fenntartását vállalta. A GVH Versenytanácsa végül 42,5 millió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, valamint a vállalt megfelelési program legalább három évig tartó működtetésére kötelezte a céget, melyet a GVH később utóvizsgálatban ellenőrizni fog.
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A versenyhatóság továbbra is figyelemmel kíséri az online webáruházak gyakorlatait. A tavalyi év folyamán az Answear-el és az About You-val szemben is lezárta vizsgálatát, mely utóbbi esetben a vállalkozást összesen több mint 1 milliárd forint bírságot, illetve kompenzáció fizetett a GVH eljárásnak következményeként.
Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
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