2026. július 30. csütörtök Judit, Xénia
27 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fából készült játékok, egy csokornyakkendős mackó, egy halom pelenka, egy cumisüveg és babakellékek a pelenkázóasztalon. Hely a szövegnek.
Egészség

Így vesznek babaápolási cuccokat 20%-kal olcsóbban az élelmes magyar anyukák: nem titok, csak ez kell hozzá

Pénzcentrum
2026. július 30. 20:35

A babaápolási termékeken kívül az elmúlt egy évben jelentősen megnőtt a születési támogatás iránti igény is: a felhasználás mértéke megduplázódott, a tagok idén már 350 millió forintot fordítottak erre a célra az egyik hazai egészségpénztárnál. Sokan azonban még mindig nem tudnak a lehetőségről.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az anyatejes táplálás világnapja és a szoptatás világhete OTP Egészségpénztár szerint jó alkalmat ad arra, hogy felhívják a figyelmet egy kevésbé ismert lehetőségre: a pénztártagok számos, a babaápoláshoz és a szoptatáshoz szükséges terméket is finanszírozhatnak egészségpénztári számlájukról. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Augusztus 1-jén ünneplik az anyatejes táplálás világnapját, amely egyben a szoptatás világhetének a kezdete is. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az anyatej egészségügyi előnyeire: támogatja a csecsemő immun- és idegrendszerének fejlődését, miközben az édesanya szülés utáni regenerálódását is segíti. A szoptatás és az anyatejes táplálás azonban nemcsak élettani, hanem érzelmi folyamat is, amelyben a kismamák támogatása kulcsfontosságú.

A szoptatás jóval több, mint táplálás: szeretet, gyógyszer, vigasz, kommunikáció. Olyan, mint egy meghosszabbított köldökzsinór, amely segíti a babát abban, hogy biztonságban megérkezzen hozzánk a Földre. Mindenki addig szoptasson, ameddig csak szeretne. Szakemberként az igény szerinti szoptatást javaslom: ennek alapja elsősorban a baba szükséglete, de legalább ennyire fontos az édesanya igénye is. A kettő együtt adja meg az egyensúlyt. Az anyatejes táplálásnak csak előnyei vannak. Bízzunk magunkban, az ösztöneikben és a babánkban. Hosszú távon ez vezet a legkiegyensúlyozottabb úthoz

- mondta Bocskai Zoltánné Irci laktációs szaktanácsadó, babagondozási szakértő.

A nyugodt és biztonságos időszak megteremtéséhez a megfelelő eszközök, valamint a mindennapi anyagi megkönnyebbülés is hozzájárulhat. Ennek egyik kevésbé ismert, mégis fontos eleme, hogy bizonyos babaápolási kiadások tudatosan is tervezhetők és optimalizálhatók.

Babaápolási termékek? Egészségpénztárból is fedezhető

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy az egészségpénztári számla kizárólag gyógyszerek vagy orvosi ellátások finanszírozására használható. A valóság ennél jóval szélesebb: számos, a család különböző élethelyzeteihez kapcsolódó kiadás elszámolható. Ide tartoznak például a mindennapi babaápoláshoz szükséges termékek is, amennyiben a számlán a termék pontos megnevezése szerepel:

  • pelenka
  • babafürdető, babaolaj, babakrém, babanaptej, hintőpor
  • törlőkendő, fültisztító
  • tápszer
  • cumi, cumisüveg
  • légzésfigyelő
  • babamérleg
  • orrszívó
  • lázmérő
  • a fenti termékek házhozszállítása, bármelyik magyarországi üzletből vagy webshopból rendelve.

A szoptatás időszakában használt eszközök közül szintén elszámolható például a mellszívó, az anyatejgyűjtő zacskó és a melltartóbetét. Ezek megkönnyíthetik a szoptatás mindennapjait, miközben a család kiadásait is csökkenthetik. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az adatok szerint a tagok egyelőre ritkábban élnek ezzel az opcióval, pedig az egészségpénztári elszámolás kifejezetten nagy könnyebbséget jelenthetne a csecsemővel kapcsolatos mindennapi költségek fedezésében.

Születési kiadások támogatása

A babaápolási termékeken kívül önsegélyező szolgáltatás részeként igénybevehető a születési kiadások támogatása is. Ennek keretében a gyermek születésekor akár 1 millió forint is felvehető az egyenlegből számlabenyújtás nélkül, amely után a következő évben további 150 ezer forint adó-visszatérítés is jár.

Beiskolázási támogatás 2026: kinek járhat iskolakezdési támogatás, mik a feltételei, és hogyan lehet igényelni?
EZ IS ÉRDEKELHET
Beiskolázási támogatás 2026: kinek járhat iskolakezdési támogatás, mik a feltételei, és hogyan lehet igényelni?
Több támogatástípus is segíthet azoknak a családoknak, akiknek az iskolakezdés nagy anyagi terhet jelent. Mutatjuk, mik a beiskolázási támogatás 2026-os lehetőségei.

A lehetőség népszerűségét jól mutatja, hogy már az idei év első 6 hónapjában több mint 350 millió forintot fordítottak a tagok születési támogatásra. Ez az összeg a duplája az előző év azonos időszakához képest.

Egy újszülött érkezése a családi költségvetést is jelentősen megterheli, hiszen a babaápolási termékek komoly kiadást jelentenek. "A szoptatás világnapja emlékeztet arra, hogy az öngondoskodás egy kisbaba érkezésével még inkább fontossá válik. Az egészségpénztár a családok különböző élethelyzeteiben is támogatást nyújthat – a baba születéséhez kapcsolódó kiadásoktól a mindennapi babaápolásig. Sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy a pelenkától a mellszívóig számos, a csecsemő gondozásához szükséges termék elszámolható. Minél több családdal szeretnénk megismertetni ezt a lehetőség, hogy érdemben csökkenthessék a kiadásaikat" – mondta Iványi Ágnes, az OTP Egészségpénztár értékesítés és marketing vezetője.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #öngondoskodás #adókedvezmény #támogatás #születés #gyermekvállalás #egészségpénztár #baba #csecsemő #családtámogatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:29
20:58
20:48
20:35
20:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 30.
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. július 29.
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
2026. július 30.
Kiderült a legnépszerűbb bolti sörök titka: szinte az összes kedvencünket érinti, ezt jobb tudni
2026. július 30.
Súlyos krízis fenyegeti a magyar háztartásokat: egyetlen váratlan kiadás elég, és beüt a katasztrófa
2026. július 30.
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
NAPTÁR
Tovább
2026. július 30. csütörtök
Judit, Xénia
31. hét
Július 30.
Barátság világnap
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
2
3 hete
Mindenkit érintő szigorítás lépett életbe Magyarországon: örökre búcsút inthetünk ezeknek a népszerű termékeknek
3
1 napja
Riasztó eredmények Debrecennél: határérték feletti mangánkoncentrációt mértek a kutak vizében
4
4 hete
Veszélyes járvány terjed Európában: rengeteg fiatal került kórházba ettől a tésztától - Magyarországon is kapható a termék
5
4 hete
Alattomos fertőző betegségek terjednek Magyarországon: egyre többen betegszenek meg, ennek nagyon nem lesz jó vége
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó- és adóelőleg fizetés
az adókat a törvényben előírt időpontokban kell megfizetni. A folyamatos állami bevétel biztosítása érdekében a törvény adóelőleg fizetési kötelezettséget is előír. Fontos: az adóbevallás az adó megfizetését nem pótolja, de az adó megfizetése sem helyettesíti az adó bevallását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 30. 20:58
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 31. héten, csütörtökön
Pénzcentrum  |  2026. július 30. 19:02
Ha teheted, messzire kerüld az ilyen kávézókat: a fertőzések melegágya, ha így szolgálnak ki
Agrárszektor  |  2026. július 30. 20:29
Döntött a hatóság: különleges legyeket szórnak szét ebben a térségben