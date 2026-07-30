Így vesznek babaápolási cuccokat 20%-kal olcsóbban az élelmes magyar anyukák: nem titok, csak ez kell hozzá

A babaápolási termékeken kívül az elmúlt egy évben jelentősen megnőtt a születési támogatás iránti igény is: a felhasználás mértéke megduplázódott, a tagok idén már 350 millió forintot fordítottak erre a célra az egyik hazai egészségpénztárnál. Sokan azonban még mindig nem tudnak a lehetőségről.

Az anyatejes táplálás világnapja és a szoptatás világhete OTP Egészségpénztár szerint jó alkalmat ad arra, hogy felhívják a figyelmet egy kevésbé ismert lehetőségre: a pénztártagok számos, a babaápoláshoz és a szoptatáshoz szükséges terméket is finanszírozhatnak egészségpénztári számlájukról.

Augusztus 1-jén ünneplik az anyatejes táplálás világnapját, amely egyben a szoptatás világhetének a kezdete is. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az anyatej egészségügyi előnyeire: támogatja a csecsemő immun- és idegrendszerének fejlődését, miközben az édesanya szülés utáni regenerálódását is segíti. A szoptatás és az anyatejes táplálás azonban nemcsak élettani, hanem érzelmi folyamat is, amelyben a kismamák támogatása kulcsfontosságú.

A szoptatás jóval több, mint táplálás: szeretet, gyógyszer, vigasz, kommunikáció. Olyan, mint egy meghosszabbított köldökzsinór, amely segíti a babát abban, hogy biztonságban megérkezzen hozzánk a Földre. Mindenki addig szoptasson, ameddig csak szeretne. Szakemberként az igény szerinti szoptatást javaslom: ennek alapja elsősorban a baba szükséglete, de legalább ennyire fontos az édesanya igénye is. A kettő együtt adja meg az egyensúlyt. Az anyatejes táplálásnak csak előnyei vannak. Bízzunk magunkban, az ösztöneikben és a babánkban. Hosszú távon ez vezet a legkiegyensúlyozottabb úthoz

- mondta Bocskai Zoltánné Irci laktációs szaktanácsadó, babagondozási szakértő.

A nyugodt és biztonságos időszak megteremtéséhez a megfelelő eszközök, valamint a mindennapi anyagi megkönnyebbülés is hozzájárulhat. Ennek egyik kevésbé ismert, mégis fontos eleme, hogy bizonyos babaápolási kiadások tudatosan is tervezhetők és optimalizálhatók.

Babaápolási termékek? Egészségpénztárból is fedezhető

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy az egészségpénztári számla kizárólag gyógyszerek vagy orvosi ellátások finanszírozására használható. A valóság ennél jóval szélesebb: számos, a család különböző élethelyzeteihez kapcsolódó kiadás elszámolható. Ide tartoznak például a mindennapi babaápoláshoz szükséges termékek is, amennyiben a számlán a termék pontos megnevezése szerepel:

pelenka

babafürdető, babaolaj, babakrém, babanaptej, hintőpor

törlőkendő, fültisztító

tápszer

cumi, cumisüveg

légzésfigyelő

babamérleg

orrszívó

lázmérő

a fenti termékek házhozszállítása, bármelyik magyarországi üzletből vagy webshopból rendelve.

A szoptatás időszakában használt eszközök közül szintén elszámolható például a mellszívó, az anyatejgyűjtő zacskó és a melltartóbetét. Ezek megkönnyíthetik a szoptatás mindennapjait, miközben a család kiadásait is csökkenthetik.

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Így működik a spórolás Az egészségpénztári számláról történő vásárlás legnagyobb előnye, hogy a befizetések után járó személyi jövedelemadó-visszatérítés miatt ugyanazt a terméket lényegében olcsóbban lehet megvenni. Az egészségpénztárba befizetett összeg után évente 20 százalékos SZJA-visszatérítés igényelhető (a jogszabályban meghatározott éves felső határig), így a rendszeresen vásárolt termékek (mint pl. a pelenka) költségének egy része közvetve visszakerül a családi kasszába. Visszatérő kiadások esetében az egészségpénztári elszámolás hosszabb távon jelentős megtakarítást eredményezhet.

Az adatok szerint a tagok egyelőre ritkábban élnek ezzel az opcióval, pedig az egészségpénztári elszámolás kifejezetten nagy könnyebbséget jelenthetne a csecsemővel kapcsolatos mindennapi költségek fedezésében.

Születési kiadások támogatása

A babaápolási termékeken kívül önsegélyező szolgáltatás részeként igénybevehető a születési kiadások támogatása is. Ennek keretében a gyermek születésekor akár 1 millió forint is felvehető az egyenlegből számlabenyújtás nélkül, amely után a következő évben további 150 ezer forint adó-visszatérítés is jár.

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A lehetőség népszerűségét jól mutatja, hogy már az idei év első 6 hónapjában több mint 350 millió forintot fordítottak a tagok születési támogatásra. Ez az összeg a duplája az előző év azonos időszakához képest.

Egy újszülött érkezése a családi költségvetést is jelentősen megterheli, hiszen a babaápolási termékek komoly kiadást jelentenek. "A szoptatás világnapja emlékeztet arra, hogy az öngondoskodás egy kisbaba érkezésével még inkább fontossá válik. Az egészségpénztár a családok különböző élethelyzeteiben is támogatást nyújthat – a baba születéséhez kapcsolódó kiadásoktól a mindennapi babaápolásig. Sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy a pelenkától a mellszívóig számos, a csecsemő gondozásához szükséges termék elszámolható. Minél több családdal szeretnénk megismertetni ezt a lehetőség, hogy érdemben csökkenthessék a kiadásaikat" – mondta Iványi Ágnes, az OTP Egészségpénztár értékesítés és marketing vezetője.