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Vásárlás

Ebben az árkategóriában keresgél most kerékpárt a legtöbb magyar: nem is sejtik, hogy most kerül a legtöbbe

Pénzcentrum
2026. július 30. 19:59

A reggeli dugók, a parkolóhely-vadászat és a tömött buszok láttán egyre többen gondolkodnak el azon, hogy nem lenne-e egyszerűbb két keréken vágni neki a napnak. A városi kerékpározás nem csak a közlekedési stresszt csökkentheti, ráadásul ha egyszer rákapunk, nehéz lesz visszaszokni az autóra vagy a tömegközlekedésre. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Árukereső.hu adatai szerint sem véletlen az érdeklődés: a kerékpárkategória 11 százalékkal nő évről évre, és a magyarok egyre komolyabb összeget szánnak rá.

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A városban a kerékpár sokszor versenybe száll az autóval, és gyakran nyer is. Míg az autós a dugóban vesztegelve, parkolóhelyet keresve és gyalog sétálva juthat el a céljáig, a kerékpáros sok esetben egyenesen odaér. Különösen igaz ez a csúcsidőszakokban, amikor a főbb útvonalak lelassulnak, a kerékpárutak viszont szabadok maradnak. Ha valaki először vág bele, érdemes egyszer végigmérni a szokásos útvonalát biciklivel: az eredmény meglepő lehet.

A pénztárca is megérzi

Az üzemanyag, a parkolás és a tömegközlekedési bérlet összeadódva komoly havi tétel lehet. A kerékpár ezzel szemben minimális fenntartási költséggel jár: időnként egy-egy defektjavítás, láncolaj és fékbeállítás az, ami szükséges lehet. Egy jó minőségű városi kerékpárba fektetett összeg általában már az első évben megtérülhet, ha rendszeresen használjuk. 

De mikor érdemes venni? Az árösszehasonlító portál adatai szerint a keresések márciustól augusztusig a legerősebbek, a csúcsot május hozza. Aki jó áron szeretne vásárolni, az télen jár a legjobban: az évközi modelleknél november a legolcsóbb hónap, ekkor az átlagos keresési ár 664–672 ezer forint körül alakul. Aki nem ragaszkodik egy konkrét típushoz, az augusztus-szeptemberben is jól jár: a kereskedők ilyenkor a szezonális modelleket árazzák le a téli készletcsökkentés miatt. A csúcsidőszakban, júniusban viszont az átlagár eléri a 714 ezer forintot, tehát

aki nyáron vesz, az a legdrágábban vásárol.

És mennyiért vesznek a magyarok?

A fél millió kattintásnyi adatból kiderül, hogy a magyarok döntő többsége, 47,9 százaléka 200 ezer és 500 ezer forint közötti kerékpárt keres, ezen belül a legnépszerűbb sáv a 300–500 ezer forintos tartomány, amely az összes keresés 25,2 százalékát teszi ki. A hagyományos kerékpároknál a keresések 72 százaléka a 100–500 ezer forintos sávba esik, nagyjából egyenlő arányban oszlik el a három alsóbb kategória között.

Mozgás, ami nem vesz el időt

Az egyik leggyakoribb kifogás a rendszeres mozgás ellen az, hogy nincs rá idő. A városi kerékpározással ezt az akadályt ügyesen kerülhetjük meg: az oda-vissza út önmagában napi mozgást jelent, külön edzőteremre vagy futásra fordított idő nélkül. Húsz perc kerékpározás reggel és este nemcsak a testet mozgatja meg, hanem az elmét is tisztítja, így sokan azt tapasztalják, hogy kerékpárral érkeznek munkába a legfrissebben.

Mit érdemes tudni, mielőtt belevágunk?

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A városi kerékpározáshoz nem kell profi felszerelés, de néhány alapdologra figyelni kell. A megfelelő méretű és típusú kerékpár sokat számít: városban általában a kényelmes, egyenes testtartást lehetővé tevő, robusztusabb városi vagy trekking modellek válnak be a legjobban. Elengedhetetlen a zár (lehetőleg minőségi, nehezen vágható). Ajánlott a sisak viselése, és ha sötétben is tekerünk, az első és hátsó lámpa nem opcionális, hanem kötelező.

Az elektromos kerékpár mint városbeli ász

Aki hosszabb távot tesz meg, vagy dombos terepen közlekedik, annak egyre vonzóbb alternatíva az elektromos kerékpár. A pedálsegítség nem azt jelenti, hogy nem kell tekerni, de jelentősen csökkenti az erőkifejtést, így izzadás nélkül is megérkezhetünk a munkahelyre. Az elektromos kerékpárok kínálata az utóbbi években látványosan bővült és demokratizálódott.

Az elektromos kerékpárok iránti érdeklődés az Árukeresőn is jól tükrözi ezt a trendet: 2023 és 2024 között 11 százalékkal, 2024 és 2025 között 14 százalékkal nőtt az e-bike kategória forgalma, és 2026-ban már az első félév adatai is 5 százalékos növekedést mutatnak a tavalyi év azonos időszakához képest, miközben a főidőszak még előttünk van. Az elektromos kerékpárt keresők nem tántorodnak vissza attól, hogy a zsebeikbe nyúljana: a vásárlók 57,5 százaléka 300 ezer és 1 millió forint közötti modellt keres, a legtöbben az 500 ezer és 1 millió forintos sávban böngésznek.

A kerékpár az egyik legjobb példa arra, hogy egy vásárlási döntés nemcsak a pénztárcára, hanem az életminőségre is hat. Az árösszehasonlító portál adatai azt mutatják, hogy a magyarok egyre komolyabban veszik ezt a kategóriát: növekvő keresések, magasabb árkategóriák, és egy robbanásszerűen fejlődő e-bike szegmens. Aki most vásárol, érdemes nem csak az árat, hanem a hosszú távú értéket is mérlegelni, és ehhez az összehasonlítás az első lépés

– Szták András, a cég ügyvezető igazgatója.

A legtöbben, akik kipróbálják a városi kerékpározást, nem akarnak visszatérni a korábbi rutinhoz. Nem csupán azért, mert olcsóbb vagy egészségesebb, hanem mert egyszerűen jobb érzés. A friss levegő, a saját tempó és az a tudat, hogy magunk irányítjuk az utunkat, olyan szabadságérzetet adhat, amelyet nehéz mással pótolni. Ehhez csak egy megbízható kerékpár és az első nekifutás kell.
Címlapkép: Getty Images
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