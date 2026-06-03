2026. június 3. szerda Klotild
20 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Férfi vásárlás egy szupermarketben, miközben a költségvetés. Az infláció miatt alacsony árakat keres, miközben a telefonját nézi a fagyasztóládák sora előtt. Anglia északkeleti részén él.
Gazdaság

Figyelmeztet az OECD: újabb sokk érheti Magyarországot, erre kevesen számítottak

Pénzcentrum
2026. június 3. 16:32

Az OECD friss előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő két évben is mérsékelt maradhat. A szervezet szerint az energiaár-sokk, a gyenge külső kereslet és a magas infláció lassítja a gazdaságot, miközben a jegybank a vártnál tovább tarthatja magasan a kamatokat. Ugyanakkor a befagyasztott uniós forrásokról szóló tárgyalások előrelépése javíthatná a kilátásokat, írja a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Mérsékelt gazdasági növekedést vár Magyarországon az OECD a következő két évben. A szervezet legfrissebb előrejelzése szerint a hazai GDP 2026-ban 1,6 százalékkal, 2027-ben pedig 2 százalékkal bővülhet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elemzés szerint a gazdaságot egyszerre terhelik a magas energiaárak, a bizonytalan nemzetközi környezet és a gyenge külső kereslet. Bár a nominális bérek továbbra is dinamikusan emelkednek, és több személyijövedelemadó-csökkentés is életbe lépett, a lakossági fogyasztás növekedése 2026 második felében átmenetileg lassulhat.

Ebben szerepet játszik az energiaár-sokk, valamint az üzemanyagár-stopok várható kivezetése is. Az OECD szerint a háztartások jelenleg még védelmet élveznek a szabályozott villamosenergia- és földgázárak, illetve az üzemanyagokra vonatkozó ársapkák révén, ugyanakkor az üzemanyagár-stopok megszüntetése a jelenlegi szabályok alapján várható.

Kapcsolódó cikkeink:

A szervezet arra számít, hogy az infláció 2026 végére ismét 5 százalék fölé emelkedik, majd 2027 negyedik negyedévére 1,7 százalékra mérséklődik. Az árfolyamatokat elsősorban az energiaárak alakulása befolyásolhatja.

Az OECD ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy egy a vártnál erősebb energiaár-sokk esetén a kormány akár meghosszabbíthatja az üzemanyagár-stopokat. Ez rövid távon mérsékelhetné az inflációt és támogathatná a fogyasztást, ugyanakkor jelentős többletterhet jelentene a költségvetés számára.

A beruházások terén kedvezőbb folyamatokra számít a szervezet. Miután a beruházási volumen 2022 és 2025 között összesen 16 százalékkal csökkent, az OECD szerint 2026-tól ismét növekedési pályára állhat a szektor.

Az export teljesítményét rövid távon továbbra is visszafoghatja az euróövezet gyenge gazdasági növekedése, azonban 2027-ben már élénkülés várható. A szervezet szerint az új ipari kapacitások további lendületet adhatnak a kivitelnek, ugyanakkor a jelenleg alacsony feldolgozóipari kapacitáskihasználtság miatt az új üzemek teljes kihasználásához a külső kereslet erősödésére is szükség lesz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A monetáris politikával kapcsolatban az OECD előrejelzése eltér a piaci várakozásoktól. Míg a legtöbb elemző arra számít, hogy a javuló országkockázati megítélés, az alacsonyabb kötvényhozamok és az erősebb forint lehetővé teszi az MNB számára a kamatcsökkentések megkezdését, a szervezet úgy véli, hogy a jegybank 2026-ban változatlanul hagyhatja az alapkamatot. Az OECD szerint csak 2027-ben nyílhat tér az újabb lazításra.

Indoklásuk szerint Magyarország továbbra is jelentősen függ az energiaimporttól: a kőolajszükséglet több mint 80 százalékát, a földgázfelhasználás több mint 70 százalékát külföldről szerzi be, ami különösen sérülékennyé teszi az országot az energiaellátási sokkokkal szemben.

A költségvetési folyamatok sem alakulnak kedvezően az OECD várakozásai szerint. Amennyiben nem történnek további kiigazító intézkedések, a költségvetési hiány a GDP 4,7 százalékáról 2026-ban 6,1 százalékra emelkedhet, majd 2027-ben 5,4 százalékra csökkenhet. A romló egyenleg hátterében a személyijövedelemadó-csökkentések és az egyszeri közszférabeli bérprémiumok állnak, amelyeket csak részben ellensúlyoz a közberuházások visszafogása és az adósságszolgálati költségek mérséklődése.

Az OECD szerint ugyanakkor javíthatná a gazdasági kilátásokat, ha előrelépés történne az Európai Unióval folytatott tárgyalásokban, és Magyarország ismét hozzáférhetne a jelenleg befagyasztott uniós forrásokhoz. Ez erősíthetné a befektetői bizalmat és a beruházási aktivitást is.

A szervezet több reformjavaslatot is megfogalmazott. Ezek között szerepel a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának javítása, az energiatámogatási rendszer átalakítása a célzott támogatások irányába, valamint a vállalkozásalapítás és a fizetésképtelenségi eljárások egyszerűsítése. Az OECD szerint a korrupció elleni fellépés erősítése és a versenyt ösztönző üzleti környezet kialakítása szintén hozzájárulhatna a termelékenység javulásához és a hosszabb távú gazdasági növekedéshez.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #alapkamat #infláció #gazdaság #oecd #előrejelzés #gazdasági növekedés #költségvetési hiány #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:32
16:23
16:15
16:06
15:52
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 2. 17:04
Mekkora növekedés van a gazdaságban 2026-ban? Virovácz Péter a friss GDP-ről  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. június 3. 13:41
Ismét leváltották az Origo főszerkesztőjét
Két éven belül ez már a harmadik főszerkesztőváltás a NER-es propagandaoldal élén. Ráadásul a lap ór...
Bankmonitor  |  2026. június 3. 13:17
A cég túlélése múlhat rajta - ezért fontos az életbiztosítás a vállalkozások számára
Egy vállalkozás működésében a legtöbb figyelem általában a növekedésre, az ügyfelekre és a pénzügyi...
Holdblog  |  2026. június 2. 13:26
Van olyan mutató, ami szerint Magyarország vasúti nagyhatalom
A vasút valódi teljesítményét nem a sínek kilométerei, hanem az utasforgalom mutatja meg. Ebben a ve...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 31. 18:36
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 3.
Ezt rengetegen nem tudják a rájuk váró örökségről: sok magyart érhet váratlan meglepetés 2026-ban
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 3.
Súlyos árat fizethet a semmittevésért ez a korosztály: megjöttek a friss adatok, ők vannak a legnagyobb veszélyben
2026. június 3.
Indul a bírságszezon: 1,5 milliós büntetést kaphat 2026-ban, akinek kertes háza, telke van - csak így lehet megúszni
2026. június 3.
Rengeteg magyar nem tudja, erre egy fillért sem fizet az utasbiztosítás: sokak nyaralása dőlhet be miatta 2026-ban?
NAPTÁR
Tovább
2026. június 3. szerda
Klotild
23. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Most jelentették be: távozik a jegybank elnöke, új megbízatást kapott
2
1 hete
Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket
3
6 napja
Erősen zárta a napot a forint: így áll most az euróval szemben
4
1 hete
Fordulat a devizapiacon: estére olyat lépett a magyar fizetőeszköz, amire kevesen számítottak
5
1 hete
Durván bezuhant az olaj ára: egyetlen hír rázta meg a világpiacot
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felhalmozott Kamat
Az adott állampapír tekintetében a kibocsátás napja, vagy az utolsó kamatfizetés napja óta felgyülemlett, de esedékessé még nem vált kamat. Az állampapír eladásakor ezt a felhalmozott kamatot a vevő kifizeti a eladónak az értékpapír nettó értékén felül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 3. 16:06
Súlyos árat fizethet a semmittevésért ez a korosztály: megjöttek a friss adatok, ők vannak a legnagyobb veszélyben
Pénzcentrum  |  2026. június 3. 13:01
Indul a bírságszezon: 1,5 milliós büntetést kaphat 2026-ban, akinek kertes háza, telke van - csak így lehet megúszni
Agrárszektor  |  2026. június 3. 15:28
Parazitát találtak ebben a térségben: veszélyes, élő hússal táplálkozik