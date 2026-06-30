Nem várt csapás a népszerű webshopnak: kiderült az alacsony árak titka, tízmilliókra büntette őket a GVH

42,5 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa az Allegro webáruház működtetőjére a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt. A lengyel vállalkozás jelentős információkat hallgatott el árgarancia szolgáltatásának korlátaival kapcsolatosan, ezzel olyan döntésekre késztetve a fogyasztókat, melyeket egyébként nem hoztak volna meg. A cég az eljárás során együttműködött a GVH-val.

A Gazdasági Versenyhivatal 2025 elején indított versenyfelügyeleti eljárást az online webáruházat üzemeltető Allegro sp. z o.o-val szemben. A GVH az eljárás során feltárta, hogy a vállalkozás 2024. október 1. és 2025. február 28. között nem nyújtott megfelelő tájékoztatást a „legalacsonyabb ár garancia” szlogennel népszerűsített árgarancia rendszerének feltételeiről.

Az árgarancia rendszer lényege, hogy a webáruház garantálja, hogy a piacon elérhető árukat nála tudják a fogyasztók a legalacsonyabb áron megvásárolni, amennyiben pedig a vásárló olcsóbb árat talál annál, a webáruház a különbözetet megfizeti. Az Allegro árgarancia rendszerében a fogyasztók a különbözet 150%-nak megfelelő kupont kaphattak, a vállalkozás azonban több jelentős információt is elhallgatott (vagy időszerűtlenül kommunikált) a garancia feltételeit és érvényesíthetőségét illetően.

A vállalkozás csak 20 webáruház áraival „szemben” vállalta az árgaranciát.

A garantált kupon visszatérítés csak olyan megrendelések után volt érvényesíthető, amelyeket regisztrált és bejelentkezett vásárló hajtott végre.

Az árgarancia keretében juttatott Allegro kuponok nem voltak felhasználhatóak utánvétes vásárlás esetén.

Az Allegro az árgarancia szlogen alkalmazásával arra késztette a fogyasztókat, hogy ne vesződjenek az online árak összehasonlításával, hisz a legrosszabb esetben is kuponnal lesznek „kompenzálva”. A jelentős információk elhallgatásával azonban a cég megtévesztette a fogyasztókat és olyan döntések meghozatalára késztethette őket, melyeket az információk birtokában nem biztos, hogy meghoztak volna.

A webáruházat működtető vállalkozás az eljárás során együttműködött a GVH-val, nem vitatta a tényeket, lemondott a jogorvoslati jogáról, valamint belső megfelelési program bevezetését és fenntartását vállalta. A GVH Versenytanácsa végül 42,5 millió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, valamint a vállalt megfelelési program legalább három évig tartó működtetésére kötelezte a céget, melyet a GVH később utóvizsgálatban ellenőrizni fog.

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A versenyhatóság továbbra is figyelemmel kíséri az online webáruházak gyakorlatait. A tavalyi év folyamán az Answear-el és az About You-val szemben is lezárta vizsgálatát, mely utóbbi esetben a vállalkozást összesen több mint 1 milliárd forint bírságot, illetve kompenzáció fizetett a GVH eljárásnak következményeként.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA