Az ENSZ kedden közzétett figyelmeztetése szerint a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebolajárvány akár 3,6 milliárd dolláros veszteséget is okozhat Afrikának.
Itt az új történelmi csúcs, óriásit ment ma a budapesti tőzsde: jól kaszálhatott, aki ide tette a pénzét
A Richter kivételével a vezető hazai papírok erősödtek a 30,7 milliárd forintos forgalmat elérő piacon.
Kedden új történelmi csúcson, 139 892,19 ponton zárt a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe. A kedvező nemzetközi hangulatnak köszönhetően a BUX 0,58 százalékos emelkedéssel fejezte be a napot.
Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint a kereskedést alapvetően a pozitív nemzetközi folyamatok határozták meg. A befektetők kedvezően fogadták az amerikai munkaerőpiaci adatokat, emellett megnyugvást hozott a piacokon az is, hogy a hétvégi iráni konfliktus után a felek ismét tárgyalóasztalhoz ültek.
A vezető részvények közül az OTP-t a sajátrészvény-vásárlások is felfelé hajtották. A bankpapír 0,94 százalékos erősödés után 45 950 forinton zárt a kiemelkedő, 22,3 milliárd forintos forgalmú napon. Bár a jegyzés napközben 46 200 forintos új árfolyamcsúcsot is elért, a korábbi zárócsúcsot végül nem sikerült megdöntenie.
A Mol 0,65 százalékos pluszban, 3700 forinton fejezte be a kereskedést, miközben az olajvállalattal kapcsolatban fontos hírként jelent meg, hogy kötvénykibocsátást tervez a lengyel piacon. A Magyar Telekom árfolyama minimális, 0,15 százalékos emelkedéssel 2650 forinton állapodott meg. Ezzel szemben a Richter papírjai gyengültek, így 0,17 százalékos csökkenést követően 12 050 forinton zártak.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
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A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX is enyhe, 0,1 százalékos visszaeséssel, 9337,13 ponton fejezte be a keddi kereskedést.
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