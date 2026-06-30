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Gazdaság

Hatalmas razziát tartottak a magyar influenszereknél: ezt találta a hatóság

Pénzcentrum
2026. június 30. 20:05

A Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közös ellenőrzése szerint javult a hazai influenszerek reklámjelölési gyakorlata. A vizsgált tartalomkészítők többsége már megfelelően tünteti fel a fizetett együttműködéseket, ugyanakkor több visszatérő hiányosságot is feltártak. Problémát jelent többek között a saját termékek reklámozása, egyes étrend-kiegészítők népszerűsítése, valamint a mesterséges intelligenciával készült tartalmak jelölésének hiánya.

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Az influenszer marketing mára a digitális gazdaság meghatározó részévé vált. A véleményvezérek jelentős hatást gyakorolhatnak a fogyasztói döntésekre, így azonban kiemelt felelősséggel is tartoznak azért, hogy egyes termékek hirdetését és értékesítését célzó tartalmaiknál egyértelműen jelezzék azok reklámjellegét és ne mossák el a határt a tartalomkészítő személyes véleménye, valamint a fizetett promóció között.

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A GVH korábban is felhívta a hazai influenszerek, illetve az érintett ügynökségek és hirdetők figyelmét, hogy a tartalom reklámjellegét úgy kell feltüntetniük − többek között egyértelműen, jól észlelhetően, hangsúlyosan, szembetűnően, egyszerűen, és közérthetően –, hogy az „kivilágítson” a néző, illetve olvasó számára. A GVH hangsúlyozza, hogy ezt akkor is kötelező megtenni, ha a véleményvezér saját vállalkozását, termékeit vagy szolgáltatásait népszerűsíti.

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Az ICPEN koordinálásában lezajlott ellenőrzési akció keretében tíz-tíz hazai tartalomkészítő több havi tevékenységét tekintette át az NKFH és a GVH, jellemzően átvilágítva az összes olyan platformot, amin az influenszer jelen van. A hatóságok különböző elérésű és témaköröket érintő véleményvezéreket vizsgáltak, törekedve arra, hogy az ellenőrzés a hazai influenszer piac széles skáláját lefedje.

Az NKFH és a GVH eredményei alapján általánosságban megállapítható volt, hogy az (ellenőrzéssel) érintett influenszerek többsége törekedett a szabályok betartására, alkalmazott valamilyen reklámmegjelölést, illetve szöveges leírást. Az esetek nagyobb részében ez a megjelölés a tartalom teljes ideje alatt jól látható volt, és nem igényelt külön cselekvést (kattintást, le/továbbgörgetést) a fogyasztótól.

Ugyanakkor a gyakorlatok több esetben továbbra sem feleltek meg maradéktalanul a fogyasztóvédelmi követelményeknek:

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  • továbbra is előfordult, hogy a reklámjelölés hiányzott vagy nem volt kellően hangsúlyos (például nem volt látható a tartalom egész ideje alatt);
  • továbbra is jellemző, hogy az tartalomkészítők saját termékeik népszerűsítése során nem jelölték egyértelműen annak reklámjellegét;
  • egyes influenszerek potenciálisan kockázatos, bizonytalan összetételű étrend-kiegészítőket népszerűsítettek;
  • míg más tartalomkészítők vélhetően mesterséges intelligencia segítségével készült tartalmakat osztottak meg magukról, ennek tényét azonban nem tüntették fel.

A GVH a véleményvezérek és ügynökségek figyelmébe ajánlja influenszer marketing tájékoztatóját, amely gyakorlat-központúan, pozitív és negatív példák szemléltetésével mutatja be, miként lehet jogszerűen eleget tenni a fogyasztók tájékoztatását biztosító elvárásoknak.

A GVH 2023 novemberében már tartott egy online ellenőrzést, az Európai Bizottságot és a tagállami hatóságokat tömörítő Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózat (CPC) koordinációjában. Az akkori vizsgálat eredményei alapján mindössze a hazai véleményvezérek 20%-a tartotta be minden esetben a reklámjelleg feltüntetésére vonatkozó szabályokat. Többek között az akkori sweep eredményei alapján a GVH 2024 tavaszán versenyfelügyeleti eljárásokat indított hat hazai influenszerrel és több hirdető céggel szemben. Ezen eljárások közül eddig a Halmi Bencével, a Kása Rolanddal, valamint a Forstner Csengével szemben indított ügyeket zárta le a versenyhatóság.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
1 órája
Influenszerek elleni védőoltást hol lehet igényelni?
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