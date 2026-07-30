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Gazdaság

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: hamarosan teljesen leáll a paksi atomerőmű

Pénzcentrum
2026. július 30. 17:34

A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése - közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán

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A videóban a miniszterelnök kiemelte, hogy az atomerőmű 42 éves történetében először áll majd le teljesen a termelés. Várhatóan, a Duna vízszintjének változásától függően 24–72 órán belül kell majd a teljes erőművet lekapcsolni.

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A Magyarország villamosenergia-termelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt (MW) teljesítményű Paksi Atomerőmű hűtését a Duna biztosítja, ez most ki fog esni a magyar energiatermelésből, várhatóan hétfőtől. A vízre a kondenzátorok (blokkok) hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 centiméterrel van az előző, 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett, 100 éves minimum vízszintnél.

Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az energiaellátás importból biztosított, azonban arra is figyelmeztetett, hogy a hőhullám miatt azt várják, hogy a lakossági és a közületi villamosenergia-igény folyamatosan nőni fog.  "Energia-krízishelyzet jöhet hétfőtől. Összehangolt lépésekre és önkorlátozásra lesz szükség a súlyosabb következmények elkerüléséhez. Mindenkire számítunk!" - mondta.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
Címlapkép: Getty Images
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