Csütörtök reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a július havi kezdésnél.
Kilőtt a magyar export júniusban: nem csak a forint erősödése áll a háttérben
Júniusban 1305 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 8,7%-kal, a behozatalé 6,5%-kal volt nagyobb az előző év azonos időszakinál - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH szerint az aktívum 1305 millió euró volt, az egyenleg 519 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 8,7%-kal, a behozatalé 6,5%-kal volt nagyobb az előző év azonos időszakinál. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,4%-kal, az importé 1,8%-kal elmaradt a 2026. májusitól.
2026. júniusban a kivitel értéke 14,9 milliárd euró (5288 milliárd forint), a behozatalé 13,6 milliárd euró (4826 milliárd forint) volt. 2026. júniusban az egy évvel korábbi időszakhoz képest euróban kifejezve az export értéke 21%-kal, az importé 18%-kal nőtt. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 2,2%-kal, a behozatalé 0,9%-kal emelkedett.
A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 2,1%-kal, a behozatalban 2,6%-kal csökkent az előző év azonos havihoz viszonyítva. A cserearány 0,5%-kal javult. A forint árfolyama az euróhoz és a dollárhoz mérten egyaránt 12%-kal erősödött.
A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 15%-kal, importvolumene 9,6%-kal nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport forgalomváltozása a kiviteli oldalon 8,5 százalékponttal erősítette a teljes export, a behozatalban 4,5 százalékponttal járult hozzá a teljes import volumennövekedéséhez.
A feldolgozott termékek exportvolumene 3,2%-kal, importvolumene 8,6%-kal nőtt. A feldolgozott termékek árufőcsoport volumenváltozása az exportban 0,8 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel, az importban 3,0 százalékponttal fokozta a teljes behozatal volumennövekedését.
Az energiahordozók exportvolumene 31%-kal, az importjuké 15%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az export oldalon 1,2 százalékponttal lassította a teljes kivitel, az import oldalon 1,3 százalékponttal fogta vissza a teljes behozatal volumennövekedését.
Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 7,3%-kal, a behozatalé 1,6%-kal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,5 százalékponttal, importban 0,1 százalékponttal járult hozzá az adott irányú teljes forgalom volumennövekedéséhez.
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Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 6,8%-kal, az onnan érkező behozatalé 3,4%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 568 millió euróval javult a 2025. júniusihoz képest, így 1599 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 73%-át, az import 68%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 11%-kal, a behozatalé 12%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 49 millió euróval romlott, 294 millió eurós passzívumot mutatott.
2026. január–júniusban a kivitel értéke 81,2 milliárd euró (30 204 milliárd forint), a behozatalé 76,2 milliárd euró (28 331 milliárd forint) volt. 2026. január–júniusban az egy évvel korábbi időszakhoz képest a kivitel volumene 2,1%-kal csökkent, a behozatalé 6,6%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 705 millió euróval romlott, a többlet 5045 millió euró volt.
A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 1,7%-kal nőtt, a behozatalban 5,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. A cserearány 7,2%-kal javult. A forint az euróhoz képest 8,0%-kal, a dollárhoz viszonyítva 14%-kal erősödött.
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