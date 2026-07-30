Itt van Magyar Péter friss bejelentése: csütörtökön vagy pénteken teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ez nagy kiesést jelent ×

A Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön vagy pénteken teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet - közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón. A kormányfő a Markus Söder bajor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai után tartott tájékoztatón számolt be arról, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, az mind a lakosság, mind a vállalatok számára biztosított, és ugyanez mondható el az ország 99,9 százalékát tekintve az ívóvízellátással kapcsolatban is.

Magyar Péter hozzátette ugyanakkor, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt folyamatosan kell lekapcsolni az atomerőmű blokkjait, ez tervezett leállításnak számít. "Úgy tűnik, jelen állás szerint, hogy sor kerülhet akár már ma, de lehet, hogy inkább holnap a paksi erőmű teljes lekapcsolására" - fogalmazott.

Közölte, az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ez nagy százaléka a magyar fogyasztásnak, de ez még fedezhető importból, mivel 3600-3800 megawatt a importkapacitás. Magyar Péter szólt arról is, hogy időközben meghibásodott a Dunamenti Erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesését jelent.

Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy a nap folyamán újraindul, de ha nem felel meg egy régi alkatrész, akkor az is elképzelhető, hogy egy-két hétig tarthat a javítás - tette hozzá, közölve azt is, hogy utóbbi esetben bizonyosan lépéseket kell tenniük.

A miniszterelnök elmondta, a sajtótájékoztatót követően a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) központjába megy Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, hogy áttekintsék "a rotációs krízistervet", az esetleges ipari lekapcsolási tervet, ha nem bírná el a magyar hálózat az igényeket, vagy nem tudnának betáplálni elég elektromos áramot.

Százhalombattára is elmennek a nap folyamán Kapitány Istvánnal a Dunamenti Erőműbe és tájékozódnak arról, hogy áll a javítás, de meglátogatják a a Mol százhalombattai finomítóját is - közölte. Felidézte, hogy a finomító továbbra sem teljes kapacitással működik, közel 50 százalékos kiesés van, és valamikor szeptemberre ígérik a teljes kapacitással történő működést. Magyar Péter elmondta, utána tájékoztatást adnak a benzin- és a gázolajárakról.

A kormányfő beszámolt arról is, hogy vagy még csütörtök este, vagy pénteken Paksra is elmennek, hogy személyesen tájékozódjanak ott Kapitány Istvánnal.

Szakértő: az alacsony vízállás miatt először állt le teljes blokk a Paksi Atomerőműben

Az elmúlt években többször előfordult, hogy a nyári meleg és a magas dunai vízhőmérséklet miatt csökkenteni kellett a Paksi Atomerőmű teljesítményét, de teljes blokk leállására eddig nem volt példa, az intézkedésre most a rendkívüli alacsony vízállás miatt volt szükség - mondta Hárfás Zsolt szakértő az MTI megkeresésére szerdán.

A szakértő az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kora délutáni tájékoztatásra reagált, hogy megkezdik a paksi atomerőmű 3. blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt. Hétfőn az egyes blokk teljesítményét 254 megawattal csökkentették, kedden a hármas blokkét 237 megawattal, majd szerdán közölték, hogy teljesen leáll a hármas blokk.

A Mavir adataira hivatkozva a szakértő elmondta, fél hét körül az egyes blokk 247 megawatt, a kettes 488 megawatt, a hármas 0,5 megawatt, a négyes 484 megawatt teljesítménnyel működött. Az összesítés szerint tehát jelenleg a paksi erőmű teljes, 2026 megawatt beépített kapacitásának 40 százaléka esett ki. A hiányzó kapacitást importtal és a gázerőművekkel pótolják - tette hozzá.

A hatályos előírások szerint a Dunába visszavezetett felmelegedett hűtővíz bevezetési pontjától számított 500 méteres sávban a folyó vízhőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius-fokos korlátot. A mostani intézkedésre a rendkívül alacsony vízállás miatt, környezetvédelmi okok miatt volt szükség, valamint azért, hogy a többi blokk biztonságosan működjön - tette hozzá.

Az import az esti órákban megugrik és megközelíti a 4000 megawattot, miközben a gázerőművek teljesítménye folyamatosan növekszik, a naperőművek teljesítménye pedig folyamatosan csökken, este 6 körül már csak mintegy 1000 megwattnyi kapacitás állt a villamosenergia-termelés szolgálatában - tájékoztatott Hárfás Zsolt.

Június 29-én az esti órákban 7488 megawattos rendszerterhelési értéket regisztrált a rendszerirányító, ami a valaha mért legnagyobb nyári fogyasztásnak felel meg. Hárfás Zsolt tájékoztatása szerint a hőségben a szélerőművek alig termeltek, a beépített 325 MW-ból átlagosan csak mintegy 20-25 MW állt rendelkezésre a nap folyamán.

Címlapkép: Kiss Dániel, MTI/MTVA